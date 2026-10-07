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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsInverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत

Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत

Inverter Maintenance: इन्वर्टर के चलने के दौरान हल्की आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन हर तरह की आवाज को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है. चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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Why Inverter Makes Noise After Power Cut: बिजली जाने के बाद अगर आपके इन्वर्टर के पास से अचानक अजीब आवाज आने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है. इन्वर्टर के चलने के दौरान हल्की आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन हर तरह की आवाज को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है. कई बार आवाज सामान्य कामकाज की वजह से आती है, जबकि कुछ आवाजें इन्वर्टर या बैटरी में किसी परेशानी का संकेत हो सकती हैं.

अगर आपको भी बिजली कटने के बाद इन्वर्टर से अलग तरह की आवाज सुनाई देती है, तो सबसे पहले आवाज के प्रकार पर ध्यान दें. इससे काफी हद तक पता चल सकता है कि परेशानी सामान्य है या इसे तुरंत चेक कराने की जरूरत है.

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हल्की भिनभिनाहट की आवाज आए तो

इन्वर्टर से हल्की नोइस या भिनभिनाने जैसी आवाज आना आम बात है. इसके पीछे इन्वर्टर के अंदर लगा ट्रांसफॉर्मर एक वजह हो सकता है. जब बिजली इन्वर्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से गुजरती है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हल्का कंपन होता है. इसी वजह से धीमी आवाज सुनाई दे सकती है. अगर आवाज हल्की और लगातार है और इन्वर्टर सामान्य तरीके से काम कर रहा है, तो आमतौर पर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती. खासकर कुछ पुराने या भारी-भरकम इन्वर्टर में ऐसी आवाज ज्यादा सुनाई दे सकती है.


Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत

फैन से तेज आवाज आए तो

कई इन्वर्टर में कूलिंग फैन लगा होता है. इन्वर्टर गर्म होने पर यह फैन अपने आप चलने लगता है. खासकर बैटरी चार्ज होने, ज्यादा लोड चलने या गर्म मौसम में फैन की आवाज सुनाई दे सकती है. अगर फैन की आवाज सामान्य और लगातार है तो यह इन्वर्टर को ठंडा रखने का काम कर रहा है. लेकिन अगर फैन से अचानक तेज, खुरदरी या घिसने जैसी आवाज आने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें. धूल जमा होने या फैन के पुराने होने की वजह से भी ऐसी आवाज आ सकती है.

बिजली जाते ही तेज आवाज क्यों आती है?

बिजली जाने या वापस आने पर इन्वर्टर के अंदर रिले काम करती है. यह सिस्टम को मेन बिजली से बैटरी बैकअप या फिर बैटरी से मेन सप्लाई पर बदलने में मदद करती है. इस दौरान क्लिक जैसी आवाज सुनाई देना सामान्य है. लेकिन अगर इन्वर्टर बार-बार तेजी से क्लिक करने लगे, तो यह सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती. ऐसी स्थिति में इनपुट वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसी समस्या हो सकती है और इन्वर्टर की जांच कराना बेहतर है.

अगर आवाज अचानक बहुत तेज हो जाए

अगर आपका इन्वर्टर पहले शांत रहता था लेकिन बिजली जाने के बाद अचानक बहुत तेज बजिंग या भिनभिनाने जैसी आवाज करने लगे, तो इसे गंभीरता से लें. इसी तरह ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग या लगातार तेज आवाज भी सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए. ऐसी आवाज इन्वर्टर के किसी हिस्से में खराबी, ढीले पार्ट्स या दूसरे इलेक्ट्रिकल कारणों की तरफ इशारा कर सकती है. ऐसी स्थिति में खुद से इन्वर्टर खोलने के बजाय किसी योग्य टेक्नीशियन से जांच करवाना बेहतर है.

इन्वर्टर ओवरलोड होने पर भी आ सकती है आवाज

अगर बिजली जाने के बाद आपने एक साथ कई ज्यादा पावर वाले उपकरण चला दिए हैं, तो इन्वर्टर पर लोड बढ़ सकता है. ओवरलोड होने पर इन्वर्टर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और भिनभिनाने, क्लिक या चेतावनी वाली बीप जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. अगर आवाज सिर्फ उस समय आती है जब कई उपकरण एक साथ चल रहे हों, तो सबसे पहले यह देखें कि इन्वर्टर पर जरूरत से ज्यादा लोड तो नहीं है. जरूरत न होने वाले उपकरणों को बंद करने से स्थिति में फर्क पड़ सकता है.


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बैटरी से आवाज आए तो ध्यान दें

कभी-कभी आवाज इन्वर्टर से नहीं बल्कि बैटरी से आती है. खासकर लेड-एसिड बैटरी चार्ज होने के दौरान हल्की बबलिंग या गुरगलिंग जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. हल्की बबलिंग सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर आवाज लगातार और बहुत तेज हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ज्यादा आवाज ओवरचार्जिंग या बैटरी से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकती है. ऐसी स्थिति में बैटरी की जांच करवाना जरूरी है.

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इन्वर्टर की जगह भी चेक करें

कई बार इन्वर्टर में कोई बड़ी खराबी नहीं होती, लेकिन जिस जगह उसे रखा गया है वहां की वजह से आवाज ज्यादा सुनाई देती है. अगर इन्वर्टर दीवार से सटा हुआ है, किसी बंद कैबिनेट में रखा है या जमीन पर ठीक से स्थिर नहीं है, तो कंपन की आवाज बढ़ सकती है. इन्वर्टर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे पर्याप्त हवा मिल सके और वह स्थिर सतह पर रखा हो. आसपास धूल जमा होने से भी कूलिंग फैन पर असर पड़ सकता है और आवाज बढ़ सकती है.

कौन सी आवाज तुरंत चेक करवानी चाहिए?

अगर इन्वर्टर से अचानक तेज बजिंग, ग्राइंडिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज आने लगे, लगातार क्लिकिंग हो या बिजली के क्रैकलिंग जैसी आवाज सुनाई दे, तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना सही नहीं है. खासकर अगर आवाज के साथ इन्वर्टर का प्रदर्शन भी बदल गया है, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. समय पर समस्या पकड़ में आने से आगे होने वाली परेशानी और नुकसान से बचा जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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