Why Inverter Makes Noise After Power Cut: बिजली जाने के बाद अगर आपके इन्वर्टर के पास से अचानक अजीब आवाज आने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है. इन्वर्टर के चलने के दौरान हल्की आवाज आना सामान्य हो सकता है, लेकिन हर तरह की आवाज को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है. कई बार आवाज सामान्य कामकाज की वजह से आती है, जबकि कुछ आवाजें इन्वर्टर या बैटरी में किसी परेशानी का संकेत हो सकती हैं.

अगर आपको भी बिजली कटने के बाद इन्वर्टर से अलग तरह की आवाज सुनाई देती है, तो सबसे पहले आवाज के प्रकार पर ध्यान दें. इससे काफी हद तक पता चल सकता है कि परेशानी सामान्य है या इसे तुरंत चेक कराने की जरूरत है.

हल्की भिनभिनाहट की आवाज आए तो

इन्वर्टर से हल्की नोइस या भिनभिनाने जैसी आवाज आना आम बात है. इसके पीछे इन्वर्टर के अंदर लगा ट्रांसफॉर्मर एक वजह हो सकता है. जब बिजली इन्वर्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से गुजरती है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हल्का कंपन होता है. इसी वजह से धीमी आवाज सुनाई दे सकती है. अगर आवाज हल्की और लगातार है और इन्वर्टर सामान्य तरीके से काम कर रहा है, तो आमतौर पर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती. खासकर कुछ पुराने या भारी-भरकम इन्वर्टर में ऐसी आवाज ज्यादा सुनाई दे सकती है.









फैन से तेज आवाज आए तो

कई इन्वर्टर में कूलिंग फैन लगा होता है. इन्वर्टर गर्म होने पर यह फैन अपने आप चलने लगता है. खासकर बैटरी चार्ज होने, ज्यादा लोड चलने या गर्म मौसम में फैन की आवाज सुनाई दे सकती है. अगर फैन की आवाज सामान्य और लगातार है तो यह इन्वर्टर को ठंडा रखने का काम कर रहा है. लेकिन अगर फैन से अचानक तेज, खुरदरी या घिसने जैसी आवाज आने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें. धूल जमा होने या फैन के पुराने होने की वजह से भी ऐसी आवाज आ सकती है.

बिजली जाते ही तेज आवाज क्यों आती है?

बिजली जाने या वापस आने पर इन्वर्टर के अंदर रिले काम करती है. यह सिस्टम को मेन बिजली से बैटरी बैकअप या फिर बैटरी से मेन सप्लाई पर बदलने में मदद करती है. इस दौरान क्लिक जैसी आवाज सुनाई देना सामान्य है. लेकिन अगर इन्वर्टर बार-बार तेजी से क्लिक करने लगे, तो यह सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती. ऐसी स्थिति में इनपुट वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसी समस्या हो सकती है और इन्वर्टर की जांच कराना बेहतर है.

अगर आवाज अचानक बहुत तेज हो जाए

अगर आपका इन्वर्टर पहले शांत रहता था लेकिन बिजली जाने के बाद अचानक बहुत तेज बजिंग या भिनभिनाने जैसी आवाज करने लगे, तो इसे गंभीरता से लें. इसी तरह ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग या लगातार तेज आवाज भी सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए. ऐसी आवाज इन्वर्टर के किसी हिस्से में खराबी, ढीले पार्ट्स या दूसरे इलेक्ट्रिकल कारणों की तरफ इशारा कर सकती है. ऐसी स्थिति में खुद से इन्वर्टर खोलने के बजाय किसी योग्य टेक्नीशियन से जांच करवाना बेहतर है.

इन्वर्टर ओवरलोड होने पर भी आ सकती है आवाज

अगर बिजली जाने के बाद आपने एक साथ कई ज्यादा पावर वाले उपकरण चला दिए हैं, तो इन्वर्टर पर लोड बढ़ सकता है. ओवरलोड होने पर इन्वर्टर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और भिनभिनाने, क्लिक या चेतावनी वाली बीप जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. अगर आवाज सिर्फ उस समय आती है जब कई उपकरण एक साथ चल रहे हों, तो सबसे पहले यह देखें कि इन्वर्टर पर जरूरत से ज्यादा लोड तो नहीं है. जरूरत न होने वाले उपकरणों को बंद करने से स्थिति में फर्क पड़ सकता है.





बैटरी से आवाज आए तो ध्यान दें

कभी-कभी आवाज इन्वर्टर से नहीं बल्कि बैटरी से आती है. खासकर लेड-एसिड बैटरी चार्ज होने के दौरान हल्की बबलिंग या गुरगलिंग जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. हल्की बबलिंग सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर आवाज लगातार और बहुत तेज हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ज्यादा आवाज ओवरचार्जिंग या बैटरी से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकती है. ऐसी स्थिति में बैटरी की जांच करवाना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें : Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं

इन्वर्टर की जगह भी चेक करें

कई बार इन्वर्टर में कोई बड़ी खराबी नहीं होती, लेकिन जिस जगह उसे रखा गया है वहां की वजह से आवाज ज्यादा सुनाई देती है. अगर इन्वर्टर दीवार से सटा हुआ है, किसी बंद कैबिनेट में रखा है या जमीन पर ठीक से स्थिर नहीं है, तो कंपन की आवाज बढ़ सकती है. इन्वर्टर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे पर्याप्त हवा मिल सके और वह स्थिर सतह पर रखा हो. आसपास धूल जमा होने से भी कूलिंग फैन पर असर पड़ सकता है और आवाज बढ़ सकती है.

कौन सी आवाज तुरंत चेक करवानी चाहिए?

अगर इन्वर्टर से अचानक तेज बजिंग, ग्राइंडिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज आने लगे, लगातार क्लिकिंग हो या बिजली के क्रैकलिंग जैसी आवाज सुनाई दे, तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना सही नहीं है. खासकर अगर आवाज के साथ इन्वर्टर का प्रदर्शन भी बदल गया है, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. समय पर समस्या पकड़ में आने से आगे होने वाली परेशानी और नुकसान से बचा जा सकता है.