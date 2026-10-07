How To Clean Greasy Kitchen Countertops Safely: किचन स्लैब को साफ करने के बाद जब उस पर हाथ फेरें और फिर भी सतह चिपचिपी महसूस हो, तो अक्सर लगता है कि शायद स्लैब ठीक से साफ नहीं हुआ. कई लोग ऐसी स्थिति में ज्यादा क्लीनर या साबुन का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन हर बार ज्यादा क्लीनर डालना ही इसका समाधान नहीं होता. कई बार समस्या क्लीनर की मात्रा में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में होती है.

स्लैब देखने में चमकदार और साफ नजर आ सकता है, लेकिन उस पर क्लीनिंग प्रोडक्ट की पतली परत, तेल या पानी में मौजूद मिनरल्स की परत रह सकती है. यही वजह है कि सफाई के बाद भी हाथ स्लैब पर चिपकता हुआ महसूस होता है.

स्लैब पोंछने के बाद चिपचिपा क्यों लगता है?

किचन की सतह पर खाना बनाने के दौरान तेल, चिकनाई, खाने के छींटे, धूल और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. इन्हें हटाने के लिए क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर क्लीनर जरूरत से ज्यादा डाल दिया जाए और उसे अच्छी तरह से पोंछा न जाए, तो उसका कुछ हिस्सा सतह पर रह सकता है. कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में ऐसे तत्व होते हैं जो गंदगी और तेल को ढीला करने में मदद करते हैं. लेकिन अगर सफाई के बाद उनका अवशेष सतह से पूरी तरह नहीं हटता, तो स्लैब पर हल्की सी परत बन सकती है. यही परत हाथ को चिपचिपी महसूस होती है.





ज्यादा क्लीनर डालना क्यों नहीं है सही तरीका?

अगर स्लैब ज्यादा गंदा है तो उस पर और ज्यादा क्लीनर डालने का मन करता है. लेकिन रोज की सामान्य सफाई के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती. ज्यादा क्लीनर लगाने से कपड़ा उसे पूरी तरह सोख नहीं पाता और सफाई के दौरान वह सतह पर फैलता रहता है. खासकर अगर क्लीनर को स्प्रे करने के बाद तुरंत सूखे कपड़े से एक बार पोंछ दिया जाए, तो गंदगी और क्लीनर दोनों का कुछ हिस्सा सतह पर रह सकता है. इसलिए अगली बार मात्रा बढ़ाने के बजाय सफाई का तरीका बदलकर देखें.

तेल और चिकनाई को पहले ढीला होने दें

किचन स्लैब पर अगर तेल या चिकनाई जमा है, तो क्लीनर लगाने के तुरंत बाद तेजी से पोंछने के बजाय उसे कुछ देर काम करने दें. इससे चिकनाई ढीली होने में मदद मिलती है और उसे एक ही जगह फैलाने के बजाय कपड़े से हटाना आसान होता है. हालांकि क्लीनर को सतह पर सूखने नहीं देना चाहिए. जरूरत के मुताबिक थोड़ी मात्रा में प्रोडक्ट लगाकर कुछ समय बाद साफ कपड़े से पोंछना बेहतर तरीका है.





सूखे कपड़े की जगह साफ नम कपड़ा इस्तेमाल करें

सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा भी काफी फर्क डालता है. बहुत ज्यादा सूखे कपड़े से क्लीनर और चिकनाई को सिर्फ इधर-उधर फैलाया जा सकता है. एक साफ और हल्का नम माइक्रोफाइबर कपड़ा सतह से गंदगी और क्लीनर के अवशेष को उठाने में ज्यादा मदद कर सकता है. अगर कपड़ा पहले से तेल या गंदगी से भरा हुआ है, तो उससे स्लैब साफ करने पर समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए कपड़े को बीच-बीच में साफ पानी से धोते रहें.

सफाई के बाद एक बार फिर पोंछें

अगर स्लैब पर पहले से क्लीनर की परत जमा हो गई है, तो सिर्फ एक बार पोंछने से वह पूरी तरह नहीं हट सकती. ऐसे में सफाई के बाद साफ और नम कपड़े से स्लैब को एक बार दोबारा पोंछें. इससे क्लीनर के बचे हुए अवशेष और ढीली हुई गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है. इसके बाद सतह को सूखे साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं. इससे पानी के निशान और नमी भी कम हो जाएगी.

हार्ड वाटर भी हो सकता है एक कारण

अगर चिपचिपापन खासकर सिंक, नल या पानी वाली जगह के आसपास ज्यादा महसूस होता है, तो पानी में मौजूद मिनरल्स भी वजह हो सकते हैं. पानी सूखने के बाद ये सतह पर परत छोड़ सकते हैं और क्लीनर के अवशेष के साथ मिलकर स्लैब को फीका या चिपचिपा बना सकते हैं. ऐसे हिस्सों को साफ करने के बाद पानी को अपने आप सूखने देने के बजाय साफ कपड़े से सुखाना बेहतर है.

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हर बार अलग-अलग क्लीनर मिलाने से बचें

सफाई जल्दी करने के चक्कर में अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है. इससे सतह पर अवशेष रह सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स आपस में प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं. एक उपयुक्त क्लीनर का इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल से जुड़े निर्देशों का पालन करें. हर किचन स्लैब का मटेरियल एक जैसा नहीं होता.

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