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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDurga Puja Cleaning: दुर्गा पूजा से पहले ऐसे चमकाएं घर, नोट करें 1 दिन का आसान प्लान

Durga Puja Cleaning: दुर्गा पूजा से पहले ऐसे चमकाएं घर, नोट करें 1 दिन का आसान प्लान

Festive Cleaning Tips: अगर आप भी दुर्गापूजा से पहले घर की सफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे घर को एक साथ साफ करने के बजाय इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर काम करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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Durga Puja Home Cleaning Tips: दुर्गापूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. त्योहार के दौरान घर में मां दुर्गा का स्वागत किया जाता है, इसलिए घर की साफ-सफाई का भी खास महत्व होता है. साफ-सुथरा घर न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि पूजा और त्योहार का माहौल भी बेहतर बनाता है. अगर आप भी दुर्गापूजा से पहले घर की सफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे घर को एक साथ साफ करने के बजाय इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर काम करें. इससे सफाई आसान होगी और ज्यादा थकान भी नहीं होगी.

सबसे पहले घर से गैर-जरूरी सामान हटाएं

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सफाई की शुरुआत घर से ऐसी चीजों को हटाने से करें, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है. पुराने कागज, बेकार सामान, टूटे हुए सामान और ऐसे कपड़े जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें अलग कर दें. घर में सामान कम होने से सफाई करना आसान हो जाता है. साथ ही कम सामान वाला घर ज्यादा व्यवस्थित और खुला हुआ नजर आता है. इसके बाद फर्श और दूसरे हिस्सों की सफाई करना भी आसान रहेगा.


Durga Puja Cleaning: दुर्गा पूजा से पहले ऐसे चमकाएं घर, नोट करें 1 दिन का आसान प्लान

पूजा वाली जगह की करें अच्छी सफाई

दुर्गापूजा में पूजा की जगह सबसे खास होती है, इसलिए इसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें. पूजा की जगह, चौकी, शेल्फ और आसपास की सतह को अच्छी तरह साफ करें. कोनों में जमा धूल और जाले भी हटा दें. अगर वहां पुराने फूल या पूजा से जुड़ी ऐसी चीजें रखी हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, तो उन्हें भी हटा दें. पूजा की जगह साफ और व्यवस्थित होने से पूरा माहौल ज्यादा अच्छा लगता है.

अलमारी और स्टोरेज की सफाई करें

त्योहार के दौरान नए और साफ कपड़े पहनने का मौका मिलता है, इसलिए अलमारी को भी व्यवस्थित कर लें. कपड़ों को सही तरीके से रखें और त्योहार में पहनने वाले कपड़े अलग निकालकर रख सकते हैं. स्टोरेज की जगहों को भी नजरअंदाज न करें. अलमारी और दूसरे स्टोरेज स्पेस में जमा धूल साफ करें और गैर-जरूरी सामान को अलग करें.

पंखे और दूसरी सतहों की धूल साफ करें

घर की सफाई करते समय सिर्फ फर्श पर ध्यान न दें. पंखे, शेल्फ, टेबल, खिड़की के आसपास और फर्नीचर के पीछे के हिस्सों में भी धूल जमा होती है. इन जगहों को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ किया जा सकता है. ऊपर की सतहों की सफाई पहले करें, ताकि नीचे गिरने वाली धूल को बाद में आसानी से साफ किया जा सके.


Durga Puja Cleaning: दुर्गा पूजा से पहले ऐसे चमकाएं घर, नोट करें 1 दिन का आसान प्लान

खिड़की और शीशे चमकाएं

खिड़कियों, शीशों और कांच की सतहों पर धूल जल्दी जमती है. त्योहार से पहले इन्हें अच्छी तरह साफ कर लें. खिड़की के शीशे और ग्रिल साफ होने से कमरे में आने वाली रोशनी भी बेहतर महसूस होती है. शीशे, खिड़कियां और कांच के फर्नीचर साफ करने के बाद घर का लुक भी काफी बदला हुआ नजर आता है.

फर्श की करें अच्छी तरह सफाई

फर्श पर सबसे ज्यादा धूल और गंदगी जमा होती है, इसलिए इसकी सफाई अच्छी तरह करना जरूरी है. पहले पूरे घर में झाड़ू लगाएं और उसके बाद पोछा लगाएं. खासकर कोनों, फर्नीचर के नीचे और उन जगहों पर ध्यान दें जहां रोजाना सफाई आसानी से नहीं हो पाती. त्योहार के दौरान घर में मेहमान भी आते हैं, इसलिए फर्श का साफ होना जरूरी है.

किचन को भी करें तैयार

दुर्गापूजा के दौरान किचन काफी व्यस्त रहने वाला है. भोग, मिठाई और दूसरे पकवानों की तैयारी के कारण यहां ज्यादा काम होगा. इसलिए त्योहार से पहले किचन की अच्छी तरह सफाई कर लें. किचन के काउंटर, टाइल्स और दूसरी सतहों को साफ करें. फ्रिज और डिब्बों को भी व्यवस्थित कर लें. जिन चीजों की जरूरत त्योहार के दौरान ज्यादा पड़ेगी, उन्हें आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें.

बाथरूम की सफाई न भूलें

त्योहार में घर पर मेहमान आते हैं, इसलिए बाथरूम की सफाई भी जरूरी है. टाइल्स, नल, फर्श और सिंक को अच्छी तरह साफ करें. टॉयलेट की भी सफाई करें ताकि वहां गंदगी या बदबू न रहे. बाथरूम की नियमित सफाई से त्योहार के दौरान भी इसे साफ और ताजा रखना आसान रहेगा.

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पर्दे, सोफा और कुशन भी साफ करें

घर की सफाई सिर्फ दीवार और फर्श तक सीमित न रखें. पर्दों, सोफा कवर, कुशन और कारपेट में भी धूल जमा हो सकती है. इन्हें साफ या जरूरत के हिसाब से धो लें. अगर आपने त्योहार के लिए नए पर्दे या दूसरे सामान खरीदे हैं, तो उन्हें भी समय रहते लगा दें. इससे घर का पूरा माहौल बदल जाता है.

मुख्य दरवाजे और बालकनी की सफाई करें

घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजा नजर आता है. इसलिए दरवाजे के आसपास की जगह, बालकनी और बाहर के हिस्से को भी साफ करें. वहां पड़ा बेकार सामान हटा दें और फर्श की सफाई करें. इसके बाद दरवाजे पर रंगोली, फूल या पौधे लगाकर इसे त्योहार के लिए सजाया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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