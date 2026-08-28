सोफे पर चाय गिर जाए तो तुरंत क्या करें, पाउडर या पानी...क्या आएगा काम?

How To Remove Tea Stains From Fabric Sofa: सोफे पर चाय गिरते ही सबसे पहले यही समझ नहीं आता कि इसे साफ कैसे करें. घबराहट में कई लोग दाग को जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं, तो कुछ लोग तुरंत कोई पाउडर डाल देते हैं. लेकिन चाय के दाग के मामले में हर चीज काम नहीं करती. अगर आप सही समय पर सही तरीका अपनाएं, तो ताजा दाग को काफी हद तक साफ करना आसान हो सकता है.

चाय गिरने के बाद सबसे जरूरी है कि देर न करें. दाग जितनी जल्दी साफ किया जाए, उसके निकलने की संभावना उतनी बेहतर रहती है. इसलिए सबसे पहले एक साफ और सूखा कपड़ा लें और चाय को सोखने के लिए दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से दबाएं. कपड़े को इधर-उधर रगड़ने की गलती न करें. रगड़ने से चाय फैब्रिक के रेशों के अंदर तक जा सकती है और दाग आसपास भी फैल सकता है.

चाय के दाग पर पाउडर डालें या पानी?

अगर सोफे पर चाय गिरी है, तो आमतौर पर पाउडर डालना पहला उपाय नहीं है. पाउडर खासतौर पर तेल और ग्रीस जैसे दागों को सोखने में ज्यादा उपयोगी होता है. ताजा चाय के दाग के लिए ठंडा पानी और हल्का लिक्विड डिटर्जेंट ज्यादा उपयुक्त विकल्प है. एक चम्मच माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट को करीब दो कप ठंडे पानी में मिलाएं. अब एक साफ मुलायम कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे डैब करें. कोशिश करें कि दाग के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर सफाई करें, ताकि चाय और ज्यादा न फैले.





इसके बाद एक दूसरे साफ कपड़े को सादे ठंडे पानी से हल्का गीला करें और उस जगह को डैब करें. इससे डिटर्जेंट के बचे हुए हिस्से को हटाने में मदद मिलेगी. आखिर में सूखे तौलिए से जगह को हल्के हाथ से दबाकर अतिरिक्त नमी सोख लें.

सफाई से पहले सोफे का टैग जरूर देखें

हर सोफे के फैब्रिक पर एक जैसा क्लीनिंग तरीका काम नहीं करता. इसलिए कोई भी घोल लगाने से पहले सोफे पर लगे क्लीनिंग कोड को देख लेना जरूरी है. यह टैग अक्सर कुशन के नीचे या सोफे के फ्रेम पर मिल सकता है. अगर टैग पर W लिखा है, तो पानी आधारित क्लीनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. S का मतलब है कि पानी वाले क्लीनर से बचना चाहिए और सॉल्वेंट आधारित क्लीनर की जरूरत होती है. WS वाले फैब्रिक पर दोनों तरह के क्लीनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि X कोड वाले फैब्रिक पर लिक्विड क्लीनर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.





अगर टैग नहीं है या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्लीनर सुरक्षित रहेगा, तो पहले सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर थोड़ा सा घोल लगाकर देखें. इससे सामने दिखाई देने वाले हिस्से पर रंग या फैब्रिक खराब होने का जोखिम कम रहेगा.

अगर चाय का दाग सूख गया है तो?

ताजा दाग की तुलना में सूखे हुए चाय के दाग को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सफेद सिरके और पानी का हल्का घोल मदद कर सकता है. एक हिस्सा सफेद सिरका और दो हिस्से पानी मिलाकर घोल तैयार किया जा सकता है. इसे भी सीधे सोफे पर डालने के बजाय साफ कपड़े की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से डैब करें. इसके बाद साफ पानी से हल्का डैब करके घोल के अवशेष हटाएं.

हालांकि, सिल्क या वेलवेट जैसे नाजुक फैब्रिक पर सिरके का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. ऐसे कपड़ों पर पहले छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना जरूरी है और फैब्रिक के क्लीनिंग निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

गलती से भी दाग को जोर से न रगड़ें

सोफे पर चाय गिरने के बाद सबसे आम गलती दाग को रगड़ना है. ऐसा करने पर चाय फैब्रिक के अंदर और गहराई तक जा सकती है. इसके अलावा, लगातार रगड़ने से कपड़े के रेशे घिस सकते हैं या उनका रंग भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए सफाई के दौरान सिर्फ डैब करने वाला तरीका अपनाएं. यानी कपड़े से दाग वाली जगह को दबाकर चाय को सोखें, लेकिन कपड़े को आगे-पीछे घुमाकर न रगड़ें.

इसे भी पढ़ें- Roof Crack Repair: पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

सोफे को ज्यादा गीला न करें

दाग हटाने के चक्कर में सोफे पर बहुत ज्यादा पानी डालना भी ठीक नहीं है. अगर पानी या सफाई का घोल फोम के अंदर तक पहुंच जाए और वहां लंबे समय तक नमी बनी रहे, तो बाद में बदबू या फफूंद जैसी परेशानी हो सकती है. इसलिए कपड़ा सिर्फ हल्का गीला रखें और जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें. सफाई के बाद सोफे को अच्छी तरह सूखने दें.

पाउडर कब काम आएगा?

अगर सोफे पर चाय नहीं बल्कि तेल या ग्रीस गिर गया है, तब पाउडर ज्यादा काम आ सकता है. ऐसे दाग पर टैल्कम पाउडर, कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालकर कुछ समय के लिए छोड़ने से तेल को सोखने में मदद मिल सकती है. इसके बाद पाउडर को धीरे से हटाकर आगे की सफाई की जा सकती है. यानी चाय के दाग के लिए पानी और हल्का डिटर्जेंट ज्यादा सही दिशा है, जबकि तेल वाले दाग के लिए पाउडर उपयोगी हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Rat Prevention Tips: किचन में चूहों के आतंक से हैं परेशान? ऐसे हमेशा के लिए करें सफाया