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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSofa Cleaning Tips: सोफे पर चाय गिर जाए तो तुरंत क्या करें, पाउडर या पानी...क्या आएगा काम?

Sofa Cleaning Tips: सोफे पर चाय गिर जाए तो तुरंत क्या करें, पाउडर या पानी...क्या आएगा काम?

Home Cleaning Hacks: पाउडर खासतौर पर तेल और ग्रीस जैसे दागों को सोखने में ज्यादा उपयोगी होता है. ताजा चाय के दाग के लिए ठंडा पानी और हल्का लिक्विड डिटर्जेंट ज्यादा उपयुक्त विकल्प है.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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How To Remove Tea Stains From Fabric Sofa: सोफे पर चाय गिरते ही सबसे पहले यही समझ नहीं आता कि इसे साफ कैसे करें. घबराहट में कई लोग दाग को जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं, तो कुछ लोग तुरंत कोई पाउडर डाल देते हैं. लेकिन चाय के दाग के मामले में हर चीज काम नहीं करती. अगर आप सही समय पर सही तरीका अपनाएं, तो ताजा दाग को काफी हद तक साफ करना आसान हो सकता है.

चाय गिरने के बाद सबसे जरूरी है कि देर न करें. दाग जितनी जल्दी साफ किया जाए, उसके निकलने की संभावना उतनी बेहतर रहती है. इसलिए सबसे पहले एक साफ और सूखा कपड़ा लें और चाय को सोखने के लिए दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से दबाएं. कपड़े को इधर-उधर रगड़ने की गलती न करें. रगड़ने से चाय फैब्रिक के रेशों के अंदर तक जा सकती है और दाग आसपास भी फैल सकता है.

चाय के दाग पर पाउडर डालें या पानी?

अगर सोफे पर चाय गिरी है, तो आमतौर पर पाउडर डालना पहला उपाय नहीं है. पाउडर खासतौर पर तेल और ग्रीस जैसे दागों को सोखने में ज्यादा उपयोगी होता है. ताजा चाय के दाग के लिए ठंडा पानी और हल्का लिक्विड डिटर्जेंट ज्यादा उपयुक्त विकल्प है. एक चम्मच माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट को करीब दो कप ठंडे पानी में मिलाएं. अब एक साफ मुलायम कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे डैब करें. कोशिश करें कि दाग के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर सफाई करें, ताकि चाय और ज्यादा न फैले.


Sofa Cleaning Tips: सोफे पर चाय गिर जाए तो तुरंत क्या करें, पाउडर या पानी...क्या आएगा काम?

इसके बाद एक दूसरे साफ कपड़े को सादे ठंडे पानी से हल्का गीला करें और उस जगह को डैब करें. इससे डिटर्जेंट के बचे हुए हिस्से को हटाने में मदद मिलेगी. आखिर में सूखे तौलिए से जगह को हल्के हाथ से दबाकर अतिरिक्त नमी सोख लें.

सफाई से पहले सोफे का टैग जरूर देखें

हर सोफे के फैब्रिक पर एक जैसा क्लीनिंग तरीका काम नहीं करता. इसलिए कोई भी घोल लगाने से पहले सोफे पर लगे क्लीनिंग कोड को देख लेना जरूरी है. यह टैग अक्सर कुशन के नीचे या सोफे के फ्रेम पर मिल सकता है. अगर टैग पर W लिखा है, तो पानी आधारित क्लीनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. S का मतलब है कि पानी वाले क्लीनर से बचना चाहिए और सॉल्वेंट आधारित क्लीनर की जरूरत होती है. WS वाले फैब्रिक पर दोनों तरह के क्लीनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि X कोड वाले फैब्रिक पर लिक्विड क्लीनर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.


Sofa Cleaning Tips: सोफे पर चाय गिर जाए तो तुरंत क्या करें, पाउडर या पानी...क्या आएगा काम?

अगर टैग नहीं है या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्लीनर सुरक्षित रहेगा, तो पहले सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर थोड़ा सा घोल लगाकर देखें. इससे सामने दिखाई देने वाले हिस्से पर रंग या फैब्रिक खराब होने का जोखिम कम रहेगा.

अगर चाय का दाग सूख गया है तो?

ताजा दाग की तुलना में सूखे हुए चाय के दाग को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सफेद सिरके और पानी का हल्का घोल मदद कर सकता है. एक हिस्सा सफेद सिरका और दो हिस्से पानी मिलाकर घोल तैयार किया जा सकता है. इसे भी सीधे सोफे पर डालने के बजाय साफ कपड़े की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से डैब करें. इसके बाद साफ पानी से हल्का डैब करके घोल के अवशेष हटाएं.

हालांकि, सिल्क या वेलवेट जैसे नाजुक फैब्रिक पर सिरके का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. ऐसे कपड़ों पर पहले छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना जरूरी है और फैब्रिक के क्लीनिंग निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

गलती से भी दाग को जोर से न रगड़ें

सोफे पर चाय गिरने के बाद सबसे आम गलती दाग को रगड़ना है. ऐसा करने पर चाय फैब्रिक के अंदर और गहराई तक जा सकती है. इसके अलावा, लगातार रगड़ने से कपड़े के रेशे घिस सकते हैं या उनका रंग भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए सफाई के दौरान सिर्फ डैब करने वाला तरीका अपनाएं. यानी कपड़े से दाग वाली जगह को दबाकर चाय को सोखें, लेकिन कपड़े को आगे-पीछे घुमाकर न रगड़ें.

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सोफे को ज्यादा गीला न करें

दाग हटाने के चक्कर में सोफे पर बहुत ज्यादा पानी डालना भी ठीक नहीं है. अगर पानी या सफाई का घोल फोम के अंदर तक पहुंच जाए और वहां लंबे समय तक नमी बनी रहे, तो बाद में बदबू या फफूंद जैसी परेशानी हो सकती है. इसलिए कपड़ा सिर्फ हल्का गीला रखें और जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें. सफाई के बाद सोफे को अच्छी तरह सूखने दें.

पाउडर कब काम आएगा?

अगर सोफे पर चाय नहीं बल्कि तेल या ग्रीस गिर गया है, तब पाउडर ज्यादा काम आ सकता है. ऐसे दाग पर टैल्कम पाउडर, कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालकर कुछ समय के लिए छोड़ने से तेल को सोखने में मदद मिल सकती है. इसके बाद पाउडर को धीरे से हटाकर आगे की सफाई की जा सकती है. यानी चाय के दाग के लिए पानी और हल्का डिटर्जेंट ज्यादा सही दिशा है, जबकि तेल वाले दाग के लिए पाउडर उपयोगी हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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