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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Dustbin Smell: किचन के डस्टबिन से नहीं जा रही बदबू, ये जुगाड़ आएंगे काम

Kitchen Dustbin Smell: किचन के डस्टबिन से नहीं जा रही बदबू, ये जुगाड़ आएंगे काम

Home Cleaning Tips: अगर हर बार कूड़ा तुरंत बाहर ले जाना संभव नहीं है, तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. डस्टबिन में नया कूड़ा डालने से पहले उसके नीचे थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Oct 2026 12:27 PM (IST)
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How To Remove Bad Smell From Kitchen Dustbin: किचन में डस्टबिन रखना जरूरी है, लेकिन इसकी बदबू कई बार पूरे किचन का माहौल खराब कर देती है. खासकर जब इसमें सब्जियों के छिलके, बचे हुए खाने या फलों के खराब हिस्से जमा हो जाएं, तो कुछ ही समय में तेज गंध आने लगती है. कई बार डस्टबिन में कूड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं होता, फिर भी उसके आसपास बदबू बनी रहती है.

इसकी वजह सिर्फ डस्टबिन में पड़ा कूड़ा नहीं होता. खाने-पीने की चीजों से निकला रस या गीला कचरा कूड़े की थैली और डस्टबिन के बीच जमा हो सकता है. अगर इसे समय पर साफ न किया जाए, तो बदबू और ज्यादा बढ़ सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से किचन के डस्टबिन की बदबू को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सबसे ज्यादा बदबू वाले कचरे को अलग रखें

मछली और सी फूड जैसी चीजों का कचरा जल्दी तेज बदबू फैलाने लगता है. इसलिए ऐसे कचरे को बाकी कूड़े के साथ कई दिनों तक रखने के बजाय अलग बैग में डालकर जल्द बाहर निकालना बेहतर है. इसी तरह बहुत ज्यादा पके या खराब हो चुके फलों और सब्जियों के टुकड़ों को भी अलग बैग में डालकर जल्दी बाहर कर दें. इससे डस्टबिन के अंदर बदबू फैलाने वाला कचरा लंबे समय तक जमा नहीं रहेगा.


Kitchen Dustbin Smell: किचन के डस्टबिन से नहीं जा रही बदबू, ये जुगाड़ आएंगे काम

डस्टबिन में डालें बेकिंग सोडा

अगर हर बार कूड़ा तुरंत बाहर ले जाना संभव नहीं है, तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. डस्टबिन में नया कूड़ा डालने से पहले उसके नीचे थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें. यह बदबू को सोखने में मदद कर सकता है. एक और तरीका यह है कि बेकिंग सोडा से छोटे-छोटे टैबलेट बनाए जाएं. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ी मात्रा में पानी, एप्सम सॉल्ट और नींबू का एसेंशियल ऑयल मिलाकर मिश्रण तैयार किया जा सकता है. इसे आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमने दें. इसके बाद डस्टबिन और कूड़े की थैली के बीच एक-दो टैबलेट रख सकते हैं. जब इनका असर कम लगे, तो इन्हें बदल दें.

नींबू के छिलके भी आएंगे काम

नींबू इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलके फेंकने के बजाय उन्हें डस्टबिन में इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ नींबू के छिलकों को कूड़े की थैली और डस्टबिन के बीच रख दें. नींबू की खुशबू डस्टबिन से आने वाली कुछ बदबू को कम करने में मदद कर सकती है. बेहतर नतीजे के लिए नींबू के छिलकों के साथ डस्टबिन के नीचे थोड़ा बेकिंग सोडा भी रखा जा सकता है. हालांकि, छिलकों को बहुत लंबे समय तक डस्टबिन में न छोड़ें और कूड़े के साथ समय पर बाहर निकाल दें.


Kitchen Dustbin Smell: किचन के डस्टबिन से नहीं जा रही बदबू, ये जुगाड़ आएंगे काम

डस्टबिन की नियमित सफाई जरूरी है

कई बार डस्टबिन से आने वाली बदबू का कारण सिर्फ अंदर रखा कचरा नहीं होता. कूड़े से निकलने वाला पानी या खाने का रस थैली के नीचे से निकलकर डस्टबिन की सतह पर लग सकता है. यही गंदगी बाद में बदबू की वजह बनती है. इसलिए डस्टबिन के अंदर की सतह को नियमित रूप से पोंछते रहें. अगर कचरा गिर गया है या किसी तरह का लिक्विड अंदर फैल गया है, तो उसे तुरंत साफ कर दें. सामान्य तौर पर हर कुछ हफ्तों में डस्टबिन को अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है. साल में कुछ बार इसकी पूरी सफाई जरूर करें.

एसेंशियल ऑयल से आएगी ताजगी

अगर आप डस्टबिन में अच्छी खुशबू बनाए रखना चाहते हैं, तो एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. नींबू, लैवेंडर, पेपरमिंट, टी ट्री, यूकेलिप्टस या सिट्रस जैसी खुशबू वाले एसेंशियल ऑयल में से कोई एक लिया जा सकता है. इसके लिए एक कॉटन बॉल पर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डालें और उसे डस्टबिन के नीचे, कूड़े की थैली के नीचे वाली जगह पर रख दें. इससे धीरे-धीरे खुशबू आती रहेगी और डस्टबिन की तेज गंध कुछ कम महसूस हो सकती है. कॉटन बॉल को करीब दो हफ्ते में या जरूरत के हिसाब से बदल दें.

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डस्टबिन की बदबू को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर्फ खुशबू वाली चीजें डालना काफी नहीं है. सबसे जरूरी है कि बदबू पैदा करने वाला कचरा ज्यादा समय तक डस्टबिन में न पड़ा रहे और डस्टबिन की नियमित सफाई होती रहे. मछली, सी फूड, खराब फल-सब्जियां और गीला कचरा जल्द बाहर निकालने की आदत बनाएं. इसके साथ बेकिंग सोडा, नींबू के छिलके और जरूरत के हिसाब से एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन छोटी-छोटी बातों से किचन के डस्टबिन को साफ और कम बदबूदार रखने में मदद मिल सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 12:27 PM (IST)
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