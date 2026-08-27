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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoof Crack Repair: पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

Roof Crack Repair: पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

Waterproofing Solution: अगर आपकी छत पर छोटी या बड़ी दरार दिखाई दे रही है, तो समय रहते उसकी मरम्मत करना जरूरी है. सही तरीके से की गई रूफ क्रैक रिपेयर छत को आगे होने वाले नुकसान से भी बचा सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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Easy Ways To Fix Leaking Roof Cracks: पुरानी छत में दरार दिखना आम बात हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना घर के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. खासकर बारिश के दिनों में इन दरारों से पानी अंदर आने लगता है. धीरे-धीरे सीलन, फफूंद और छत की मजबूती से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. तेज धूप, बारिश और बदलते मौसम का असर भी समय के साथ इन दरारों को बड़ा कर देता है.

अगर आपकी छत पर छोटी या बड़ी दरार दिखाई दे रही है, तो समय रहते उसकी मरम्मत करना जरूरी है. सही तरीके से की गई रूफ क्रैक रिपेयर पानी के रिसाव को रोकने के साथ-साथ छत को आगे होने वाले नुकसान से भी बचा सकती है. सीमेंट रूफ शीट, कंक्रीट स्लैब या छत की टाइल में आई दरार के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं.

पुरानी छत में दरार क्यों पड़ती है?

छत में दरार आने की कई वजह हो सकती हैं. सबसे बड़ी वजह मौसम में होने वाला बदलाव है. गर्मियों में तेज धूप से छत गर्म होकर फैलती है और बारिश या ठंड के दौरान सिकुड़ती है. इस तरह बार-बार फैलने और सिकुड़ने से छत की सतह पर छोटी दरारें बन सकती हैं. पुरानी छत भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. कई साल तक धूप, बारिश और नमी का सामना करने के बाद उसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगती हैं. इसके अलावा अगर छत का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है या अच्छी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो भी दरार जल्दी आ सकती है.


Roof Crack Repair: पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

छत पर जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसी तरह लंबे समय तक पानी जमा रहने से सतह कमजोर हो सकती है और दरार बढ़ सकती है. इसलिए छत पर पानी जमा होने की समस्या को भी समय रहते ठीक करना जरूरी है.

दरार बढ़ रही है तो सबसे पहले क्या करें?

दरार को ठीक करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह देख लें. अगर दरार छोटी है और केवल सतह पर दिखाई दे रही है, तो उसे सही क्रैक फिलर और वॉटरप्रूफिंग सामग्री से ठीक किया जा सकता है. लेकिन अगर दरार बहुत चौड़ी है, लगातार बढ़ रही है या छत का कोई हिस्सा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर रहेगा. मरम्मत शुरू करने से पहले दरार के आसपास की धूल, मिट्टी और ढीली सामग्री को साफ करें. इसके लिए वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद जगह को पूरी तरह सूखने दें, क्योंकि गीली सतह पर की गई मरम्मत लंबे समय तक टिक नहीं सकती.


Roof Crack Repair: पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

छोटी दरार को कैसे ठीक करें?

अगर दरार 5 मिमी से कम है, तो सबसे पहले उसे क्रैक फिलर से अच्छी तरह भरें. कोशिश करें कि फिलर दरार के अंदर तक पहुंचे और कोई खाली जगह न बचे. इसे लगाने के बाद कुछ समय तक सूखने दें. जब फिलर अच्छी तरह सूख जाए, तो उसके ऊपर वॉटरप्रूफिंग कोटिंग लगाई जा सकती है. यह अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करती है और पानी को दरार के रास्ते अंदर जाने से रोकने में मदद करती है.

बड़ी दरार के लिए क्या करें?

अगर दरार 5 मिमी से ज्यादा चौड़ी है, तो केवल क्रैक फिलर लगाना पर्याप्त नहीं हो सकता. ऐसी दरार को भरने के लिए सीमेंट का गाढ़ा मिक्स तैयार किया जा सकता है. इस मिश्रण को दरार में अच्छी तरह भरें और ध्यान रखें कि अंदर कोई खाली जगह न रह जाए. मिक्स को पूरी तरह सूखने के बाद उस हिस्से पर वॉटरप्रूफिंग कोटिंग लगाई जा सकती है. इससे मरम्मत वाले हिस्से को पानी और मौसम के असर से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.

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छत की टाइल में दरार हो तो?

अगर कंक्रीट की छत की टाइल में दरार आ गई है, तो पहले उसके आसपास की धूल और ढीले टुकड़े साफ करें. इसके बाद दरार को अच्छी तरह भरें. फिलर सूखने के बाद कोटिंग की जा सकती है. इससे दरार के ऊपर एक अतिरिक्त वॉटरप्रूफ परत बनती है और पानी के रिसाव की संभावना कम होती है.

मरम्मत के बाद इन बातों का रखें ध्यान

मरम्मत पूरी करने के तुरंत बाद उस हिस्से पर चलने या पानी डालने से बचें. उसे अच्छी तरह सूखने का समय दें. सामान्य तौर पर कम से कम 24 घंटे तक उसे छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट पर दिए निर्देशों का पालन करना सबसे जरूरी है. सिर्फ एक बार दरार भर देना ही काफी नहीं है. पुरानी छत की नियमित जांच भी करते रहें. बारिश के बाद देखें कि कहीं पानी जमा तो नहीं हो रहा या पुरानी दरार दोबारा तो नहीं खुल रही. जरूरत के अनुसार वॉटरप्रूफिंग कोटिंग दोबारा करने से छत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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