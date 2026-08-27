पुरानी छत में आ गई है दरार? 1 आसान तरीके से करें लीकेज बंद

Easy Ways To Fix Leaking Roof Cracks: पुरानी छत में दरार दिखना आम बात हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना घर के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. खासकर बारिश के दिनों में इन दरारों से पानी अंदर आने लगता है. धीरे-धीरे सीलन, फफूंद और छत की मजबूती से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. तेज धूप, बारिश और बदलते मौसम का असर भी समय के साथ इन दरारों को बड़ा कर देता है.

अगर आपकी छत पर छोटी या बड़ी दरार दिखाई दे रही है, तो समय रहते उसकी मरम्मत करना जरूरी है. सही तरीके से की गई रूफ क्रैक रिपेयर पानी के रिसाव को रोकने के साथ-साथ छत को आगे होने वाले नुकसान से भी बचा सकती है. सीमेंट रूफ शीट, कंक्रीट स्लैब या छत की टाइल में आई दरार के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं.

पुरानी छत में दरार क्यों पड़ती है?

छत में दरार आने की कई वजह हो सकती हैं. सबसे बड़ी वजह मौसम में होने वाला बदलाव है. गर्मियों में तेज धूप से छत गर्म होकर फैलती है और बारिश या ठंड के दौरान सिकुड़ती है. इस तरह बार-बार फैलने और सिकुड़ने से छत की सतह पर छोटी दरारें बन सकती हैं. पुरानी छत भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. कई साल तक धूप, बारिश और नमी का सामना करने के बाद उसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगती हैं. इसके अलावा अगर छत का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है या अच्छी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो भी दरार जल्दी आ सकती है.





छत पर जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसी तरह लंबे समय तक पानी जमा रहने से सतह कमजोर हो सकती है और दरार बढ़ सकती है. इसलिए छत पर पानी जमा होने की समस्या को भी समय रहते ठीक करना जरूरी है.

दरार बढ़ रही है तो सबसे पहले क्या करें?

दरार को ठीक करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह देख लें. अगर दरार छोटी है और केवल सतह पर दिखाई दे रही है, तो उसे सही क्रैक फिलर और वॉटरप्रूफिंग सामग्री से ठीक किया जा सकता है. लेकिन अगर दरार बहुत चौड़ी है, लगातार बढ़ रही है या छत का कोई हिस्सा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर रहेगा. मरम्मत शुरू करने से पहले दरार के आसपास की धूल, मिट्टी और ढीली सामग्री को साफ करें. इसके लिए वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद जगह को पूरी तरह सूखने दें, क्योंकि गीली सतह पर की गई मरम्मत लंबे समय तक टिक नहीं सकती.





छोटी दरार को कैसे ठीक करें?

अगर दरार 5 मिमी से कम है, तो सबसे पहले उसे क्रैक फिलर से अच्छी तरह भरें. कोशिश करें कि फिलर दरार के अंदर तक पहुंचे और कोई खाली जगह न बचे. इसे लगाने के बाद कुछ समय तक सूखने दें. जब फिलर अच्छी तरह सूख जाए, तो उसके ऊपर वॉटरप्रूफिंग कोटिंग लगाई जा सकती है. यह अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करती है और पानी को दरार के रास्ते अंदर जाने से रोकने में मदद करती है.

बड़ी दरार के लिए क्या करें?

अगर दरार 5 मिमी से ज्यादा चौड़ी है, तो केवल क्रैक फिलर लगाना पर्याप्त नहीं हो सकता. ऐसी दरार को भरने के लिए सीमेंट का गाढ़ा मिक्स तैयार किया जा सकता है. इस मिश्रण को दरार में अच्छी तरह भरें और ध्यान रखें कि अंदर कोई खाली जगह न रह जाए. मिक्स को पूरी तरह सूखने के बाद उस हिस्से पर वॉटरप्रूफिंग कोटिंग लगाई जा सकती है. इससे मरम्मत वाले हिस्से को पानी और मौसम के असर से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.

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छत की टाइल में दरार हो तो?

अगर कंक्रीट की छत की टाइल में दरार आ गई है, तो पहले उसके आसपास की धूल और ढीले टुकड़े साफ करें. इसके बाद दरार को अच्छी तरह भरें. फिलर सूखने के बाद कोटिंग की जा सकती है. इससे दरार के ऊपर एक अतिरिक्त वॉटरप्रूफ परत बनती है और पानी के रिसाव की संभावना कम होती है.

मरम्मत के बाद इन बातों का रखें ध्यान

मरम्मत पूरी करने के तुरंत बाद उस हिस्से पर चलने या पानी डालने से बचें. उसे अच्छी तरह सूखने का समय दें. सामान्य तौर पर कम से कम 24 घंटे तक उसे छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट पर दिए निर्देशों का पालन करना सबसे जरूरी है. सिर्फ एक बार दरार भर देना ही काफी नहीं है. पुरानी छत की नियमित जांच भी करते रहें. बारिश के बाद देखें कि कहीं पानी जमा तो नहीं हो रहा या पुरानी दरार दोबारा तो नहीं खुल रही. जरूरत के अनुसार वॉटरप्रूफिंग कोटिंग दोबारा करने से छत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

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