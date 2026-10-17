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डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल

नवरात्री और डांडिया में ड्रेस पहनने के बाद रिटर्न आर्डर की आई बाढ़, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिखा लोगों का सच. ऑनलाइन ड्रेस मंगाकर, उसका काम खत्म होने के बाद रिटर्न करना लगता है आसान.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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नवरात्रि और डांडिया की रातों में हर किसी को सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखना होता है. कोई चमकदार लहंगा चुनता है, कोई ट्रेडिशनल चनिया-चोली, तो कोई ऐसी ड्रेस ढूंढता है जिसे पहने के बाद सबकी आंखें उसी पर रहे. ऐसे में कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में ऑनलाइन ड्रेस मंगवाकर, काम खत्म होने के बाद रिटर्न कर देते हैं. इसी समस्या से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल इस वीडियो में डांडिया खत्म होने के बाद लौटाए जा रहे ऑनलाइन पार्सलों की झलक दिखाई गई है. वीडियो एक पार्सल बॉय के द्वारा ही बनाई गई है. देखने में वीडियो किसी कॉलेज के बाहर का नजर आता है. जहां 3-4 पार्सल वाले रिटर्न आर्डर लेने के लिए पहुंचे होते हैं.

हर जगह रिटर्न आर्डर

वीडियो में जगह-जगह पैकेट नजर आते हैं. कुछ पार्सल बाइक पर लदे दिख रहे हैं, तो कुछ जमीन पर पड़े नजर आते हैं. वहीं वीडियो पर लिखे टेक्स्ट से यह साफ समझ आता है कि डांडिया के लिए ड्रेस आई, पहनकर तस्वीरें खिंचवाईं, कार्यक्रम खत्म हुआ और अब ड्रेस वापस कर दी. आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने खरीदारी को इतना आसान बना दिया है कि त्योहार के लिए कपड़े खरीदना भी कुछ क्लिक का काम रह गया है. मनपसंद ड्रेस चुनी, साइज सेलेक्ट किया, पेमेंट किया और कुछ दिनों में पैकेट दरवाजे पर. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब कुछ ग्राहक ड्रेस का इस्तेमाल करने के बाद उसे रिटर्न कर देते हैं.

विक्रेताओं के लिए समस्या

त्योहारों के मौसम में ऐसी स्थिति छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए खास तौर पर चुनौती बन जाती है. किसी ड्रेस को ग्राहक तक पहुंचाने में पैकिंग, डिलीवरी और अन्य खर्च शामिल होते हैं. वापसी होने पर सामान दोबारा विक्रेता तक पहुंचता है. कई बार इस्तेमाल की गई ड्रेस को फिर से उसी हालत में बेचना भी आसान नहीं होता.

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40-45 आर्डर की रिटर्न

हर ग्राहक ऐसा नहीं करता और कई बार सही वजह से भी किसी प्रोडक्ट को लौटाना पड़ता है. साइज गलत होना, रंग अलग निकलना या सामान में खराबी होना जैसी स्थितियों में रिटर्न सुविधा बेहद जरूरी है. लेकिन वीडियो में देखकर पता चलता है कि कई छात्रों ने पार्सल रिटर्न किया हुआ है. विडियो बनाने वाला शख्स उसके दूसरे भाइयों से जब पूछता है कि उनके पास कितने पार्सल है, तब कोई 25, तो कोई 20 वहीं दो लोग तो 45-50 रिटर्न आर्डर तक की बात करते हुए नजर आते हैं.

कमेंट्स कर रहे लोग

कई यूजर्स इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. एक अन्य यूजर का कहना है कि ये लोग एक ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शॉआफ इनको राजा-महराजा वाला करना है. वहीं एक यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि छोटे सेलर्स को इन लोगों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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