किचन में चूहों के आतंक से हैं परेशान? ऐसे हमेशा के लिए करें सफाया

How To Get Rid Of Rats In Kitchen: किचन में अगर चूहे या चुहिया ने आने-जाने का रास्ता बना लिया है, तो सिर्फ उस छेद को बंद कर देना काफी नहीं होता. चूहे खाने की गंध से आसानी से आकर्षित होते हैं और किचन में उन्हें खाने के साथ पानी और छिपने की जगह भी मिल जाती है. ऐसे में एक बार रास्ता मिलने के बाद वे बार-बार उसी जगह या आसपास से अंदर आने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए छेद बंद करने के साथ-साथ किचन को उनके लिए कम आकर्षक बनाना भी जरूरी है.

चूहे सिर्फ गंदगी फैलाने वाले कीड़े-मकौड़े नहीं हैं. वे खाने, किचन की सतहों और बर्तनों को अपने मल, पेशाब या लार से दूषित कर सकते हैं. इसके अलावा, चूहे तार, पाइप और इंसुलेशन जैसी चीजों को भी कुतर सकते हैं, जिससे घर में नुकसान होने का खतरा रहता है. इसलिए किचन में उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना सही नहीं है.

सबसे पहले छेद और आने का रास्ता पहचानें

अगर किचन में चूहे का रास्ता नजर आ गया है, तो सबसे पहले यह देखें कि वे अंदर कहां से आ रहे हैं. सिर्फ एक बड़े छेद को देखना काफी नहीं है. खिड़की, दरवाजे, पाइप के आसपास, वेंट और दीवार में बने छोटे गैप भी चूहों के लिए रास्ता बन सकते हैं. इसलिए किचन के आसपास अच्छी तरह जांच करें. चूहे बहुत छोटे गैप से भी अंदर घुस सकते हैं. इसलिए जहां भी दरार, छेद या खाली जगह दिखे, उसे नजरअंदाज न करें. छेद को बंद करने के लिए मजबूत सामग्री का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि चूहे उसे दोबारा कुतरकर रास्ता न बना सकें.

छेद बंद करने से पहले ये काम करें

सिर्फ छेद बंद कर देने से पहले यह देखना जरूरी है कि किचन में चूहों को खाने या पानी का कोई आसान स्रोत तो नहीं मिल रहा. अगर किचन में खुले में खाना रखा है, फर्श पर खाने के टुकड़े पड़े रहते हैं या कूड़ेदान खुला रहता है, तो चूहे दोबारा किसी दूसरे रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर सकते हैं.

अनाज, आटा, पास्ता, बिस्किट और दूसरी सूखी चीजों को खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट डिब्बों में रखें. इसके लिए धातु, कांच या मजबूत प्लास्टिक के कंटेनर बेहतर विकल्प हो सकते हैं. खाने की गंध जितनी कम बाहर जाएगी, किचन चूहों के लिए उतना ही कम आकर्षक रहेगा.







खाने के टुकड़े और गिरे हुए सामान तुरंत साफ करें

किचन को साफ रखना चूहों को दूर रखने के सबसे आसान तरीकों में से एक है. खाना बनाने या खाने के बाद काउंटर को साफ करें और फर्श पर गिरे टुकड़ों को तुरंत हटा दें. अगर कोई चीज गिर गई है या पानी फैल गया है, तो उसे भी जल्द साफ कर दें. कूड़ेदान को लंबे समय तक खुला न छोड़ें. उसमें खाने का कचरा है तो उसे समय पर बाहर करें और ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करें. छोटी-सी सफाई की आदत भी चूहों के लिए उपलब्ध खाने के स्रोत को कम कर सकती है.

पेट फूड को भी खुला न छोड़ें

अगर घर में पालतू जानवर हैं और उन्हें किचन में खाना दिया जाता है, तो उनके बचे हुए खाने पर भी ध्यान दें. पेट फूड को खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखें और बचा हुआ खाना तुरंत हटा दें. चूहों को पेट फूड की गंध भी आसानी से आकर्षित कर सकती है. इसलिए किचन में रखा हर तरह का खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर रखना जरूरी है.





रातभर सिंक में गंदे बर्तन न छोड़ें

रात में सिंक में गंदे बर्तन छोड़ना भी किचन को चूहों के लिए आकर्षक बना सकता है. खाने के छोटे टुकड़े और बर्तनों पर बची गंध उन्हें अपनी ओर खींच सकती है. इसलिए सोने से पहले बर्तन साफ कर लें और सिंक को भी अच्छी तरह धो दें. इसके साथ ही किचन में पानी का कोई रिसाव है तो उसे भी ठीक कराएं. टपकता नल या पाइप चूहों को पानी का सोर्स उपलब्ध करा सकता है.

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छोटे गैप को भी नजरअंदाज न करें

चूहों को रोकने के लिए सिर्फ उस छेद पर ध्यान न दें जहां से वे दिखाई दिए हैं. खिड़की, दरवाजे, पाइप और वेंट के आसपास मौजूद छोटे गैप भी जांचें. ऐसे खुले हिस्सों को स्टील वूल, कौल्क या वायर मेश जैसी मजबूत सामग्री से बंद किया जा सकता है. हालांकि, अगर आपको लगातार चूहों की आवाज सुनाई दे रही है, जगह-जगह उनकी मौजूदगी के निशान मिल रहे हैं या कई जगह से रास्ते बने हुए हैं, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर हो सकता है.

किचन को चूहों से बचाने का आसान तरीका

चूहों को किचन से दूर रखने के लिए एक ही उपाय पर निर्भर रहने के बजाय कई छोटी सावधानियां एक साथ अपनाना ज्यादा उपयोगी है. खाने को बंद डिब्बों में रखें, काउंटर और फर्श साफ रखें, कूड़ेदान ढककर रखें, पानी के रिसाव को ठीक करें और संभावित रास्तों की नियमित जांच करें. कुछ घरेलू उपायों में पेपरमिंट ऑयल या लौंग जैसी चीजों की गंध का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन इनका असर हर स्थिति में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.

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