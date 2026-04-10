हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsYellow Toilet Seat: रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ

Yellow Toilet Seat: रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ

Toilet Seat Yellow Stains: आधुनिक टॉयलेट सीट प्लास्टिक से बनी होती हैं, जिनमें सुरक्षा के लिए कुछ केमिकल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे फ्लेम रिटार्डेंट्स. जो धीरे- धीरे पीला होने लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

Best Way To Clean Plastic Toilet Seat Yellow Stains: बाथरूम की साफ-सफाई के बावजूद अगर टॉयलेट सीट पीली पड़ जाए, तो यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक साइंटफिक प्रक्रिया का नतीजा भी हो सकता है. अक्सर लोग इसे सतही समस्या समझकर बार-बार सफाई करते हैं, लेकिन असली कारण प्लास्टिक के अंदर होने वाले रासायनिक बदलाव होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे होता है और इसके कैसे ठीक किया जा सकता है. 

क्यों होती है दिक्कत?

ज्यादातर आधुनिक टॉयलेट सीट प्लास्टिक से बनी होती हैं, जिनमें सुरक्षा के लिए कुछ केमिकल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जैसे फ्लेम रिटार्डेंट्स. समय के साथ ये तत्व ऑक्सीजन, नमी और रोशनी के संपर्क में आकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे प्लास्टिक में ऑक्सीडेशन होता है और उसका रंग पीला पड़ने लगता है. इस प्रक्रिया को समझाने के लिए फोटो-डिग्रेडेशन ऑफ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स इन पॉलिमर सिस्टम्स: क्वांटम यील्ड्स, प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स नामक स्टडी जिसे जर्नल:पॉलिमर डिग्रेडेशन एंड स्टेबिलिटी में पब्लिस किया गया, उसमें बताया गया कि ये केमिकल बदलाव धीरे-धीरे दिखाई देने वाली पीली परत में बदल जाते हैं.

ये भी होते हैं कारण

इसके अलावा, रोजमर्रा के इस्तेमाल से पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स, सफाई उत्पादों के अवशेष और त्वचा के तेल सतह पर जमा होते रहते हैं. एनालिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट स्टडी  के अनुसार ये मिनरल्स समय के साथ सतह को फीका और मैला बना देते हैं. 

इसे भी पढ़ें-अगले 3 महीने की शॉपिंग लिस्ट अभी निपटा लें! हवाई सफर महंगा, डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर संकट
 
कैसे कर सकते हैं इसको ठीक?

यहीं पर हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक असरदार समाधान के रूप में सामने आता है।.आम ब्लीच के विपरीत, जो प्लास्टिक को और नुकसान पहुंचा सकता है, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड गहराई में जाकर काम करता है. फंडामेंटल रिएक्शन मेकैनिज्म्स ऑफ हाइड्रोजन पेरॉक्साइड ब्लीचिंग स्टडी  में बताया गया है कि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और उन  केमिकल बंधनों को तोड़ता है, जो रंग बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इससे पीले रंग के अणु रंगहीन हो जाते हैं और सतह फिर से साफ दिखने लगती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

 इसे इस्तेमाल करना भी आसान है. पहले हल्के साबुन और पानी से सीट को साफ करें, फिर 3 प्रतिशत हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को कपड़े या स्पंज से लगाएं और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। अगर संभव हो तो इसे धूप में रखें, क्योंकि रोशनी इस प्रक्रिया को तेज कर देती है. इसके बाद में धोकर सुखा लें. हालांकि, इससे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन नियमित इस्तेमाल से बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाला असर दिखता है. इसके साथ ही, बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन रखना जरूरी है ताकि नमी कम हो और मिनरल्स जमा न हों. हल्की और नियमित सफाई करने से भी गंदगी जमने से पहले ही हट जाती है.

इसे भी पढ़ें- Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज

Published at : 10 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Bathroom Cleaning Hacks Yellow Toilet Seat Toilet Seat Yellow Stains
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Yellow Toilet Seat: रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ
रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ
Home Tips
Home Gardening Tips: क्या मनी प्लांट की वजह से घर में बढ़ जाते हैं कीड़े? जानें इससे बचने के आसान तरीके
क्या मनी प्लांट की वजह से घर में बढ़ जाते हैं कीड़े? जानें इससे बचने के आसान तरीके
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
Home Tips
Onion And Baking Soda For Pests: क्या वाकई कीड़ों को खत्म करता है बेकिंग सोडा? जानें प्याज के साथ इसके इस्तेमाल का सही तरीका
क्या वाकई कीड़ों को खत्म करता है बेकिंग सोडा? जानें प्याज के साथ इसके इस्तेमाल का सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget