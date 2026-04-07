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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsElectric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज

Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज

Boiling Eggs In Electric Kettle: इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने तक सीमित नहीं है और यही बात इसे आज की किचन का सबसे स्मार्ट और काम का उपकरण बना देती है. चलिए बताते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Apr 2026 12:35 PM (IST)
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What All Can You Cook In An Electric Kettle: ईरान और इजरायल- अमेरिका के जंग के बीच एलपीजी की दिक्कत हो रही है. ऐसे में लोग इलेक्ट्रिक ऑप्शन को तलाश रहे हैं. उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक केटल. इसका यूज अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक होता है, यह सिर्फ पानी गर्म करने तक सीमित नहीं है और यही बात इसे आज की किचन का सबसे स्मार्ट और काम का उपकरण बना देती है. आमतौर पर लोग इसे सिर्फ चाय या कॉफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यह छोटा सा उपकरण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना सकता है. 

क्या है बेसिक इस्तेमाल?

सबसे पहले बात करें इसकी बेसिक उपयोग की, तो गर्म पानी तैयार करना इसमें सबसे आसान काम है. कुछ ही मिनटों में पानी उबल जाता है, जिससे सुबह की जल्दी में चाय या कॉफी बनाना बेहद आसान हो जाता है. इसके अलावा हर्बल टी या हॉट चॉकलेट जैसे ड्रिंक्स भी इसमें आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, बिना ज्यादा झंझट के. 

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खाने का सामान बनाने का विकल्प

dailyexcelsior की रिपोर्ट के अनुसार, असली कमाल तब दिखता है, जब आप इसे छोटे-मोटे खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके पास समय कम है या आप हॉस्टल में रहते हैं, तो इलेक्ट्रिक केटल किसी लाइफसेवर से कम नहीं है. इंस्टेंट नूडल्स, सूप, ओट्स या रेडी-टू-ईट फूड, इन सबको सिर्फ गर्म पानी डालकर मिनटों में तैयार किया जा सकता है. यही नहीं, इसमें अंडे उबालना भी बेहद आसान है. बस पानी डालें, अंडे रखें और केटल ऑन कर दें, कुछ ही देर में हार्ड बॉयल या सॉफ्ट बॉयल अंडे तैयार हो जाते हैं. खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत काम की चीज है, जिनके पास गैस या किचन की पूरी सुविधा नहीं होती.

कुकिंग के लिए विकल्प

अगर आप थोड़ा और स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल करें, तो यह आपके कुकिंग टाइम को भी कम कर सकता है. जैसे चावल या पास्ता बनाने से पहले पानी केटल में उबाल लें, इससे गैस पर पकाने का समय कम हो जाता है. सब्जियों को ब्लांच करना हो या दाल-चना भिगोना हो, गरम पानी से ये काम जल्दी हो जाते हैं. मीठा खाने के शौकीनों के लिए भी यह कम काम का नहीं है. जेली, कस्टर्ड या मग केक जैसे छोटे-छोटे डेजर्ट्स भी इसमें आसानी से बनाए जा सकते हैं. थोड़ी क्रिएटिविटी से आप इसे एक मिनी कुकिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. खाने के अलावा भी इसके कई काम हैं.  गर्म पानी से बोतल या बर्तन साफ करना, या फिर गर्म पानी की थैली भरकर दर्द में राहत पाना, ये सब काम भी इलेक्ट्रिक केटल से आसानी से किए जा सकते हैं.

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Published at : 07 Apr 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Electric Kettle Electric Kettle Cooking How To Use Electric Kettle
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