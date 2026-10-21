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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Vinegar: सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल

How To Store Vinegar: सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल

Storage Tips: सिरका लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. रोशनी, गर्मी और हवा के संपर्क में रहने से इसकी क्वालिटी और स्वाद प्रभावित हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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How To Store Vinegar Properly In Kitchen: सिरका लगभग हर भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों में से एक है. सलाद की ड्रेसिंग से लेकर सॉस और कई तरह की रेसिपी में इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. कई लोग इसे घर की सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बोतल खोलने के कुछ समय बाद सिरके का स्वाद या खुशबू पहले जैसी नहीं रहती? इसकी वजह सिर्फ सिरके की उम्र नहीं, बल्कि उसे रखने का तरीका भी हो सकता है.

सिरका लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. रोशनी, गर्मी और हवा के संपर्क में रहने से इसकी क्वालिटी और स्वाद प्रभावित हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि सिरका लंबे समय तक अपना खट्टापन और स्वाद बनाए रखे, तो इसे किचन में रखने के तरीके पर ध्यान देना जरूरी है.

सिरका जल्दी क्यों खराब या बेस्वाद होने लगता है?

सिरके में मौजूद एसिडिटी और एंटीमाइक्रोबियल गुण इसे लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कहीं भी रख दिया जाए. लगातार रोशनी, गर्मी और हवा के संपर्क में रहने से सिरके की क्वालिटी धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. खासकर धूप सिरके के रंग और स्वाद पर असर डाल सकती है. इसी तरह किसी गर्म जगह, जैसे गैस, ओवन या गर्मी पैदा करने वाले उपकरण के पास रखने से भी इसकी ताजगी और स्वाद प्रभावित हो सकता है. बोतल को बार-बार खुला छोड़ने या ढक्कन ठीक से बंद न करने पर हवा के संपर्क में आने से भी इसके स्वाद में बदलाव हो सकता है.


How To Store Vinegar: सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल

सिरका स्टोर करने के लिए कैसी जगह चुनें?

सिरके को ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप न आती हो और आसपास ज्यादा गर्मी न हो. किचन की कोई ठंडी और अंधेरी अलमारी इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है. इसे खिड़की के पास या ऐसी जगह रखने से बचें जहां दिनभर धूप आती हो. अगर सिरके की बोतल सीधे रोशनी के संपर्क में रहती है, तो लंबे समय में उसके रंग और स्वाद में बदलाव आ सकता है. इसलिए बोतल को बंद अलमारी में रखना ज्यादा बेहतर है.

बोतल का ढक्कन हमेशा अच्छी तरह बंद करें

सिरका इस्तेमाल करने के बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद करना न भूलें. बोतल खुली रहने पर हवा लगातार उसके संपर्क में आती रहती है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और सिरके के स्वाद पर असर पड़ सकता है. अगर बोतल में सिरका काफी कम बचा है, तो उसे छोटे कंटेनर में ट्रांसफर करना भी एक विकल्प हो सकता है. इससे कंटेनर के अंदर मौजूद हवा की मात्रा कम हो जाती है और सिरका हवा के संपर्क में कम आता है.


How To Store Vinegar: सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल

सिरका किस कंटेनर में रखें?

सिरका स्टोर करने के लिए कंटेनर का चुनाव भी जरूरी है. कांच या प्लास्टिक के कंटेनर इसके लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं. सिरके को धातु के कंटेनर, खासकर स्टील या एल्युमिनियम में लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए, क्योंकि सिरका धातु के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और इससे उसके स्वाद तथा क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. अगर बाजार से सिरका खरीद रहे हैं, तो उसे उसकी मूल बोतल में ही रखना आसान और बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते बोतल सही तरीके से बंद हो और उसे गर्मी या तेज रोशनी से दूर रखा जाए.

क्या सिरके को फ्रिज में रखना जरूरी है?

हर तरह के सिरके को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है. ज्यादा एसिडिटी वाले सिरके, जैसे सफेद सिरका, आमतौर पर कमरे के तापमान पर अंधेरी और ठंडी जगह में रखे जा सकते हैं. वहीं कुछ कम एसिडिटी वाले सिरके, जैसे बाल्समिक सिरका, लंबे समय तक स्वाद बनाए रखने के लिए फ्रिज में रखने से फायदा हो सकता है. अगर आप किसी सिरके की बोतल को जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे पेंट्री या किचन की ठंडी अलमारी में रखना पर्याप्त हो सकता है. वहीं, अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और स्वाद को ज्यादा समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो संबंधित सिरके के स्टोरेज निर्देशों को ध्यान में रखना बेहतर है.

कैसे पता करें कि सिरका अभी इस्तेमाल करने लायक है?

सिरके की ताजगी जांचने के लिए सबसे पहले उसकी खुशबू और स्वाद पर ध्यान दें. अगर उसकी सामान्य तेज और खट्टी खुशबू बनी हुई है और स्वाद में भी कोई असामान्य बदलाव नहीं आया है, तो आमतौर पर उसकी क्वालिटी ठीक हो सकती है. सिरका कभी-कभी धुंधला भी दिखाई दे सकता है या बोतल के नीचे कुछ तलछट जमा हो सकती है. इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि सिरका खराब हो गया है. खासकर प्राकृतिक तरीके से बनाए गए या बिना फिल्टर किए गए कुछ सिरकों में समय के साथ तलछट दिखाई दे सकती है.

इसे भी पढ़ें : क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?

हालांकि, अगर अचानक सिरका धुंधला हो जाए और साथ ही उसके स्वाद में भी स्पष्ट बदलाव महसूस हो, तो उसकी ताजगी प्रभावित हो सकती है. ऐसी स्थिति में उसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर है. सिरका ऐसी चीज है जिसे सही तरीके से रखा जाए तो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसे गैस या ओवन के पास रखना, धूप में छोड़ना या इस्तेमाल के बाद बोतल का ढक्कन ठीक से बंद न करना इसकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है.

 इसे भी पढ़ें : Cucumber Storage Tips: फ्रिज में नरम पड़ जाता है खीरा? 1 आसान ट्रिक से 20 दिन रखें फ्रेश

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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