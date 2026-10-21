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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Soften Towels: कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा

How To Soften Towels: कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा

Towel Care Tips: तौलिया सख्त होने की सबसे आम वजहों में से एक है उसमें डिटर्जेंट की परत जमा होना. ज्यादा डिटर्जेंट डाल दिया जाए, तो वह पूरी तरह पानी के साथ बाहर नहीं निकल पाता.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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Why Bath Towels Become Hard And Scratchy: नहाने के बाद जब तौलिया मुलायम और फूला हुआ हो तो उसे इस्तेमाल करने का मजा ही अलग होता है. लेकिन कई बार कुछ बार धोने के बाद यही तौलिया सख्त, खुरदुरा और पहले से कम सोखने वाला लगने लगता है. शरीर पर लगाने पर भी वह पहले जैसी नरमी महसूस नहीं होती. अगर आपके घर के तौलियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि उन्हें तुरंत बदलने का समय आ गया हो. कई बार धोने और सुखाने के तरीके में कुछ छोटी गलतियों की वजह से तौलिया अपनी नरमी खो देता है.

तौलिया सख्त क्यों हो जाता है?

तौलिया सख्त होने की सबसे आम वजहों में से एक है उसमें डिटर्जेंट की परत जमा होना. अगर हर बार कपड़े धोते समय जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डाल दिया जाए, तो वह पूरी तरह पानी के साथ बाहर नहीं निकल पाता. धीरे-धीरे यह तौलिए के रेशों में जमा होने लगता है. इससे रेशे भारी और सख्त महसूस हो सकते हैं और तौलिया पानी भी पहले की तरह आसानी से नहीं सोखता.


How To Soften Towels: कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा

बहुत ज्यादा डिटर्जेंट डालना ही एकमात्र गलती नहीं है. अगर धोने के दौरान पानी सही तरीके से डिटर्जेंट को बाहर नहीं निकाल पाता, तो साबुन की परत तौलिए पर रह सकती है. इसलिए हर बार तौलिया धोते समय डिटर्जेंट की मात्रा उतनी ही रखें, जितनी पैकेट पर बताई गई है.

पानी भी हो सकता है वजह

अगर आपके इलाके में पानी हार्ड है, तो उसमें मौजूद मिनरल भी तौलिए के रेशों पर जमा हो सकते हैं. समय के साथ इनकी परत तौलिए को और सख्त बना सकती है. यही वजह है कि कुछ घरों में तौलिया कुछ ही समय में खुरदुरा महसूस होने लगता है, जबकि दूसरे घरों में वही तौलिया ज्यादा समय तक मुलायम रहता है. तौलिए को धोने के बाद सुखाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है. अगर ड्रायर में बहुत ज्यादा कपड़े भर दिए जाएं या बहुत तेज गर्मी पर तौलिया सुखाया जाए, तो ज्यादा गर्मी उसके रेशों को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे तौलिया पहले जैसा फूला हुआ और मुलायम नहीं रहता.

तौलिया मुलायम करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका

अगर आपका तौलिया पहले ही काफी सख्त हो चुका है, तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. सफेद सिरका और बेकिंग सोडा की मदद से जमा परत और बदबू को कम करने की कोशिश की जा सकती है. दोनों को एक साथ डालने के बजाय अलग-अलग वॉश साइकिल में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि एक साथ इस्तेमाल करने पर दोनों एक-दूसरे का असर कम कर सकते हैं.


How To Soften Towels: कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा

पहले तौलियों को वॉशिंग मशीन में डालें और मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें. डिटर्जेंट की जगह एक कप सफेद सिरका डालकर वॉश साइकिल चलाएं. रंगीन तौलियों के लिए गर्म पानी और सफेद तौलियों के लिए, अगर उनके केयर लेबल पर इसकी अनुमति हो, तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद अगली वॉश साइकिल में तौलिए के ऊपर एक कप बेकिंग सोडा डालें और मशीन को फिर से चलाएं. अंत में तौलिए को कम या मध्यम गर्मी पर सुखाएं.

सिर्फ सिरके से भी कर सकते हैं सफाई

अगर आप बेकिंग सोडा वाला तरीका नहीं अपनाना चाहते, तो सफेद सिरके का इस्तेमाल अलग से भी किया जा सकता है. सिरका तौलिए पर जमा परत को हटाने में मदद कर सकता है और बदबू को कम करने में भी मदद करता है. इस तरीके में तौलिए को मशीन में डालें, मशीन को बहुत ज्यादा न भरें और डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह करीब दो कप सफेद सिरका डालें. इसके बाद गर्म पानी वाले वॉश साइकिल पर मशीन चलाएं और तौलिए को कम या मध्यम गर्मी पर सुखाएं.

बेकिंग सोडा भी आ सकता है काम

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल तौलिए से बदबू कम करने के लिए भी किया जा सकता है. अगर तौलिए में सीलन जैसी गंध आ रही है या सिरके से धोने के बाद उसकी गंध रह गई है, तो बेकिंग सोडा मदद कर सकता है. एक छोटी या मध्यम मात्रा के तौलियों के साथ करीब आधा कप बेकिंग सोडा डाला जा सकता है. इस दौरान सामान्य मात्रा में डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, लेकिन फैब्रिक सॉफ्टनर छोड़ दें. इसके बाद गर्म या गुनगुने पानी में वॉश साइकिल चलाकर तौलिए को कम या मध्यम गर्मी पर सुखाएं.

फैब्रिक सॉफ्टनर डालना जरूरी नहीं

तौलिया मुलायम करने के लिए हर बार फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. इसकी परत तौलिए के रेशों पर जमा होकर उसकी पानी सोखने की क्षमता कम कर सकती है. इसलिए अगर आपका तौलिया पहले से सख्त और कम सोखने वाला हो गया है, तो सॉफ्टनर बढ़ाने के बजाय जमा हुई परत को हटाना ज्यादा जरूरी है. तौलिया धोते समय मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें, ताकि तौलिए पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह घूम सकें. उन्हें दूसरे कपड़ों के साथ धोने से भी बचना बेहतर है, खासकर ऐसे कपड़ों के साथ जिनमें जिप या खुरदरे हिस्से हों.

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सुखाते समय भी रखें ध्यान

वॉशिंग मशीन का साइकिल खत्म होते ही तौलियों को बाहर निकालकर सुखाने के लिए डाल दें. उन्हें लंबे समय तक मशीन में गीला पड़ा न रहने दें, वरना सीलन जैसी बदबू आ सकती है. ड्रायर में डालने से पहले तौलियों को हल्का झटक लें और बहुत तेज गर्मी की जगह कम या मध्यम गर्मी पर सुखाएं. धोने के बीच भी तौलिये को ऐसी जगह टांगकर रखें जहां उसे हवा मिलती रहे. अगर तौलिया इस्तेमाल के बाद पूरी तरह सूख नहीं पाता, तो उसमें सीलन और बदबू की समस्या हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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