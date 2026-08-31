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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSoap Bar Storage: सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों

Soap Bar Storage: सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों

Prevent Soap From Melting: कई बार समस्या साबुन रखने की जगह और तरीके में होती है. सिंक के आसपास पानी के छींटे, लगातार नमी और ठीक से हवा न लगने के कारण साबुन सूख नहीं पाता.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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Easy Hacks To Make Soap Bars Last Longer: क्या आपके घर में भी सिंक के पास रखी साबुन की टिकिया कुछ ही दिनों में नरम होकर चिपचिपी होने लगती है? हाथ धोने के बाद साबुन को उसी गीली साबुनदानी में रख देना आसान लगता है, लेकिन बार-बार पानी के संपर्क में आने से साबुन धीरे-धीरे घुलने लगता है. कुछ समय बाद साबुनदानी में पानी और साबुन की परत जमा हो जाती है और साबुन का काफी हिस्सा बेकार चला जाता है.

अक्सर लोग इसके लिए साबुन की क्वालिटी को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कई बार समस्या साबुन रखने की जगह और तरीके में होती है. सिंक के आसपास पानी के छींटे, लगातार नमी और ठीक से हवा न लगने के कारण साबुन सूख नहीं पाता. अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी आदतें बदलकर साबुन को लंबे समय तक सही हालत में रखा जा सकता है.

साबुन जल्दी क्यों गलने लगता है?

साबुन के जल्दी नरम पड़ने की सबसे बड़ी वजह उसका लगातार पानी के संपर्क में रहना है. अगर साबुन ऐसी साबुनदानी में रखा है जिसमें पानी जमा होता रहता है, तो उसका निचला हिस्सा हर समय गीला रहता है. इससे साबुन धीरे-धीरे घुलकर नरम और चिपचिपा हो जाता है. सिंक के पास रखे साबुन पर नल चलाते समय पानी के छींटे भी पड़ते रहते हैं. अगर हर बार इस्तेमाल के बाद साबुन को सूखने का मौका नहीं मिलता, तो उसकी टिकिया तेजी से छोटी होने लगती है. इसके अलावा, बाथरूम या किचन में ज्यादा नमी होने पर हवा में मौजूद नमी भी साबुन को नरम कर सकती है. बारिश के मौसम में यह समस्या और ज्यादा देखने को मिलती है.


Soap Bar Storage: सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों

पानी जमा होने वाली साबुनदानी से बचें

साबुन को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके नीचे पानी जमा न हो. ऐसी साबुनदानी इस्तेमाल करें जिसमें पानी निकलने के लिए छोटे छेद या ड्रेनेज की व्यवस्था हो. अगर साबुनदानी में पानी जमा हो गया है, तो उसे खाली करके साबुन को सूखी जगह पर रख दें. साबुन के नीचे लगातार पानी रहने से वह सूखने के बजाय घुलता रहेगा. साबुनदानी को भी समय-समय पर साफ करते रहें. उसमें जमा साबुन की चिपचिपी परत पानी के निकलने के रास्ते को बंद कर सकती है.

सिंक के बिल्कुल पास साबुन न रखें

अगर संभव हो, तो साबुन को नल की सीधी पहुंच से थोड़ा दूर रखें. हाथ धोते समय पानी के छींटे सीधे साबुन पर पड़ने से उसकी सतह जल्दी नरम हो सकती है. ऐसी जगह चुनें जहां साबुन इस्तेमाल के बाद आसानी से सूख सके. सिर्फ कुछ इंच की दूरी भी फर्क डाल सकती है, खासकर अगर सिंक छोटा है और नल से पानी के छींटे ज्यादा आते हैं.

इस्तेमाल के बाद साबुन को सूखने दें

साबुन इस्तेमाल करने के बाद उसे तुरंत पानी वाली जगह पर रखने के बजाय कुछ देर सूखने देना बेहतर है. टिकिया पर अगर बहुत ज्यादा पानी लगा है, तो उसे हल्के हाथ से झटक दें और फिर ऐसी साबुनदानी में रखें जहां हवा आसानी से पहुंच सके. साबुन को लगातार गीला रखने के बजाय उसे सूखने का समय देने से वह ज्यादा समय तक मजबूत बना रहता है.


Soap Bar Storage: सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों

एक साथ कई साबुन इस्तेमाल करना भी मददगार

अगर घर में एक से ज्यादा साबुन की टिकिया इस्तेमाल होती हैं, तो उन्हें बारी-बारी से इस्तेमाल किया जा सकता है. एक साबुन को लगातार गीला रखने के बजाय दूसरे साबुन का इस्तेमाल करने से पहली टिकिया को सूखने का पर्याप्त समय मिल जाता है. हालांकि, इस्तेमाल न किए जाने वाले साबुन को सिंक या बाथरूम के पास खुले में रखने के बजाय किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखना बेहतर है. इससे वह अनावश्यक नमी के संपर्क में आने से बचा रहेगा.

साबुन को गर्मी और धूप से दूर रखें

पानी के अलावा गर्मी भी साबुन को नरम कर सकती है. इसलिए इसे ऐसी जगह न रखें जहां सीधी धूप आती हो या लगातार गर्मी रहती हो. सिंक के पास खिड़की हो और वहां धूप आती हो, तो साबुन रखने के लिए कोई दूसरी जगह चुनना बेहतर रहेगा. अगर आपके पास साबुन की अतिरिक्त टिकिया हैं, तो उन्हें सूखी अलमारी या किसी ठंडी जगह पर पैक करके रखें. इससे इस्तेमाल से पहले ही साबुन के नरम पड़ने की समस्या कम होगी.

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साबुन की टिकिया जल्दी खत्म होने से ऐसे बचाएं

अगर साबुन इस्तेमाल के कुछ ही दिनों में गलकर खत्म हो रहा है, तो हर बार नया साबुन खरीदने से पहले उसकी स्टोरेज की जगह पर ध्यान दें. साबुन को गीली सतह पर न रखें, साबुनदानी में पानी जमा न होने दें और इस्तेमाल के बाद उसे सूखने का मौका दें. सिंक के पास साबुन रखना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन उसे नल के छींटों और जमा पानी से बचाना उतना ही जरूरी है. एक अच्छी ड्रेनिंग वाली साबुनदानी और सूखी जगह साबुन की उम्र बढ़ाने में काफी मदद कर सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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