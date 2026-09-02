किचन में रखा आटा खराब तो नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें पहचान

Signs Of Expired And Spoiled Wheat Flour: घर में आटा ऐसी चीज है, जो ज्यादातर किचन में लंबे समय तक रखा रहता है. रोटी, पराठे, पूरी या फिर कभी-कभार बेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता रहता है. इसी वजह से कई लोग आटे का पैकेट खरीदने के बाद उसकी तारीख पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. लेकिन क्या आपको पता है कि आटा भी समय के साथ खराब हो सकता है? सिर्फ पैकेट पर लिखी तारीख देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि आटा इस्तेमाल करने लायक है या नहीं. अगर आपके किचन में रखा आटा कई दिनों या महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसे सीधे खाने में इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजें जरूर जांच लें.

पैकेट पर लिखी तारीख का क्या मतलब है?

आटे के पैकेट पर आमतौर पर 'Best By' या 'Best If Used By' जैसी तारीख लिखी होती है. यह तारीख मुख्य रूप से आटे की बेहतर क्वालिटी के लिए बताई जाती है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि तारीख निकलते ही आटा तुरंत खराब हो गया. आटा कितने समय तक ठीक रहेगा, यह उसके प्रकार और उसे किस तरह रखा गया है, इस पर भी निर्भर करता है. इसलिए सिर्फ तारीख देखकर आटा फेंकने के बजाय उसकी गंध, रंग और बनावट को भी देखना चाहिए.





आटा खराब होने का सबसे पहला संकेत है गंध

आटे का पैकेट खोलते ही अगर उससे अजीब, बासी, खट्टी या सीलन जैसी गंध आ रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. आटे में मौजूद प्राकृतिक तेल समय के साथ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और इससे उसकी गंध बदल सकती है. अगर आटे से सामान्य खुशबू के बजाय ऐसी गंध आ रही है जो आपको असहज लगे, तो उसे इस्तेमाल न करना बेहतर है. खासकर अगर गंध साफ तौर पर बासी या खट्टी महसूस हो रही हो.

आटे का रंग और बनावट भी देखें

सिर्फ गंध ही नहीं, आटे की शक्ल भी बहुत कुछ बता सकती है. अगर आटा नमी के संपर्क में आ गया है, तो उसमें गांठें बनने लग सकती हैं. आटा सामान्य रूप से सूखा और ढीला होना चाहिए. अगर उसका रंग बदलकर पीला पड़ने लगे या उसमें असामान्य बदलाव नजर आए, तो यह भी खराब होने का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आटे में कीड़े या छोटे-छोटे घुन दिखाई दें, तो पूरे पैकेट को फेंक देना चाहिए. ऐसे आटे को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के पास रखने से भी बचें, क्योंकि कीड़े पेंट्री में रखी दूसरी चीजों तक पहुंच सकते हैं.





हर तरह का आटा एक जैसा नहीं टिकता

आटे की शेल्फ लाइफ उसके प्रकार पर भी निर्भर करती है. सामान्य मैदा या ऑल-पर्पस फ्लोर सही तरीके से रखने पर खरीदने की तारीख से करीब एक साल तक अच्छी क्वालिटी में रह सकता है. ब्रेड बनाने वाले आटे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और यह ऑल-पर्पस फ्लोर की तुलना में जल्दी खराब हो सकता है. इसकी अच्छी क्वालिटी करीब नौ महीने तक रह सकती है.

वहीं सेल्फ-राइजिंग फ्लोर में बेकिंग पाउडर जैसे लेवनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं. इसमें खराब होने के बजाय समय के साथ इन चीजों की क्षमता कम हो सकती है, जिससे बेकिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. पूरे अनाज से बने आटे में प्राकृतिक तेल अधिक होने के कारण इसे सही तरीके से रखना खास तौर पर जरूरी है. नट फ्लोर और कुछ ग्लूटेन-फ्री आटे भी सामान्य आटे की तुलना में जल्दी खराब हो सकते हैं.

आटे को खुले पैकेट में न रखें

आटे को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए स्टोरेज का तरीका काफी महत्वपूर्ण है. पैकेट खोलने के बाद इसे उसी खुले बैग में रखने के बजाय किसी एयरटाइट कंटेनर में डालना बेहतर है. कंटेनर को ऐसी जगह रखें जो ठंडी, सूखी और अंधेरी हो. नमी और हवा से आटे को बचाने से उसके जल्दी खराब होने का खतरा कम हो सकता है. साथ ही कंटेनर पर आटे की मूल 'Best By' तारीख लिख देना भी अच्छा तरीका है, ताकि बाद में आपको याद रहे कि यह आटा कब खरीदा गया था.

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फ्रिज या फ्रीजर में रखना भी है विकल्प

अगर आप आटे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो उसे फ्रिज या फ्रीजर में रखना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है. लेकिन इसके लिए आटे को अच्छी तरह सीलबंद रखना जरूरी है, ताकि वह नमी या दूसरी गंध को न सोख ले. सही तरीके से पैक किया गया आटा फ्रिज में करीब एक साल और फ्रीजर में करीब दो साल तक रखा जा सकता है. हालांकि नट और ग्लूटेन-फ्री आटे की शेल्फ लाइफ अलग हो सकती है. फ्रीजर या फ्रिज से निकालने के बाद, खासकर ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करने से पहले, आटे को कमरे के तापमान पर आने देना चाहिए. इससे उसमें गांठें बनने की समस्या कम हो सकती है.

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