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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsEasy Kitchen Hacks: किचन में रखा आटा खराब तो नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें पहचान

Easy Kitchen Hacks: किचन में रखा आटा खराब तो नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें पहचान

How To Keep Flour Fresh: आटे के पैकेट पर आमतौर पर 'Best By' या 'Best If Used By' जैसी तारीख लिखी होती है. यह तारीख मुख्य रूप से आटे की बेहतर क्वालिटी के लिए बताई जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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Signs Of Expired And Spoiled Wheat Flour: घर में आटा ऐसी चीज है, जो ज्यादातर किचन में लंबे समय तक रखा रहता है. रोटी, पराठे, पूरी या फिर कभी-कभार बेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता रहता है. इसी वजह से कई लोग आटे का पैकेट खरीदने के बाद उसकी तारीख पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. लेकिन क्या आपको पता है कि आटा भी समय के साथ खराब हो सकता है? सिर्फ पैकेट पर लिखी तारीख देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि आटा इस्तेमाल करने लायक है या नहीं. अगर आपके किचन में रखा आटा कई दिनों या महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसे सीधे खाने में इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजें जरूर जांच लें.

पैकेट पर लिखी तारीख का क्या मतलब है?

आटे के पैकेट पर आमतौर पर 'Best By' या 'Best If Used By' जैसी तारीख लिखी होती है. यह तारीख मुख्य रूप से आटे की बेहतर क्वालिटी के लिए बताई जाती है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि तारीख निकलते ही आटा तुरंत खराब हो गया. आटा कितने समय तक ठीक रहेगा, यह उसके प्रकार और उसे किस तरह रखा गया है, इस पर भी निर्भर करता है. इसलिए सिर्फ तारीख देखकर आटा फेंकने के बजाय उसकी गंध, रंग और बनावट को भी देखना चाहिए.


Easy Kitchen Hacks: किचन में रखा आटा खराब तो नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें पहचान

आटा खराब होने का सबसे पहला संकेत है गंध

आटे का पैकेट खोलते ही अगर उससे अजीब, बासी, खट्टी या सीलन जैसी गंध आ रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. आटे में मौजूद प्राकृतिक तेल समय के साथ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और इससे उसकी गंध बदल सकती है. अगर आटे से सामान्य खुशबू के बजाय ऐसी गंध आ रही है जो आपको असहज लगे, तो उसे इस्तेमाल न करना बेहतर है. खासकर अगर गंध साफ तौर पर बासी या खट्टी महसूस हो रही हो.

आटे का रंग और बनावट भी देखें

सिर्फ गंध ही नहीं, आटे की शक्ल भी बहुत कुछ बता सकती है. अगर आटा नमी के संपर्क में आ गया है, तो उसमें गांठें बनने लग सकती हैं. आटा सामान्य रूप से सूखा और ढीला होना चाहिए. अगर उसका रंग बदलकर पीला पड़ने लगे या उसमें असामान्य बदलाव नजर आए, तो यह भी खराब होने का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आटे में कीड़े या छोटे-छोटे घुन दिखाई दें, तो पूरे पैकेट को फेंक देना चाहिए. ऐसे आटे को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के पास रखने से भी बचें, क्योंकि कीड़े पेंट्री में रखी दूसरी चीजों तक पहुंच सकते हैं.


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हर तरह का आटा एक जैसा नहीं टिकता

आटे की शेल्फ लाइफ उसके प्रकार पर भी निर्भर करती है. सामान्य मैदा या ऑल-पर्पस फ्लोर सही तरीके से रखने पर खरीदने की तारीख से करीब एक साल तक अच्छी क्वालिटी में रह सकता है. ब्रेड बनाने वाले आटे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और यह ऑल-पर्पस फ्लोर की तुलना में जल्दी खराब हो सकता है. इसकी अच्छी क्वालिटी करीब नौ महीने तक रह सकती है.

वहीं सेल्फ-राइजिंग फ्लोर में बेकिंग पाउडर जैसे लेवनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं. इसमें खराब होने के बजाय समय के साथ इन चीजों की क्षमता कम हो सकती है, जिससे बेकिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. पूरे अनाज से बने आटे में प्राकृतिक तेल अधिक होने के कारण इसे सही तरीके से रखना खास तौर पर जरूरी है. नट फ्लोर और कुछ ग्लूटेन-फ्री आटे भी सामान्य आटे की तुलना में जल्दी खराब हो सकते हैं.

आटे को खुले पैकेट में न रखें

आटे को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए स्टोरेज का तरीका काफी महत्वपूर्ण है. पैकेट खोलने के बाद इसे उसी खुले बैग में रखने के बजाय किसी एयरटाइट कंटेनर में डालना बेहतर है. कंटेनर को ऐसी जगह रखें जो ठंडी, सूखी और अंधेरी हो. नमी और हवा से आटे को बचाने से उसके जल्दी खराब होने का खतरा कम हो सकता है. साथ ही कंटेनर पर आटे की मूल 'Best By' तारीख लिख देना भी अच्छा तरीका है, ताकि बाद में आपको याद रहे कि यह आटा कब खरीदा गया था.

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फ्रिज या फ्रीजर में रखना भी है विकल्प

अगर आप आटे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो उसे फ्रिज या फ्रीजर में रखना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है. लेकिन इसके लिए आटे को अच्छी तरह सीलबंद रखना जरूरी है, ताकि वह नमी या दूसरी गंध को न सोख ले. सही तरीके से पैक किया गया आटा फ्रिज में करीब एक साल और फ्रीजर में करीब दो साल तक रखा जा सकता है. हालांकि नट और ग्लूटेन-फ्री आटे की शेल्फ लाइफ अलग हो सकती है. फ्रीजर या फ्रिज से निकालने के बाद, खासकर ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करने से पहले, आटे को कमरे के तापमान पर आने देना चाहिए. इससे उसमें गांठें बनने की समस्या कम हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
How To Store Flour Spoiled Flour Signs Of Spoiled Flour
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