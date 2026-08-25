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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSalt Storage Tips: बारिश में नमक में नमी आ गई है? ऐसे करें एकदम सूखा

Salt Storage Tips: बारिश में नमक में नमी आ गई है? ऐसे करें एकदम सूखा

Salt Storage: खाना बनाते समय हाथ गीले हों तो सीधे नमक के डिब्बे में हाथ डालना या नमक उठाना भी नमी बढ़ा सकता है. हाथों पर लगा पानी नमक के संपर्क में आते ही उसके दानों को गीला कर सकता है

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Aug 2026 01:18 PM (IST)
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How To Keep Salt Dry In Rainy Season: बारिश का मौसम आते ही हवा में नमी बढ़ जाती है. इसका असर सिर्फ कपड़ों और घर की दीवारों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि किचन में रखी कई चीजों पर भी दिखाई देने लगता है. नमक भी इन्हीं में से एक है. नमी के कारण नमक के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और कुछ समय बाद पूरा नमक डिब्बे में जम जाता है. ऐसे में जरूरत के हिसाब से नमक निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

अगर आपके किचन में रखा नमक भी बारिश के मौसम में गीला या जमा हुआ लग रहा है, तो इसे फेंकने की जरूरत नहीं है. नमक को दोबारा सूखा रखने के लिए कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं. साथ ही, नमक को स्टोर करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आगे भी इसमें नमी आने से रोका जा सकता है.

नमक के डिब्बे में चावल रखें

नमक में नमी आने से बचाने के लिए चावल का इस्तेमाल काफी आसान तरीका है. चावल आसपास की अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद कर सकता है. अगर आप नमक को छोटे नमकदानी में रखते हैं, तो उसमें थोड़े सूखे चावल के दाने डाल सकते हैं. अगर नमक का डिब्बा बड़ा है, तो चावल को एक साफ और सूखे कपड़े की छोटी पोटली में बांधकर डिब्बे में रखा जा सकता है. ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह सूखा हो और नमक के साथ मिलकर इस्तेमाल न हो.


Salt Storage Tips: बारिश में नमक में नमी आ गई है? ऐसे करें एकदम सूखा

सूखी लौंग भी आ सकती है काम

नमक को नमी से बचाने के लिए सूखी लौंग का भी इस्तेमाल किया जाता है. लौंग अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद कर सकती है. हालांकि, सीधे नमक में लौंग डालने से उसमें लौंग की खुशबू आ सकती है. इससे बचने के लिए कुछ सूखी लौंग को साफ कपड़े में बांधकर नमक के डिब्बे में रखा जा सकता है. कपड़े की पोटली को समय-समय पर चेक करें और अगर उसमें नमी महसूस हो तो उसे बदल दें.

नमक को एयरटाइट डिब्बे में रखें

बारिश के मौसम में नमक को खुले या ढक्कन वाले ऐसे डिब्बे में रखना, जो ठीक से बंद नहीं होता, सही नहीं है. हवा में मौजूद नमी आसानी से अंदर पहुंच सकती है और नमक के दाने गीले होकर आपस में चिपक सकते हैं. इसके लिए नमक को पूरी तरह सूखे और एयरटाइट कंटेनर में रखें. डिब्बे का ढक्कन हर बार इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह बंद करें. अगर पुराने कंटेनर के ढक्कन में ढीलापन आ गया है, तो उसे बदल देना बेहतर है.


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नमक का डिब्बा सिंक के पास न रखें

किचन में नमक कहां रखा है, इसका भी उसकी नमी पर असर पड़ता है. सिंक के पास रखने से पानी के छींटे और आसपास की नमी डिब्बे के अंदर पहुंच सकती है. इसी तरह गैस चूल्हे के बिल्कुल पास रखना भी सही नहीं है, क्योंकि खाना बनाते समय निकलने वाली भाप नमक तक पहुंच सकती है. नमक के डिब्बे को किचन की ऐसी जगह रखें जो सूखी हो और जहां पानी या भाप का सीधा संपर्क न हो.

हमेशा सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें

कई बार नमक में नमी आने की वजह बारिश नहीं, बल्कि हमारी छोटी-सी लापरवाही होती है. अगर नमक निकालने के लिए गीली चम्मच डिब्बे में डाल दी जाए, तो उसके साथ पानी भी अंदर चला जाता है. धीरे-धीरे यही नमी नमक को गीला कर देती है. इसलिए नमक निकालने के लिए हमेशा साफ और पूरी तरह सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें. चम्मच को धोने के तुरंत बाद नमक के डिब्बे में डालने से बचें.

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गीले हाथों से नमक न छुएं

खाना बनाते समय हाथ गीले हों तो सीधे नमक के डिब्बे में हाथ डालना या नमक उठाना भी नमी बढ़ा सकता है. हाथों पर लगा पानी नमक के संपर्क में आते ही उसके दानों को गीला कर सकता है. इसलिए नमक को हमेशा सूखे हाथों और सूखी चम्मच से ही निकालें. यह छोटी-सी आदत नमक को लंबे समय तक सूखा रखने में काफी मदद कर सकती है.

अगर नमक पहले से जम गया है तो क्या करें?

अगर नमक पहले ही नमी के कारण जम चुका है, तो सबसे पहले उसे साफ और सूखी जगह पर निकालकर बड़े ढेलों को अलग करें. नमक को दोबारा स्टोर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कंटेनर पूरी तरह सूखा हो. नमक को सीधे तेज गर्मी या गैस की आंच पर सुखाने की कोशिश न करें. किचन में मौजूद गर्म उपकरणों के पास रखकर भी इसे सुखाने से बचें. अगर नमक में सिर्फ हल्की नमी है और वह साफ है, तो सूखे कंटेनर में रखकर नमी के स्रोत से दूर करना बेहतर विकल्प है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 01:18 PM (IST)
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