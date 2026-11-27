Bathroom Cleaning Hacks: टॉयलेट की सफाई घर के उन कामों में शामिल है, जिसे कितनी भी बार साफ कर लें, कुछ समय बाद फिर से करने की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में सफाई से जुड़े कई आसान तरीके लोगों का ध्यान खींचते हैं. इन दिनों टॉयलेट साफ करने का एक ऐसा ही तरीका चर्चा में है, जिसमें सफाई शुरू करने से पहले टॉयलेट में बर्फ के टुकड़े और नमक डालने की बात कही जा रही है. यह तरीका काफी आसान है और इसमें घर में आसानी से मिलने वाली सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है.

इस तरीके का मकसद टॉयलेट बाउल के अंदर जमा गंदगी और रेजिड्यू को ढीला करने में मदद करना है. माना जाता है कि बर्फ और नमक डालने के बाद कुछ देर इंतजार करने से सतह पर चिपकी गंदगी को बाद में ब्रश से साफ करना आसान हो सकता है. इससे दाग कम करने और बाथरूम की गंध को बेहतर करने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, इस तरीके को टॉयलेट की पूरी सफाई का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. इसे सामान्य सफाई से पहले किए जाने वाले एक अतिरिक्त स्टेप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी बर्फ और नमक डालने के बाद भी टॉयलेट ब्रश और डिसइंफेक्टेंट से सामान्य तरीके से सफाई करना जरूरी है.

टॉयलेट में बर्फ और नमक डालने से क्या होता है?

इस तरीके में दोनों चीजों का अपना अलग काम बताया गया है. नमक हल्के एब्रेसिव की तरह काम कर सकता है. यानी यह सतह पर चिपकी गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है. वहीं बर्फ टॉयलेट की सतह के साथ थोड़ा घर्षण पैदा करती है. इसका ठंडा तापमान भी जमा हुई गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है. जब बर्फ और नमक कुछ समय तक टॉयलेट बाउल में रहते हैं, तो माना जाता है कि इससे वहां जमा गंदगी और रेजिड्यू ढीला होना शुरू हो सकता है. इसके बाद जब टॉयलेट ब्रश से सफाई की जाती है, तो उस गंदगी को हटाना आसान हो सकता है.





बर्फ और नमक से टॉयलेट कैसे साफ करें?

इस तरीके को आजमाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. इसके लिए सिर्फ एक कप बर्फ के टुकड़े और दो से तीन बड़े चम्मच मोटा नमक चाहिए. सबसे पहले टॉयलेट बाउल में करीब एक कप बर्फ के टुकड़े डालें. इसके बाद उसमें दो या तीन बड़े चम्मच मोटा नमक डाल दें. दोनों चीजों को टॉयलेट में डालने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें. इस दौरान बर्फ और नमक को टॉयलेट के अंदर कुछ समय तक रहने दें. इसके बाद सामान्य तरीके से टॉयलेट ब्रश से सफाई करें. जरूरत के हिसाब से अपने सामान्य टॉयलेट क्लीनर या डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

5 से 10 मिनट इंतजार करना क्यों जरूरी है?

इस तरीके में इंतजार करने का समय भी बताया गया है. बर्फ और नमक डालने के तुरंत बाद सफाई शुरू करने के बजाय करीब 5 से 10 मिनट रुकने की सलाह दी जाती है. इससे टॉयलेट की सतह पर जमा गंदगी को ढीला होने का थोड़ा समय मिल जाता है. इसके बाद ब्रश से सफाई करने पर पहले से चिपकी गंदगी और रेजिड्यू को हटाने में मदद मिल सकती है. यानी इस तरीके में बर्फ और नमक का इस्तेमाल सफाई शुरू करने से पहले की तैयारी के तौर पर किया जाता है.

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हफ्ते में कितनी बार कर सकते हैं?

इस तरीके को हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग रूटीन के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है. हालांकि, इसे रोज की टॉयलेट सफाई का विकल्प नहीं समझना चाहिए. टॉयलेट की नियमित सफाई के लिए ब्रश और डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल अपनी सामान्य रूटीन के अनुसार करते रहना जरूरी है. बर्फ और नमक का तरीका सिर्फ एक अतिरिक्त स्टेप है, जो सफाई से पहले जमा गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है.





सफाई की रूटीन में जोड़ सकते हैं यह आसान तरीका

टॉयलेट की सफाई ऐसा काम है, जिसे घर में बार-बार करना पड़ता है. ऐसे में अगर कोई आसान तरीका सफाई से पहले कुछ मिनट में किया जा सके, तो उसे रूटीन में शामिल करना आसान हो सकता है. एक कप बर्फ और कुछ चम्मच मोटे नमक से यह तरीका आजमाया जा सकता है. 5 से 10 मिनट इंतजार करने के बाद टॉयलेट को सामान्य तरीके से ब्रश और डिसइंफेक्टेंट से साफ करें. हालांकि, यह तरीका सामान्य सफाई की जगह नहीं लेता, बल्कि सफाई की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त स्टेप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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