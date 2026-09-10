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Bag Cleaning Tips: स्कूल या ऑफिस बैग अंदर से क्यों होता है गंदा? ऐसे करें डीप क्लीन

Bag Hygiene Tips: सबसे ज्यादा गंदगी जमा करने वाली जगह बन जाता है. हम बैग को कभी फर्श पर, कभी बस की सीट के नीचे और कभी ऑफिस या किसी सार्वजनिक जगह पर रख देते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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How To Clean School And Office Bags: स्कूल या ऑफिस बैग दिनभर हमारे साथ कई जगह जाता है. कभी बस या मेट्रो में, कभी ऑफिस की कुर्सी के नीचे, तो कभी किसी दुकान या रेस्टोरेंट में. ऐसे में बैग का बाहर से गंदा होना तो समझ आता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उसका अंदरूनी हिस्सा भी बहुत जल्दी गंदा क्यों हो जाता है? कई बार बैग के अंदर धूल, कागज के छोटे टुकड़े, खाने के कण और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है और हमें इसका पता तब चलता है, जब बैग से बदबू आने लगती है या अंदर की परत चिपचिपी महसूस होने लगती है.

दरअसल, बैग के अंदर रखी जाने वाली रोजमर्रा की चीजें ही इसकी गंदगी की बड़ी वजह बन सकती हैं. मोबाइल, चाबी, पर्स, टिफिन, पानी की बोतल, हेडफोन, कॉस्मेटिक्स और इस्तेमाल किए हुए टिश्यू जैसी चीजें बैग के अंदर लगातार आती-जाती रहती हैं. इनके साथ धूल और दूसरे कण भी अंदर पहुंच जाते हैं.

बैग का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा गंदा हो सकता है

बैग का निचला हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा गंदगी जमा करने वाली जगह बन जाता है. हम बैग को कभी फर्श पर, कभी बस की सीट के नीचे और कभी ऑफिस या किसी सार्वजनिक जगह पर रख देते हैं. बाहर की सतह पर लगी धूल और गंदगी बैग के दूसरे हिस्सों के साथ अंदर तक पहुंच सकती है. बैग के हैंडल भी लगातार हाथों के संपर्क में रहते हैं. हाथों से मोबाइल, दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और दूसरी सतहें छूने के बाद वही हाथ बैग को पकड़ते हैं. इस तरह बैग की सतह पर गंदगी और सूक्ष्मजीव जमा हो सकते हैं.


Bag Cleaning Tips: स्कूल या ऑफिस बैग अंदर से क्यों होता है गंदा? ऐसे करें डीप क्लीन

अंदर रखी चीजें भी बढ़ाती हैं गंदगी

कई बार समस्या बैग की नहीं, बल्कि उसके अंदर रखी चीजों की होती है. उदाहरण के लिए, फोन हम लगभग हर जगह ले जाते हैं और कई लोग इसे बाथरूम तक में इस्तेमाल करते हैं. चाबी भी लगातार अलग-अलग जगहों पर रखी जाती है. इन चीजों की सतह पर मौजूद गंदगी बैग के अंदर पहुंच सकती है. इसके अलावा टिफिन में बचा खाना, बिस्किट या स्नैक्स के टुकड़े और पानी या दूसरी चीजों का रिसाव भी बैग के अंदर गंदगी बढ़ा सकता है. अगर खाने के छोटे टुकड़े कई दिनों तक बैग में पड़े रहें, तो वहां बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है.

इस्तेमाल किए हुए टिश्यू तुरंत निकालें

बैग के अंदर इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पड़े रहना भी आम बात है. नाक या चेहरा साफ करने के बाद लोग कई बार टिश्यू को तुरंत डस्टबिन में डालने के बजाय बैग में रख देते हैं. इसी तरह अगर बैग में खाने के कण जमा होते रहते हैं और उसे लंबे समय तक साफ नहीं किया जाता, तो वह धीरे-धीरे अंदर से गंदा और बदबूदार हो सकता है. इसलिए बैग को अस्थायी डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करने से बचना जरूरी है.


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बैग कितने दिन में साफ करें?

बैग की सफाई कितनी बार करनी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी बार इस्तेमाल करते हैं और वह किन जगहों पर जाता है. अगर स्कूल या ऑफिस बैग रोजाना इस्तेमाल होता है और सार्वजनिक परिवहन में भी साथ जाता है, तो उसे हर एक-दो हफ्ते में अच्छी तरह साफ करना बेहतर हो सकता है. जो बैग कभी-कभार इस्तेमाल होते हैं, उन्हें इस्तेमाल के बाद साफ करके रखने से गंदगी जमा होने से रोका जा सकता है. बैग के हैंडल और नीचे के हिस्से को हफ्ते में कुछ बार साफ करना भी उपयोगी हो सकता है.

ऐसे करें बैग की अंदर से सफाई

सबसे पहले बैग को पूरी तरह खाली कर दें. सभी जेबों को खोलकर देखें और उनमें जमा कागज के टुकड़े, धूल, खाने के कण या दूसरी गंदगी निकाल दें. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्के साबुन और पानी के पतले घोल से थोड़ा गीला करें और बैग के अंदर और बाहर की सतह को धीरे-धीरे पोंछें. बैग को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से साफ करें, खासकर अगर उसका मटेरियल नाजुक है.

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कपड़े के बैग को साफ करने का तरीका उसके मटेरियल पर निर्भर करता है. कुछ फैब्रिक बैग मशीन में हल्के और ठंडे वॉश साइकल पर धोए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले बैग पर दिए गए केयर इंस्ट्रक्शन जरूर देख लें. सफाई के बाद बैग को पूरी तरह सूखने दें. उसे नमी के साथ बंद करके रखने से फफूंद और बदबू की समस्या हो सकती है.

बैग के अंदर रखने वाली चीजें भी साफ करें

सिर्फ बैग साफ कर देना काफी नहीं है. उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अंदर रखी जाने वाली चीजों को भी साफ कर लेना चाहिए. मोबाइल, चाबी, हेडफोन, मेकअप पाउच और दूसरी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी ध्यान दें. बैग में खाने की चीजें खुली न रखें और टिफिन या पानी की बोतल लीक होने पर तुरंत बैग साफ करें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू और कचरे को भी बैग में जमा न होने दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Home Tips How To Clean Bag Bag Hygiene Tips
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