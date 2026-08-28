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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

Heeng Tadka: सबसे पहले अरहर की दाल को एक बड़े बर्तन में लें और पानी से 4 से 5 बार अच्छी तरह धो लें, जब तक पानी थोड़ा साफ न दिखाई देने लगे. इसके बाद इसमें करीब ढाई कप पानी डालकर भिगो दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Aug 2026 11:52 AM (IST)
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Dhaba Style Toor Dal Tadka Recipe: अरहर की दाल एक ऐसी डिश है जो रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन सकती है. यह बनाने में आसान है और इसमें ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं होती. लेकिन दाल का असली स्वाद और खुशबू उसके तड़के से आती है. घी में हींग, जीरा और मसालों का तड़का जब गर्म दाल के ऊपर डाला जाता है, तो उसका स्वाद और खुशबू दोनों बदल जाते हैं. इसी तरह तैयार हींग-जीरा तड़का साधारण अरहर की दाल को भी खास बना देता है.

अरहर की दाल के लिए चाहिए ये चीजें

इस दाल को बनाने के लिए अरहर की दाल, नमक, पानी, थोड़ी हींग, हल्दी और जरूरत हो तो थोड़ी चीनी चाहिए. तड़के के लिए घी, हींग, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा धनिया पाउडर इस्तेमाल किया जाता है.

पहले ऐसे पकाएं अरहर की दाल

सबसे पहले अरहर की दाल को एक बड़े बर्तन में लें और पानी से 4 से 5 बार अच्छी तरह धो लें, जब तक पानी थोड़ा साफ न दिखाई देने लगे. इसके बाद इसमें करीब ढाई कप पानी डालकर भिगो दें. अगर समय हो तो दाल को 20 से 30 मिनट तक भिगोया जा सकता है. अगर समय कम है तो इसे बिना भिगोए भी पकाया जा सकता है, बस प्रेशर कुकर में थोड़ी देर ज्यादा पकाना होगा.


Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

अब दाल को प्रेशर कुकर या बड़े सॉसपैन में डालें. इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी हींग डालकर मध्यम तेज आंच पर पकाएं. प्रेशर कुकर में एक सीटी आने के बाद आंच को मध्यम से धीमी कर दें और करीब 7 से 10 मिनट तक पकाएं. अगर सॉसपैन में बना रहे हैं, तो इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक दाल इतनी नरम न हो जाए कि आसानी से मैश की जा सके.

दाल पक जाने के बाद कुकर को आंच से उतारें और भाप को अपने आप निकलने दें. कुकर खोलने के बाद कलछी से दाल को अच्छी तरह चलाएं, ताकि वह एकसार और मलाईदार हो जाए. अगर दाल बहुत पतली लगे तो इसे बिना ढके धीमी आंच पर कुछ मिनट और पकाया जा सकता है. वहीं अगर दाल ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा गर्म पानी डालकर मिला दें. स्वाद को संतुलित करने के लिए इसमें थोड़ी चीनी भी डाली जा सकती है.

अब तैयार करें खुशबूदार हींग-जीरा तड़का

तड़का बनाने से पहले सभी सामग्री अपने पास रख लें, क्योंकि मसालों को घी में ज्यादा देर तक पकाने से उनका स्वाद खराब हो सकता है. तड़का तैयार होने में दो मिनट से भी कम समय लगता है. मसाले गर्म घी में डालने पर तेज खुशबू दे सकते हैं, इसलिए इस दौरान एग्जॉस्ट चलाना बेहतर रहता है.


Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

एक छोटी कड़ाही को धीमी आंच पर रखें और इसमें एक चम्मच घी डालकर पिघलने दें. घी पिघलते ही इसमें एक या दो चुटकी हींग डालें और करीब 5 सेकंड तक चटकने दें. इसके बाद जीरा डालें और करीब 10 सेकंड तक पकने दें, ताकि उसका स्वाद और खुशबू घी में अच्छी तरह आ जाए. यहां आंच तेज न करें, क्योंकि ज्यादा गर्म घी में मसाले जल सकते हैं. अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और मिलाएं. इसके बाद करीब एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर कुछ सेकंड तक चलाएं. फिर कड़ाही को आंच से उतार दें. बची हुई गर्मी में मसाले थोड़ी देर और पक जाएंगे और तड़का तैयार हो जाएगा.

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गर्म दाल के ऊपर डालें तड़का

अब तैयार अरहर की दाल को एक बर्तन में निकालें और उसके ऊपर गर्म हींग-जीरा तड़का डालें. घी में पकी हींग, जीरा और मसालों का यह तड़का दाल के स्वाद को अलग बना देता है. इसे गरम चावल के साथ परोसा जा सकता है और साथ में सूखी सब्जी या अचार भी रखा जा सकता है. अरहर की दाल में तड़का लगाने का यह तरीका ज्यादा जटिल नहीं है. दाल को अच्छी तरह पकाने और तड़के में मसालों को सही समय पर डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बेहतर रहते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हींग-जीरा तड़का दाल को भरपूर स्वाद दे देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:52 AM (IST)
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