शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की एरिया डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब उनके खिलाफ WHO और बांग्लादेश की भ्रष्टाचार जांच एजेंसी की ओर से फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी और अन्य आरोपों की जांच चल रही थी. वाजेद ने इन आरोपों को खारिज किया है.

साइमा वाजेद ने फरवरी 2024 में WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया एरिया डायरेक्टर का पद संभाला था. उनका कार्यकाल 5 साल के लिए तय हुआ था, यानी उन्हें जनवरी 2029 तक इस पद पर रहना था. WHO के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उनके कार्यकाल की शुरुआत 1 फरवरी 2024 से बताई गई है.

करीब एक साल से बिना वेतन छुट्टी पर थीं

साइमा वाजेद को जुलाई 2025 में प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया था. यह फैसला बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की ओर से उनके खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद आया था. रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर चीन की यात्रा से जुड़े खर्च में कथित वित्तीय धोखाधड़ी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित गलत जानकारी देने और बांग्लादेश में जमीन के एक प्लॉट को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए गए थे. WHO की ओर से भी उनके खिलाफ जांच की गई.

वाजेद ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यात्रा खर्च से जुड़ा मामला उनके एक कर्मचारी की प्रशासनिक गलती का परिणाम था. क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास ऑटिज्म के क्षेत्र में किए गए काम के लिए मानद डॉक्टरेट है और उन्होंने WHO नेतृत्व को इसकी जानकारी दी थी.

जमीन और यात्रा खर्च को लेकर क्या है विवाद?

रिपोर्ट के अनुसार, WHO की जांच में चीन की यात्रा से जुड़े खर्च को लेकर सवाल उठे थे. वाजेद के वकीलों ने इस मामले में किसी जानबूझकर की गई वित्तीय धोखाधड़ी से इनकार किया और इसे करीब 901 डॉलर के यात्रा खर्च से जुड़ी प्रशासनिक चूक बताया. बांग्लादेश में एक जमीन के प्लॉट को लेकर भी उन पर आरोप लगाए गए. वाजेद का कहना है कि उन्होंने यह जमीन WHO में पद संभालने से पहले हासिल की थी और उनका दावा है कि वह बांग्लादेश के एक विशेष कानून के तहत इसके लिए पात्र थीं.

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इस्तीफे में WHO नेतृत्व पर जताई नाराजगी

साइमा वाजेद ने अपने इस्तीफे में WHO के नेतृत्व के प्रति भरोसा खत्म होने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक बिना वेतन प्रशासनिक अवकाश पर रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मुश्किल हो गई थी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय निदेशक के रूप में उन्हें अपने क्षेत्र के देशों की सेवा करने के लिए चुना गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वह अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से नहीं निभा पा रही थीं. इसी वजह से उन्होंने पद से हटने का फैसला किया.

WHO में नए क्षेत्रीय निदेशक के चुनाव की तैयारी

साइमा वाजेद के इस्तीफे के बाद WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में नए क्षेत्रीय निदेशक के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. रॉयटर्स के मुताबिक, नामांकन अक्टूबर में शुरू होने और जनवरी में चुनाव होने की योजना है. WHO की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय निदेशक 11 सदस्य देशों से जुड़े करीब दो अरब से अधिक लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित काम का नेतृत्व करते हैं. साइमा वाजेद को भी 2024 में पांच साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था.

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