How To Remove Sticky Dough From Hands: आटा गूंथने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब थोड़ा-बहुत आटा हाथों पर चिपक जाता है. खासकर जब आटा थोड़ा नरम या ज्यादा गीला हो, तो हाथ धोने के लिए बार-बार पानी से रगड़ना पड़ता है. इससे चिपका हुआ आटा हाथों से निकलने के बजाय और फैलने लगता है और सिंक या नल के आसपास भी आटे की परत जम जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अगली बार हाथों को सीधे पानी के नीचे रगड़ने के बजाय एक आसान तरीका अपनाएं.

पहले हाथों को पानी से रगड़ने की गलती न करें

हाथों पर चिपके आटे को हटाने के लिए तुरंत पानी लगाना सबसे सुविधाजनक तरीका लगता है, लेकिन इससे गीला आटा और ज्यादा चिपचिपा हो सकता है. खासकर अगर हाथों पर आटे की मोटी परत लगी हो, तो पानी के संपर्क में आते ही वह पेस्ट जैसा बनने लगता है. इसलिए सबसे पहले हाथों को सूखा ही रहने दें और जितना आटा आसानी से निकल सकता है, उसे उंगलियों से हल्के हाथ से खुरचकर अलग करें. इसके बाद हाथों पर थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर आप चिपके हुए आटे को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं. कई बार हाथों पर लगा आटा इसी तरह आसानी से निकल जाता है.





थोड़ा तेल बन सकता है आसान उपाय

अगर आटा हाथों पर बहुत ज्यादा चिपक रहा है, तो हाथों पर थोड़ी मात्रा में तेल लगाना ज्यादा कारगर हो सकता है. हथेलियों और उंगलियों पर बस हल्की-सी तेल की परत लगाएं. ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है. तेल हाथों और आटे के बीच चिपकने की समस्या को कम करता है. इसके बाद उंगलियों को आपस में रगड़ने या हथेलियों को हल्के से मलने पर चिपका हुआ आटा छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग होने लगता है. फिर इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है. यह तरीका खासकर तब काम आता है, जब आटा गूंथते समय हाथों पर काफी मात्रा में चिपक गया हो. इसके बाद हाथों को सामान्य तरीके से धो लें.

असली वजह आटा ज्यादा चिपचिपा होना भी हो सकती है

अगर हर बार आटा गूंथने के बाद आपके हाथों पर बहुत ज्यादा आटा चिपकता है, तो सिर्फ हाथ साफ करने के तरीके को बदलना काफी नहीं है. इसकी वजह आटे में पानी की मात्रा भी हो सकती है. आटे में जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर वह बहुत नरम और चिपचिपा हो जाता है. ऐसा आटा गूंथते समय हथेलियों और उंगलियों से बार-बार चिपक सकता है. इसलिए पानी एक साथ ज्यादा डालने के बजाय धीरे-धीरे डालना बेहतर होता है.

आटे को थोड़ा आराम देना भी मदद करता है

कई बार आटा सही मात्रा में पानी डालने के बावजूद चिपचिपा महसूस होता है. ऐसी स्थिति में तुरंत उसमें ढेर सारा सूखा आटा डालने की जरूरत नहीं होती. आटे को कुछ देर आराम देने से आटा पानी को अच्छी तरह सोख लेता है और उसका आकार बदलने लगता है.





जरूरत से ज्यादा सूखा आटा न डालें

हाथों से चिपक रहे आटे को संभालने के लिए लोग अक्सर बार-बार सूखा आटा डालना शुरू कर देते हैं. इससे आटा तुरंत कम चिपचिपा तो लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सूखा आटा डालने से बनी हुई रोटी या दूसरी चीजें सख्त हो सकती हैं. इसलिए अगर आटा थोड़ा चिपक रहा है, तो पहले उसे कुछ देर आराम दें. जरूरत हो तो हाथों पर हल्का तेल लगाएं और आटे को संभालें. अगर फिर भी आटा बहुत ज्यादा गीला है, तभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सूखा आटा मिलाएं.

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अगली बार आटा गूंथते समय रखें ये बात

आटा गूंथने के दौरान शुरुआत से ही हाथों पर हल्का तेल लगाना भी मददगार हो सकता है. इससे आटा हथेलियों से कम चिपकेगा और हाथ साफ करने की परेशानी भी कम होगी. साथ ही पानी की मात्रा पर ध्यान दें और आटे को पर्याप्त समय दें. हाथों पर चिपका आटा हटाने के लिए उसे पानी से बार-बार रगड़ने की जरूरत नहीं है. पहले बचे हुए आटे को सूखे हाथों से अलग करें, जरूरत हो तो थोड़ा तेल लगाएं और फिर हाथ धोएं.

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