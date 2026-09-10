Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Remove Sticky Dough: आटा गूंथने के बाद हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? 2 मिनट में करें साफ

How To Remove Sticky Dough: आटा गूंथने के बाद हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? 2 मिनट में करें साफ

Cooking Tips: हाथों पर चिपके आटे को हटाने के लिए तुरंत पानी लगाना सबसे सुविधाजनक तरीका लगता है, लेकिन इससे गीला आटा और ज्यादा चिपचिपा हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

How To Remove Sticky Dough From Hands: आटा गूंथने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब थोड़ा-बहुत आटा हाथों पर चिपक जाता है. खासकर जब आटा थोड़ा नरम या ज्यादा गीला हो, तो हाथ धोने के लिए बार-बार पानी से रगड़ना पड़ता है. इससे चिपका हुआ आटा हाथों से निकलने के बजाय और फैलने लगता है और सिंक या नल के आसपास भी आटे की परत जम जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अगली बार हाथों को सीधे पानी के नीचे रगड़ने के बजाय एक आसान तरीका अपनाएं.

पहले हाथों को पानी से रगड़ने की गलती न करें

हाथों पर चिपके आटे को हटाने के लिए तुरंत पानी लगाना सबसे सुविधाजनक तरीका लगता है, लेकिन इससे गीला आटा और ज्यादा चिपचिपा हो सकता है. खासकर अगर हाथों पर आटे की मोटी परत लगी हो, तो पानी के संपर्क में आते ही वह पेस्ट जैसा बनने लगता है. इसलिए सबसे पहले हाथों को सूखा ही रहने दें और जितना आटा आसानी से निकल सकता है, उसे उंगलियों से हल्के हाथ से खुरचकर अलग करें. इसके बाद हाथों पर थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर आप चिपके हुए आटे को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं. कई बार हाथों पर लगा आटा इसी तरह आसानी से निकल जाता है.


How To Remove Sticky Dough: आटा गूंथने के बाद हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? 2 मिनट में करें साफ

थोड़ा तेल बन सकता है आसान उपाय

अगर आटा हाथों पर बहुत ज्यादा चिपक रहा है, तो हाथों पर थोड़ी मात्रा में तेल लगाना ज्यादा कारगर हो सकता है. हथेलियों और उंगलियों पर बस हल्की-सी तेल की परत लगाएं. ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है. तेल हाथों और आटे के बीच चिपकने की समस्या को कम करता है. इसके बाद उंगलियों को आपस में रगड़ने या हथेलियों को हल्के से मलने पर चिपका हुआ आटा छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग होने लगता है. फिर इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है. यह तरीका खासकर तब काम आता है, जब आटा गूंथते समय हाथों पर काफी मात्रा में चिपक गया हो. इसके बाद हाथों को सामान्य तरीके से धो लें.

असली वजह आटा ज्यादा चिपचिपा होना भी हो सकती है

अगर हर बार आटा गूंथने के बाद आपके हाथों पर बहुत ज्यादा आटा चिपकता है, तो सिर्फ हाथ साफ करने के तरीके को बदलना काफी नहीं है. इसकी वजह आटे में पानी की मात्रा भी हो सकती है. आटे में जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर वह बहुत नरम और चिपचिपा हो जाता है. ऐसा आटा गूंथते समय हथेलियों और उंगलियों से बार-बार चिपक सकता है. इसलिए पानी एक साथ ज्यादा डालने के बजाय धीरे-धीरे डालना बेहतर होता है. 

आटे को थोड़ा आराम देना भी मदद करता है

कई बार आटा सही मात्रा में पानी डालने के बावजूद चिपचिपा महसूस होता है. ऐसी स्थिति में तुरंत उसमें ढेर सारा सूखा आटा डालने की जरूरत नहीं होती. आटे को कुछ देर आराम देने से आटा पानी को अच्छी तरह सोख लेता है और उसका आकार बदलने लगता है. 


How To Remove Sticky Dough: आटा गूंथने के बाद हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? 2 मिनट में करें साफ

जरूरत से ज्यादा सूखा आटा न डालें

हाथों से चिपक रहे आटे को संभालने के लिए लोग अक्सर बार-बार सूखा आटा डालना शुरू कर देते हैं. इससे आटा तुरंत कम चिपचिपा तो लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सूखा आटा डालने से बनी हुई रोटी या दूसरी चीजें सख्त हो सकती हैं. इसलिए अगर आटा थोड़ा चिपक रहा है, तो पहले उसे कुछ देर आराम दें. जरूरत हो तो हाथों पर हल्का तेल लगाएं और आटे को संभालें. अगर फिर भी आटा बहुत ज्यादा गीला है, तभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सूखा आटा मिलाएं.

इसे भी पढ़ें- Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

अगली बार आटा गूंथते समय रखें ये बात

आटा गूंथने के दौरान शुरुआत से ही हाथों पर हल्का तेल लगाना भी मददगार हो सकता है. इससे आटा हथेलियों से कम चिपकेगा और हाथ साफ करने की परेशानी भी कम होगी. साथ ही पानी की मात्रा पर ध्यान दें और आटे को पर्याप्त समय दें. हाथों पर चिपका आटा हटाने के लिए उसे पानी से बार-बार रगड़ने की जरूरत नहीं है. पहले बचे हुए आटे को सूखे हाथों से अलग करें, जरूरत हो तो थोड़ा तेल लगाएं और फिर हाथ धोएं. 

इसे भी पढ़ें- कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Sticky Dough Sticky Dough On Hands How To Remove Sticky Dough
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Fish Smell In Kitchen: किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब
किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब
Home Tips
Sweat Stains On Collar: धोने के बाद भी पीला रहता है कॉलर? 1 आसान ट्रिक से चमकाएं
धोने के बाद भी पीला रहता है कॉलर? 1 आसान ट्रिक से चमकाएं
Home Tips
Lentils Soaking Tips: 30 मिनट तक जरूर भिगोनी चाहिए ये दालें, वरना रह जाती हैं कच्ची
30 मिनट तक जरूर भिगोनी चाहिए ये दालें, वरना रह जाती हैं कच्ची
Home Tips
Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
विश्व
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान के बावर्ची ने बनाई गुटखा नान, वीडियो देख पीट लेंगे अपने माथा
पाकिस्तान के बावर्ची ने बनाई गुटखा नान, वीडियो देख पीट लेंगे अपने माथा
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget