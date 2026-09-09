Why Shirt Collars Turn Yellow After Washing: कपड़े धोने के बाद शर्ट साफ तो दिखती है, लेकिन कॉलर पर पसीने के पीले या गहरे निशान फिर भी नजर आते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि कपड़े को अच्छी तरह धोने के बावजूद कॉलर की सफाई पूरी नहीं हुई. दरअसल, कॉलर पर दिखाई देने वाले ये निशान सिर्फ पसीने की वजह से नहीं बनते. इसमें त्वचा का तेल, पसीना, धूल-मिट्टी और रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद भी शामिल होते हैं. ये चीजें कपड़े के रेशों में धीरे-धीरे जमा होती रहती हैं और समय के साथ दाग गहरे दिखाई देने लगते हैं.

कॉलर पर ही ज्यादा निशान क्यों पड़ते हैं?

शर्ट का कॉलर लगातार गर्दन की त्वचा के संपर्क में रहता है. इसी वजह से यहां पसीना और त्वचा का प्राकृतिक तेल बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पहुंचता है. गर्दन और कॉलर के बीच होने वाला लगातार घर्षण भी इस समस्या को बढ़ा सकता है. जब आप शर्ट पहनते हैं, तो शरीर से निकलने वाला पसीना और त्वचा का तेल कॉलर के रेशों में पहुंच जाता है. शुरुआत में यह दिखाई नहीं देता, लेकिन बार-बार पहनने के बाद यही परत जमा होने लगती है. इसी कारण सफेद या हल्के रंग की शर्ट के कॉलर पर कुछ समय बाद पीले, भूरे या धूसर निशान नजर आने लगते हैं.

सिर्फ पसीना ही दाग की वजह नहीं है

पसीना मुख्य रूप से पानी होता है, लेकिन इसमें नमक, प्रोटीन और दूसरे पदार्थ भी मौजूद होते हैं. जब पसीना सूखता है, तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन ये पदार्थ कपड़े के रेशों पर रह जाते हैं. अगर शर्ट को बार-बार पहना जाए, तो पसीने के ये अवशेष लगातार जमा होते रहते हैं. ऊपर से शरीर का प्राकृतिक तेल इन अवशेषों को कपड़े पर और मजबूती से चिपकने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि कई बार सामान्य धुलाई के बाद भी कॉलर पूरी तरह साफ नहीं लगता.





स्किन का तेल भी कर सकता है रंग खराब

हमारी त्वचा स्वाभाविक रूप से तेल बनाती है. यह त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन कॉलर के लिए यही तेल दाग की एक बड़ी वजह बन सकता है. गर्दन से निकलने वाला तेल सीधे कपड़े के संपर्क में आता है और रेशों में समा सकता है. तेल अपने साथ धूल और पसीने के अवशेषों को भी पकड़ सकता है. समय के साथ यह जमा परत कॉलर का रंग बदलने लगती है. इसी वजह से कुछ शर्ट के कॉलर धीरे-धीरे पीले या गहरे दिखाई देने लगते हैं.





डियोड्रेंट और दूसरे उत्पाद भी जिम्मेदार हो सकते हैं

कई बार दाग का कारण सिर्फ शरीर से निकलने वाला पसीना नहीं होता. डियोड्रेंट, परफ्यूम, आफ्टरशेव, बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद, सनस्क्रीन या त्वचा पर लगाई जाने वाली क्रीम भी कॉलर पर लग सकती है. इन उत्पादों के कुछ घटक कपड़े के रेशों पर टिक सकते हैं. जब ये पसीने और त्वचा के तेल के साथ मिलते हैं, तो कॉलर पर जमा होने वाली परत और बढ़ सकती है. यही वजह है कि शर्ट धोने के बाद भी पुराने निशान पूरी तरह नहीं जाते.

कॉलर पीला क्यों पड़ जाता है?

पसीने और तेल के अवशेष जब लंबे समय तक कपड़े के रेशों में रहते हैं, तो हवा, गर्मी और समय के असर से उनका रंग बदल सकता है. इसी प्रक्रिया की वजह से सफेद शर्ट के कॉलर पर पीले निशान ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. एक बार यह परत रेशों के अंदर तक पहुंच जाए, तो सिर्फ सामान्य मशीन वॉश से इसे पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है. ऊपर से बार-बार गर्म पानी या तेज तरीके से धोने की कोशिश करने से कपड़े को नुकसान भी पहुंच सकता है.

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सिर्फ कपड़े धोना हमेशा काफी क्यों नहीं होता?

सामान्य कपड़े धोने से सतह पर मौजूद गंदगी और पसीने के कुछ अवशेष निकल जाते हैं, लेकिन जो तेल और दूसरे पदार्थ रेशों के अंदर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें हर बार पूरी तरह निकाल पाना आसान नहीं होता. इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शर्ट धोने के तुरंत बाद साफ लगे, लेकिन पहनने और कुछ बार धोने के बाद कॉलर पर पुराने निशान फिर से नजर आने लगें. खासकर अगर हर बार कॉलर पर जमा होने वाली गंदगी को अलग से साफ नहीं किया जाता, तो धीरे-धीरे यह परत मोटी होती जाती है.

कपड़े का प्रकार भी डालता है असर

हर कपड़ा पसीने और तेल को एक तरह से नहीं सोखता. सूती जैसे कुछ प्राकृतिक रेशे नमी को अच्छी तरह सोखते हैं, इसलिए उनमें पसीने और त्वचा के तेल के अवशेष जमा हो सकते हैं. कॉलर का लगातार गर्दन से रगड़ना इस समस्या को और बढ़ा देता है. इसी वजह से सफेद सूती शर्ट के कॉलर पर दाग अपेक्षाकृत जल्दी नजर आ सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे कपड़ों पर निशान नहीं पड़ेंगे.

कॉलर को साफ रखने के लिए क्या करें?

अगर आपकी शर्ट के कॉलर पर बार-बार निशान पड़ते हैं, तो उन्हें बहुत पुराना होने का इंतजार न करें. शर्ट उतारने के बाद कॉलर की स्थिति देख लें और जरूरत हो तो उसे धोने से पहले अलग से साफ करें. पसीने वाले कपड़ों को लंबे समय तक गंदे कपड़ों के ढेर में छोड़ने से भी बचें. जितनी जल्दी पसीने और तेल के अवशेष साफ होंगे, उतना ही उनके कपड़े के रेशों में जमने की संभावना कम होगी. कपड़े पहनने से पहले गर्दन पर लगाए जाने वाले उत्पादों को पूरी तरह सूखने देना भी मदद कर सकता है. इससे गीले उत्पाद सीधे कॉलर पर लगने से बचेंगे.

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