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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDaulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

Old Delhi Food: दौलत की चाट का नाम सुनते ही एक ऐसी मिठाई की तस्वीर सामने आती है, जो स्वाद के साथ-साथ अपनी हल्की और झागदार बनावट के लिए भी जानी जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Aug 2026 04:42 PM (IST)
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How To Make Daulat Ki Chaat At Home: दिल्ली की गलियों में मिलने वाली दौलत की चाट का नाम सुनते ही एक ऐसी मिठाई की तस्वीर सामने आती है, जो स्वाद के साथ-साथ अपनी हल्की और झागदार बनावट के लिए भी जानी जाती है. इसे मक्खन मलाई के नाम से भी जाना जाता है. देखने में यह जितनी नाजुक लगती है, इसे बनाने का तरीका भी उतना ही खास है.

दूध से तैयार होने वाली यह मिठाई आम चाट से बिल्कुल अलग है. इसमें दूध को अच्छी तरह फेंटकर बेहद हल्का और मलाईदार झाग तैयार किया जाता है. इसके ऊपर केसर, मावा, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियां और चांदी का वर्क लगाया जाता है. पुरानी दिल्ली जाकर इसका स्वाद लेना तो एक अलग अनुभव है, लेकिन अगर घर पर ही दौलत की चाट बनाने का मन हो तो इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है. बस इसे बनाने में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है.

दौलत की चाट बनाने के लिए क्या चाहिए?

घर पर दौलत की चाट बनाने के लिए आपको 1.5 लीटर फुल-फैट दूध लेना होगा. इसके अलावा 1 कप मलाई, आधा चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर, जरूरत के मुताबिक बर्फ के टुकड़े और एक बड़ी चुटकी केसर चाहिए. केसर को पहले थोड़े से पानी में भिगोकर रख लें. चाट को सजाने के लिए पीनट चिक्की, पिसी हुई चीनी, कद्दूकस किया हुआ मावा, कटे हुए पिस्ते और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां इस्तेमाल की जा सकती हैं. अगर आप इसे बिल्कुल पुराने दिल्ली वाले अंदाज में पेश करना चाहते हैं तो ऊपर से खाने योग्य चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं.


Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह तैयार करें

दौलत की चाट की असली खासियत उसका हल्का और फूला हुआ टेक्सचर है. इसलिए शुरुआत दूध से ही सही तरीके से करनी होगी. एक गहरे बर्तन में फुल-फैट दूध डालकर उबाल लें. दूध को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह बर्तन के तले में न लगे. दूध में अच्छी तरह उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें और इसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें. इसके बाद ठंडे दूध को एक बड़े बर्तन में निकालें. इसमें मलाई और आधा चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर डालकर अच्छी तरह फेंटें. इस मिश्रण को ढककर रातभर फ्रिज में रख दें. यह स्टेप जल्दी में न करें, क्योंकि दूध को अच्छी तरह ठंडा होने का समय मिलने से आगे झाग तैयार करना आसान हो जाता है.

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अब तैयार करें दौलत की चाट का झाग

अगले दिन एक बड़े और चौड़े बर्तन में बर्फ के टुकड़े डालें. इसके ऊपर दूध वाला बर्तन रखें, ताकि मिश्रण अच्छी तरह ठंडा रहे. अब इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर की मदद से दूध को लगातार फेंटना शुरू करें. कुछ देर बाद दूध के ऊपर हल्का और झागदार फोम बनने लगेगा. इसी फोम को धीरे-धीरे निकालकर एक अलग बर्तन में रखते जाएं. पूरा मिश्रण एक साथ फेंटने के बजाय इसे हिस्सों में करना ज्यादा आसान रहेगा.


Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

अब तैयार फोम के एक हिस्से में पानी में भिगोया हुआ केसर डालें और फिर से अच्छी तरह फेंटें. इससे फोम में केसर का रंग और खुशबू आ जाएगी. केसर वाला फोम भी अलग बर्तन में निकाल लें. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं, जब तक पूरा दूध फेंट न जाए. तैयार सफेद और केसर वाले फोम को करीब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें.

ऐसे दें पुरानी दिल्ली वाला स्वाद

जब फोम अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसे सर्विंग बाउल में डालें. पहले सफेद फोम की एक परत रखें और उसके ऊपर केसर वाला फोम डालें. अब बारी आती है इसकी सबसे खास सजावट की. पीनट चिक्की को हल्का दरदरा कूट लें. इसके बाद फोम के ऊपर पिसी हुई चीनी, कद्दूकस किया हुआ मावा, कुटी हुई पीनट चिक्की और कटे हुए पिस्ते डालें. ऊपर से सूखी गुलाब की पंखुड़ियां हल्की सी क्रश करके छिड़कें. आखिर में कुछ केसर के धागे और चांदी का वर्क लगाया जा सकता है. दौलत की चाट तैयार है. इसे सजाने के बाद तुरंत सर्व करें, क्योंकि इसका झागदार टेक्सचर ज्यादा देर तक वैसा नहीं रहता.

इन बातों का रखें ध्यान

दौलत की चाट बनाते समय सबसे जरूरी बात है कि फुल-फैट दूध का ही इस्तेमाल करें. दूध में फैट कम होने पर मनचाहा झाग और टेक्सचर मिलना मुश्किल हो सकता है. दूसरी बात, दूध को फेंटते समय जल्दबाजी न करें. अच्छा फोम तैयार होने में थोड़ा समय लगता है. चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं. इसे हमेशा चौड़े और हल्के गहरे बाउल में सर्व करना बेहतर रहता है. इससे इसका नाजुक झाग ज्यादा देर तक बना रहता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Food Daulat Ki Chaat Daulat Ki Chaat Recipe
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