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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFish Smell In Kitchen: किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब

Fish Smell In Kitchen: किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब

Lemon For Kitchen Smell: मछली पकाने से पहले ही अगर उसमें बहुत तेज या खराब गंध आ रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ताजी कच्ची मछली में आमतौर पर बहुत तेज दुर्गंध नहीं होनी चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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How To Remove Fish Smell From Kitchen: मछली या नॉनवेज खाना पसंद है, लेकिन इसे बनाने के बाद रसोई में घंटों तक रहने वाली गंध परेशान करती है? खासकर मछली फ्राई करने के बाद इसकी तेज गंध सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि घर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है. ऐसे में कई लोग तुरंत तेज खुशबू वाले रूम फ्रेशनर या अगरबत्ती का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन इससे गंध पूरी तरह खत्म होने के बजाय दूसरी खुशबू के साथ मिल जाती है. अगर आप चाहते हैं कि खाना बनाने के बाद रसोई की गंध जल्दी कम हो, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों को आजमा सकते हैं.

सबसे पहले मछली की ताजगी पर ध्यान दें

मछली पकाने से पहले ही अगर उसमें बहुत तेज या खराब गंध आ रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ताजी कच्ची मछली में आमतौर पर बहुत तेज दुर्गंध नहीं होनी चाहिए. अगर पैकेट खोलते ही मछली से असामान्य या सड़ी हुई गंध आ रही है, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. मछली जितनी ताजी होगी, पकाने के बाद उसकी गंध को संभालना भी उतना ही आसान रहेगा. इसलिए खरीदते समय मछली की ताजगी पर ध्यान देना रसोई की गंध कम करने का पहला कदम हो सकता है.


Fish Smell In Kitchen: किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब

खाना बनाने से पहले खिड़की खोल दें

रसोई में हवा का सही आवागमन होना भी काफी मदद करता है. अगर मौसम और घर की स्थिति इसकी इजाजत देती है, तो खाना बनाने से पहले ही खिड़की खोल दें. इससे खाना पकने के दौरान निकलने वाली गंध एक ही जगह जमा नहीं होगी. अगर रसोई में एग्जॉस्ट पंखा लगा है, तो उसे खाना बनाने के दौरान और कुछ देर बाद तक चलाते रहें. एक साधारण पंखा भी हवा को बाहर की ओर भेजने में मदद कर सकता है.

पकाने का तरीका भी गंध पर असर डालता है

हर तरीके से मछली पकाने पर गंध एक जैसी नहीं फैलती. मछली को तेज आंच पर तलने से तेल और गर्मी के कारण उसकी गंध रसोई में ज्यादा देर तक रह सकती है. वहीं मछली को पन्नी में लपेटकर ओवन में पकाने से गंध को कुछ हद तक सीमित रखने में मदद मिल सकती है. अगर आपका मकसद रसोई में तेज गंध को कम रखना है, तो खाना बनाने का तरीका चुनते समय इस बात को भी ध्यान में रखें.


Fish Smell In Kitchen: किचन से नहीं जा रही नॉनवेज की गंध? 2 मिनट में ऐसे करें गायब

मछली का कचरा तुरंत बाहर करें

मछली के इस्तेमाल के बाद बची हुई हड्डियां, त्वचा, पैकेजिंग या दूसरे टुकड़ों को रसोई के अंदर पड़े कूड़ेदान में लंबे समय तक न छोड़ें. यही चीजें कुछ समय बाद रसोई में तेज गंध का कारण बन सकती हैं. बचे हुए मछली के कचरे को अच्छी तरह पैक करके संभव हो तो तुरंत घर के बाहर वाले कूड़ेदान में डाल दें. इससे गंध के दोबारा फैलने की संभावना कम होगी.

सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं

खाना बनने के बाद अगर रसोई में मछली की गंध बनी हुई है, तो सफेद सिरका एक आसान घरेलू उपाय हो सकता है. एक छोटे बर्तन में करीब एक कप पानी और तीन बड़े चम्मच सफेद सिरका डालकर कुछ मिनट तक उबालें. सिरके की अपनी गंध जरूर होती है, लेकिन यह कुछ गंधों को बेअसर करने में मदद कर सकता है. इसे इस्तेमाल करने के बाद रसोई में हवा का आवागमन बनाए रखना भी जरूरी है.

नींबू से भी कम हो सकती है गंध

नींबू की खुशबू रसोई की तेज गंध को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है. अगर आपके पास नींबू, संतरा या मौसमी जैसे खट्टे फलों के छिलके हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. इन छिलकों को पानी में डालकर कुछ देर धीमी आंच पर गर्म करें. इससे रसोई में ताजगी भरी खुशबू फैलने लगती है और बची हुई तेज गंध कम महसूस हो सकती है.

मसालों वाला पानी आजमाएं

रसोई की गंध कम करने के लिए पानी में कुछ मसाले डालकर धीमी आंच पर गर्म करना भी एक आसान तरीका है. इसके लिए दालचीनी या थोड़ा-सा अदरक इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें पानी में डालकर करीब 15 मिनट तक धीमी आंच पर रखें. इससे रसोई में हल्की मसालेदार खुशबू फैलती है और बची हुई तेज गंध कम महसूस हो सकती है.

खुशबूदार मोमबत्ती आखिरी विकल्प रखें

अगर बाकी तरीकों के बाद भी गंध बनी हुई है, तो हल्की खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई जा सकती है. नींबू जैसी ताजी खुशबू वाला विकल्प बेहतर हो सकता है. हालांकि बहुत तेज फूलों या इत्र जैसी खुशबू वाली मोमबत्ती इस्तेमाल करने से बचें. मछली की गंध और तेज कृत्रिम खुशबू मिलकर रसोई को और ज्यादा भारी बना सकती है.

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बेकिंग सोडा भी आ सकता है काम

बेकिंग सोडा गंध को सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रसोई में एक खुले बर्तन में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा रखने से आसपास की कुछ गंध कम करने में मदद मिल सकती है. इसे उन जगहों के पास रखा जा सकता है जहां गंध ज्यादा देर तक बनी रहती है.

बर्तनों को तुरंत साफ करें

मछली या नॉनवेज बनाने के बाद बर्तन, काटने का तख्ता और इस्तेमाल किए गए दूसरे सामान को ज्यादा देर तक सिंक में न छोड़ें. इन्हें जल्द साफ करने से उन पर चिपकी हुई गंध को लंबे समय तक बने रहने से रोका जा सकता है. अगर किसी बर्तन में गंध रह गई है, तो उसे पानी और थोड़े सिरके से साफ किया जा सकता है या बेकिंग सोडा और पानी में कुछ देर भिगोया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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