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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDirty Dishes Overnight: क्या आप भी रातभर पानी में भिगोते हैं बर्तन? जानें डरावनी सच्चाई

Dirty Dishes Overnight: क्या आप भी रातभर पानी में भिगोते हैं बर्तन? जानें डरावनी सच्चाई

Washing Dishes: खाने के बाद अक्सर लोग बर्तनों को सिंक में पानी और साबुन डालकर रातभर के लिए छोड़ देते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बर्तनों पर चिपका खाना आसानी से निकल जाए.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Sep 2026 03:45 PM (IST)
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Why You Should Not Leave Dirty Dishes Overnight: खाना खाने के बाद अक्सर लोग बर्तनों को सिंक में पानी और साबुन डालकर रातभर के लिए छोड़ देते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बर्तनों पर चिपका खाना आसानी से निकल जाए और सुबह उन्हें धोने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े. लेकिन क्या बर्तनों को रातभर भिगोकर छोड़ना वाकई सही तरीका है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक गंदे बर्तन सिंक में छोड़ने की आदत किचन की सफाई के साथ-साथ कीड़े-मकौड़ों की समस्या भी बढ़ा सकती है.

चींटियां, कॉकरोच, चूहे और दूसरे कीट खाने की तलाश में घर में आते हैं. गंदे बर्तनों पर बचा हुआ खाना और उसकी गंध उनके लिए आसानी से मिलने वाला भोजन बन जाती है. अगर सिंक में रोजाना रातभर गंदे बर्तन पड़े रहते हैं तो कीड़ों को भोजन, पानी और छिपने की जगह तीनों मिल जाते हैं. ऐसे में धीरे-धीरे वे किचन के आसपास अपना ठिकाना बना सकते हैं.

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रातभर बर्तन भिगोने से क्या होता है?

बर्तनों पर चिपका खाना निकालने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोना गलत नहीं है. समस्या तब शुरू होती है जब उन्हें पूरी रात पानी में डुबोकर छोड़ दिया जाता है. गंदे बर्तनों से निकले खाने के अवशेष पानी में मिलते रहते हैं और लंबे समय तक पड़े रहने पर उसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं.


Dirty Dishes Overnight: क्या आप भी रातभर पानी में भिगोते हैं बर्तन? जानें डरावनी सच्चाई

कुछ समय बाद यह पानी साफ रहने के बजाय गंदा और चिपचिपा हो सकता है. बर्तनों पर जमा यह परत बाद में सफाई का काम और मुश्किल बना देती है. यानी रातभर भिगोकर रखने से बर्तन सुबह आसानी से साफ होने के बजाय कई बार ज्यादा रगड़ने पड़ सकते हैं.

बर्तनों से आने लगती है बदबू

सिंक में लंबे समय तक गंदे बर्तन और खाने के अवशेष पड़े रहने से किचन में बदबू भी बढ़ सकती है. खासकर तेज गंध वाले खाने के अवशेष आसपास मौजूद लकड़ी, कपड़े और स्पंज जैसी चीजों में अपनी गंध छोड़ सकते हैं.


Dirty Dishes Overnight: क्या आप भी रातभर पानी में भिगोते हैं बर्तन? जानें डरावनी सच्चाई

लकड़ी की चीजें इस मामले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं, क्योंकि इनमें नमी और गंध जल्दी समा जाती है. इसके अलावा इनके छोटे छेद और दरारें बैक्टीरिया के छिपने की जगह भी बन सकती हैं. यही वजह है कि गंदे बर्तनों को लंबे समय तक सिंक में छोड़ना किचन की सफाई के लिए अच्छी आदत नहीं मानी जाती.

कीड़े-मकौड़ों को मिल जाता है खाना

अगर रातभर सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं तो उन पर मौजूद खाने के टुकड़े और उनकी गंध चींटियों और कॉकरोच जैसे कीटों को आकर्षित कर सकती है. एक बार अगर उन्हें किसी घर में नियमित रूप से खाना मिलने लगे तो वे बार-बार उसी जगह लौट सकते हैं.

कीटों को घर में टिके रहने के लिए मुख्य रूप से भोजन, पानी और छिपने की जगह की जरूरत होती है. गंदे बर्तनों से उन्हें भोजन और पानी दोनों मिल सकते हैं. अगर आसपास छिपने की जगह भी मौजूद हो तो किचन में कीड़ों की समस्या बढ़ सकती है.

तो बर्तन कब धोने चाहिए?

सबसे अच्छा तरीका है कि खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धो दिया जाए. अगर तुरंत धोना संभव नहीं है तो कम से कम बर्तनों को अच्छी तरह से पानी से धोकर उनमें चिपका खाना हटा दें. इससे खाना सूखकर बर्तन पर जमने से बच जाएगा. अगर किसी बर्तन पर खाना ज्यादा चिपका हुआ है तो उसे कुछ समय के लिए गर्म पानी और थोड़े डिश सोप में भिगोया जा सकता है. लेकिन इसे अगले दिन तक छोड़ने के बजाय थोड़ी देर बाद साफ कर देना बेहतर है. अगर घर में डिशवॉशर है तो गंदे बर्तन सिंक में छोड़ने के बजाय उन्हें सीधे डिशवॉशर में रख दें. इससे सिंक खाली रहेगा और खाने के अवशेष लंबे समय तक वहां जमा नहीं होंगे.

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सोने से पहले सिंक जरूर साफ करें

किचन को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि रात में सोने से पहले सिंक को खाली कर दिया जाए. बर्तनों को धोने के साथ-साथ सिंक में पड़े खाने के टुकड़े भी हटा दें. इससे कीड़ों को रातभर खाने का आसान स्रोत नहीं मिलेगा. अगर कच्चा मांस किसी सतह के संपर्क में आया है तो उस जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें और जरूरत के अनुसार सैनिटाइज भी करें. रोजाना इस्तेमाल होने वाले स्पंज और कपड़े को भी नियमित रूप से साफ करना जरूरी है, क्योंकि इनमें नमी के कारण बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इसके अलावा सिंक और किचन के आसपास खाने के छोटे टुकड़े न पड़े रहने दें. कूड़ेदान को भी समय-समय पर खाली करें और सिंक की नाली में फंसे खाने के अवशेष साफ करते रहें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 03:45 PM (IST)
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