हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिल्ली से लेकर यूपी तक गुलाबी ठंड दे रही दस्तक, बदलते मौसम में ऐसे रखें अपना ख्याल

दिल्ली से लेकर यूपी तक गुलाबी ठंड दे रही दस्तक, बदलते मौसम में ऐसे रखें अपना ख्याल

दिल्ली और यूपी समेत कई जगहों पर अब शाम के समय गुलाबी ठंड दस्तक देने लगी है. बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में आप भी कुछ तरीके अपनाकर अपना ध्यान रख सकते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 10 Oct 2025 01:04 PM (IST)
दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है. हालांकि, बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल चुका है. सुबह-शाम ठंड का एहसास हो रहा है. दिन के समय खिली धूप निकल रही है तो शाम के समय सर्दी लगने लगी है. मौसम में इस बदलाव की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. अस्पतालों में वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में हम आपको ऐसे हेल्थ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बदलते हुए मौसम में बीमारियों से बच सकते हैं. 

ऐसे रखें अपना सेहत का ध्यान 

बदलते मौसम के साथ अब बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ गया है. इस मौसम में सबसे ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का खतरा रहता है. इसके अलावा बारिश के पानी में पनपते मच्छरों के बढ़ने से डेंगू का खतरा भी रहता है. वहीं मौसम में बदलाव के कारण पेट की बीमारियों, सर दर्द और बुखार के मामले में भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में डॉक्टर्स ठंडी-गर्मी से बचने और फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने की सलाह देते हैं.   

और किन बातों का रखें ख्याल?

1. स्किन की करें देखभाल- इस मौसम में स्किन काफी ड्राई हो जाती है. ऐसे में स्किन को मॉश्चराइज रखने के लिए पेट्रोलियम जेली या बॉडी लोशन का इस्तेमाल जरूर करें. 

2. खाने में क्या होगा बेस्ट- खाने में आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं. ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे. साथ ही विटामिन सी वाली चीजें जैसे- नींबू, संतरा और आंवला भी ज्यादा से ज्यादा खाएं. इसके अलावा अपनी डाइट पर ध्यान दें और उसमें सभी न्यूट्रिएंट वाली चीजें शामिल करें.

3. इम्यूनिटी को कैसे करें बूस्ट- इस समय सबसे ज्यादा जरूरत आपको इम्यूनिटी की है, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा रहता है. ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए आप अदरक, हल्दी, तुलसी और काली मिर्च जैसी चीजें भी खा सकते हैं. 

4. हाइड्रेटेड रहें- कोई भी मौसम हो पानी शरीर को हमेशा हेल्दी और फिट बनाए रखता है. ऐसे में दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें. आप चाहें तो पानी को हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं. ये गले को आराम देता है और स्वास्थ के लिए अच्छा होता है. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 10 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Winter Care Tips Health Tips Health WINTER SEASON
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

