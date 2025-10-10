दिल्ली से लेकर यूपी तक गुलाबी ठंड दे रही दस्तक, बदलते मौसम में ऐसे रखें अपना ख्याल

दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है. हालांकि, बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल चुका है. सुबह-शाम ठंड का एहसास हो रहा है. दिन के समय खिली धूप निकल रही है तो शाम के समय सर्दी लगने लगी है. मौसम में इस बदलाव की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. अस्पतालों में वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में हम आपको ऐसे हेल्थ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बदलते हुए मौसम में बीमारियों से बच सकते हैं.

ऐसे रखें अपना सेहत का ध्यान

बदलते मौसम के साथ अब बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ गया है. इस मौसम में सबसे ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का खतरा रहता है. इसके अलावा बारिश के पानी में पनपते मच्छरों के बढ़ने से डेंगू का खतरा भी रहता है. वहीं मौसम में बदलाव के कारण पेट की बीमारियों, सर दर्द और बुखार के मामले में भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में डॉक्टर्स ठंडी-गर्मी से बचने और फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने की सलाह देते हैं.

और किन बातों का रखें ख्याल?

1. स्किन की करें देखभाल- इस मौसम में स्किन काफी ड्राई हो जाती है. ऐसे में स्किन को मॉश्चराइज रखने के लिए पेट्रोलियम जेली या बॉडी लोशन का इस्तेमाल जरूर करें.

2. खाने में क्या होगा बेस्ट- खाने में आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं. ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे. साथ ही विटामिन सी वाली चीजें जैसे- नींबू, संतरा और आंवला भी ज्यादा से ज्यादा खाएं. इसके अलावा अपनी डाइट पर ध्यान दें और उसमें सभी न्यूट्रिएंट वाली चीजें शामिल करें.

3. इम्यूनिटी को कैसे करें बूस्ट- इस समय सबसे ज्यादा जरूरत आपको इम्यूनिटी की है, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा रहता है. ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए आप अदरक, हल्दी, तुलसी और काली मिर्च जैसी चीजें भी खा सकते हैं.

4. हाइड्रेटेड रहें- कोई भी मौसम हो पानी शरीर को हमेशा हेल्दी और फिट बनाए रखता है. ऐसे में दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें. आप चाहें तो पानी को हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं. ये गले को आराम देता है और स्वास्थ के लिए अच्छा होता है.

