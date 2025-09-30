हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBenefits of Keeping Cat at Home: घर में बिल्ली पालने से क्या होता है? जानें इससे होने वाले फायदे और नुकसान

Benefits of Keeping Cat at Home: घर में बिल्ली पालने से क्या होता है? जानें इससे होने वाले फायदे और नुकसान

Benefits of Keeping Cat at Home: घर में बिल्ली पालने से मानसिक और शारीरिक फायदे होते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. जानें पालतू बिल्ली के फायदे और नुकसान.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 30 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

Benefits of Keeping Cat at Home: बिल्ली सिर्फ एक प्यारा पालतू जानवर नहीं है, बल्कि यह आपके घर में खुशियों और ऊर्जा का स्रोत भी बन सकती है. बहुत लोग बिल्ली पालना पसंद करते हैं, क्योंकि यह न केवल क्यूट होती है, बल्कि कई स्वास्थ्य और मानसिक लाभ भी देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्ली पालने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? इसलिए जरूरी है कि आप फायदे और नुकसान दोनों को समझकर ही घर में बिल्ली पालें.

घर में बिल्ली पालने के फायदे

तनाव और चिंता कम करता है

बिल्ली के साथ समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन (Cortisol) कम होता है और खुशी का हार्मोन (Serotonin) बढ़ता है. यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है.

अकेलेपन में साथी

जो लोग अकेले रहते हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए बिल्ली एक साथी और दोस्त की तरह होती है. यह भावनात्मक सहारा देती है और अकेलेपन को कम करती है.

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

कई रिसर्च बताते हैं कि घर में बिल्ली पालने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय रोग का खतरा कम होता है. इसके अलावा बच्चों में इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

जिम्मेदारी सिखाती है

बिल्ली की देखभाल करना जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाता है. इसे खाना देना, सफाई करना और प्यार देना आपके जीवन में अनुशासन लाता है.

घर में बिल्ली पालने के नुकसान

एलर्जी का खतरा

कुछ लोगों को बिल्ली के बाल या फुर से एलर्जी, छींक और सांस की समस्या हो सकती है. इसलिए अगर आपको एलर्जी की प्रवृत्ति है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.

सफाई का ध्यान रखना जरूरी

बिल्ली के लिए नियमित रूप से क्लीनिंग और कैट लिटर बदलना जरूरी है. यदि यह ध्यान न दिया जाए तो घर में गंदगी और बैक्टीरिया फैल सकते हैं.

समय और ध्यान की आवश्यकता

बिल्ली भी इंसानों की तरह ध्यान और प्यार चाहती है. अगर आप व्यस्त रहते हैं और समय नहीं दे पाते, तो यह तनाव और बोरियत का कारण बन सकता है.

मेडिकल खर्च

बिल्ली की टीकाकरण, डेंटल और हेल्थ चेकअप के लिए नियमित खर्च करना पड़ता है. बिना सही देखभाल के यह बीमारी का कारण बन सकती है.

घर में बिल्ली पालना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन इसके लिए सही देखभाल और जिम्मेदारी जरूरी है. फायदे और नुकसान को समझकर ही पालतू बिल्ली चुनें. सही वातावरण, प्यार और देखभाल के साथ बिल्ली आपके जीवन में खुशियां और स्वास्थ्य दोनों ला सकती है.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 30 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Cat Fitness Tips Health Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget