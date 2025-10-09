हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?

दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?

करवाचौथ के व्रत में शरीर को पोषण न मिलने से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है. शुरुआत में सिरदर्द, थकान और मुंह सूखने जैसी समस्‍या होती है. स्थिति बढ़ने पर चक्कर और तेज धड़कन की परेशानी भी हो सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

करवाचौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सूर्योदय से चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती है. यानी इस समय में न तो पानी पीती है और न ही कुछ खाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा दिन बिना पानी और खाना खाएं रहने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि दिनभर बिना पानी-खाने के करवाचौथ का व्रत रखती हैं तो शरीर पर इसका क्या-क्या असर होता है. ‌

बिना पानी-खाने के व्रत से शरीर पर असर 

एक्सपर्ट्स के अनुसार करवाचौथ के व्रत में शरीर को लंबे समय तक पानी और पोषण न मिलने से डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. इसकी शुरुआत सिरदर्द, थकान, मुंह सूखना और पेशाब का रंग गहरा होने जैसे संकेतों से होती है. अगर यह स्थिति बढ़ जाए तो चक्कर, तेज धड़कन और कमजोरी जैसी परेशानियां भी हो सकती है. वहीं लंबे समय तक खाना न मिलने से ब्लड शुगर लेवल गिरने लगता है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. इसके अलावा लंबे समय से कुछ न खाने और पीने से कई महिलाओं में लो बीपी और ब्लड शुगर गिरने लगता है. जिससे भी कई समस्याएं हो सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स हल्‍का उपवास या इंटरमिटेंट फास्ट‍िंग शरीर के लिए फायदेमंद बताते हैं, लेकिन निर्जला व्रत शरीर पर ज्यादा दबाव डालता है. 

किसे नहीं रखना चाहिए निर्जला व्रत? 

डॉक्टर के अनुसार सभी महिलाओं के लिए निर्जला व्रत रखना सही नहीं होता है. क्योंकि कई बीमारियों से जूझ रही महिलाओं के लिए इस तरह के व्रत खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए. वहीं प्रेग्नेंट या फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी बिना पानी और खाने वाला व्रत नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा जिन महिलाओं को किडनी, पेट या हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए भी यह व्रत करना नुकसानदायक हो सकता है. 

व्रत में क‍िन बातों का रखें खास ध्यान?

करवाचौथ का व्रत पूरे दिन बिना पानी और खाने के किया जाता है. ऐसे में शरीर को हेल्दी रखने के लिए महिलाओं को पूरे दिन कई चीजों का ध्यान रखना होता है. इसके लिए महिलाएं व्रत से एक दिन पहले और सरगी के समय पर्याप्त पानी पी सकती है और हाईड्रेशन वाली चीजें खा सकती है जिससे व्रत के दौरान चक्कर या कमजोरी जैसी समस्‍याएं नहीं होगी. इसके अलावा महिलाओं को दिनभर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या घर के कामों से बचना चाहिए. वहीं समय-समय पर आराम करने से भी राहत मिलती है. इसके अलावा इस दिन महिलाओं को  तनाव से दूर रहना चाहिए. वहीं चांद देखने के बाद व्रत खोलते ही हल्का भोजन करना चाहिए.

ये भी पढ़ें-करवा चौथ स्पेशल: NRI विदेश में कैसे मनाएं करवा चौथ व्रत, जानें हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
KarwaChauth Fast Effects No Water Fasting Impact Health Effects Of Fasting Dehydration During Fast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
टेलीविजन
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
लाइफस्टाइल
Professional mehndi designs for ladies: 5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget