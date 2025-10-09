दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?

करवाचौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सूर्योदय से चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती है. यानी इस समय में न तो पानी पीती है और न ही कुछ खाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा दिन बिना पानी और खाना खाएं रहने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि दिनभर बिना पानी-खाने के करवाचौथ का व्रत रखती हैं तो शरीर पर इसका क्या-क्या असर होता है. ‌

बिना पानी-खाने के व्रत से शरीर पर असर

एक्सपर्ट्स के अनुसार करवाचौथ के व्रत में शरीर को लंबे समय तक पानी और पोषण न मिलने से डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. इसकी शुरुआत सिरदर्द, थकान, मुंह सूखना और पेशाब का रंग गहरा होने जैसे संकेतों से होती है. अगर यह स्थिति बढ़ जाए तो चक्कर, तेज धड़कन और कमजोरी जैसी परेशानियां भी हो सकती है. वहीं लंबे समय तक खाना न मिलने से ब्लड शुगर लेवल गिरने लगता है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. इसके अलावा लंबे समय से कुछ न खाने और पीने से कई महिलाओं में लो बीपी और ब्लड शुगर गिरने लगता है. जिससे भी कई समस्याएं हो सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स हल्‍का उपवास या इंटरमिटेंट फास्ट‍िंग शरीर के लिए फायदेमंद बताते हैं, लेकिन निर्जला व्रत शरीर पर ज्यादा दबाव डालता है.

किसे नहीं रखना चाहिए निर्जला व्रत?

डॉक्टर के अनुसार सभी महिलाओं के लिए निर्जला व्रत रखना सही नहीं होता है. क्योंकि कई बीमारियों से जूझ रही महिलाओं के लिए इस तरह के व्रत खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए. वहीं प्रेग्नेंट या फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी बिना पानी और खाने वाला व्रत नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा जिन महिलाओं को किडनी, पेट या हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए भी यह व्रत करना नुकसानदायक हो सकता है.

व्रत में क‍िन बातों का रखें खास ध्यान?

करवाचौथ का व्रत पूरे दिन बिना पानी और खाने के किया जाता है. ऐसे में शरीर को हेल्दी रखने के लिए महिलाओं को पूरे दिन कई चीजों का ध्यान रखना होता है. इसके लिए महिलाएं व्रत से एक दिन पहले और सरगी के समय पर्याप्त पानी पी सकती है और हाईड्रेशन वाली चीजें खा सकती है जिससे व्रत के दौरान चक्कर या कमजोरी जैसी समस्‍याएं नहीं होगी. इसके अलावा महिलाओं को दिनभर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या घर के कामों से बचना चाहिए. वहीं समय-समय पर आराम करने से भी राहत मिलती है. इसके अलावा इस दिन महिलाओं को तनाव से दूर रहना चाहिए. वहीं चांद देखने के बाद व्रत खोलते ही हल्का भोजन करना चाहिए.

