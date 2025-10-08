करवा चौथ स्पेशल: NRI विदेश में कैसे मनाएं करवा चौथ व्रत, जानें हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Karwa Chauth 2025 Special: 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा. इस दिन चतुर्थी तिथि रात 10:54 PM (9 अक्टूबर) से शुरू होकर 10 अक्टूबर रात 08:18 PM तक रहेगी. दिल्ली में चंद्रोदय का समय 08:13 PM IST है. विदेविशों में रहने वाले NRI के लिए स्थानीय समयानुसार पूजा-मुहूर्त और चंद्रोदय समय अलग-अलग होंगे. विदेशी धरती पर रहने वाली महिलाएं कैसे इस चुनौती को कैसे दूर कर सकती हैं, जानते हैं.

विदेश में चांद देखने की चुनौती ऐसे दूर करें, जानें ज्योतिषीय समाधान

विदेश में करवा चौथ की सबसे बड़ी कठिनाई है चंद्रोदय का समय-अंतर. भारतीय पंचांग IST आधारित होता है, जबकि विदेशी देशों में सूर्य-चंद्र गति 4–12 घंटे तक भिन्न होती है.

करवा चौथ के लेकर शास्त्र क्या कहते हैं?

सौभाग्यं देहि मे देवि सर्वकामार्थसिद्धये. यानी देवी पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि वे सौभाग्य, समृद्धि और जीवन-संतुलन प्रदान करें. इस व्रत की महिमा स्कंदपुराण और नारदपुराण में भी मिलती है.

यत्र यत्र चन्द्रः दृश्यते, तत्रैव तस्य देशस्य समयः धर्म्यः. यानी चंद्र जिस स्थान से दिखे, वही उस देश के लिए व्रत-समाप्ति का धर्मसंगत समय है. इसलिए NRI महिलाएं अपने शहर का चंद्रोदय समय (Moonrise Time) देखकर ही व्रत खोलें, भारत-समय या मुहूर्त से तुलना न करें.

विदेश में पूजा का सही तरीका (Step-by-Step NRI Guide)

सुबह (सर्गी का समय): स्थानीय सूर्योदय से पहले - भारत में 06:19 AM IST, न्यूयॉर्क में लगभग 05:55 AM EDT.

करवा चौथ 2025 पूजा मुहूर्त: सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय से पहले

भारत (दिल्ली): 05:57 PM – 07:11 PM IST

लंदन: 05:30 PM – 06:45 PM BST

दुबई: 06:10 PM – 07:25 PM GST

चंद्रोदय दर्शन करवा चौथ पर

दिल्ली - 08:13 PM IST

लंदन - 07:43 PM BST

दुबई - 08:17 PM GST

न्यूयॉर्क - 07:42 PM EDT

सिडनी - 11:52 PM AEST

चंद्र दर्शन के बाद पति-पत्नी दर्शन कर व्रत पूर्ण कर सकते हैं. विदेश में रहकर व्रत निभाना भावनात्मक रूप से कठिन होता है. कारण समय-अंतर, ठंड, ऑफिस शिफ्ट, या चंद्रमा का देर से दिखना. लेकिन यह अनुभव ही श्रद्धा को गहराई देता है. इसलिए घबराएं नहीं पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूर्ण करें.

विदेश में रहने वाली महिलाएं क्या कहती हैं?

"यहां चंद्रमा आधी रात के बाद निकलता है, लेकिन हम भारतीय महिलाएं ऑनलाइन Zoom या Google Meet पर पाठ के साथ व्रत खोलती हैं. उस पल का रोमांच शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता."

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली का कहना है कि करवा चौथ केवल पति-पत्नी के बंधन का व्रत नहीं, बल्कि चंद्र-कर्मयोग की साधना भी है. जो स्त्री श्रद्धा से निर्जल व्रत रखती है, वह चंद्र-देव की शीतलता अपने जीवन में आकर्षित करती है. कुंडली में निर्मित चंद्र दोष दूर होता है. उनके अनुसार विदेशों में भी चंद्रमा की गति वही है - इसलिए श्रद्धा से किया गया व्रत हर स्थान पर समान फलदायक होता है.

NRI महिलाओं के लिए Modern-Devotional Tips

पूजा सामग्री Indian grocery stores या E Commerce Shopping Sites से मंगाएं. करवा चौथ पूजा और कथा का Zoom या Google Meet पर समूह बनाकर ऑनलाइन आयोजन कर सकते हैं . स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत न रख पाएं, तो गंगाजल-फलाहार से प्रतीकात्मक उपवास कर सकते हैं. Google पर Moonrise Time का पता अपने शहर के अनुसार जान सकते हैं. अपने स्थानीय मंदिर या भारतीय एसोसिएशन से सामूहिक पूजा कार्यक्रम जानें.

करवा चौथ का व्रत विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है

करवा चौथ विदेश में केवल व्रत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी है. जब दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, या लंदन में भारतीय महिलाएं सज-संवरकर छन्नी से चंद्रमा को निहारती हैं, तब वह दृश्य भारत की संस्कृति-दूत बन जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.