हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थProcessed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां

Processed Food: आजकल लोगों के पास इतना समय ही नहीं बचा है कि वे घर पर खाना बनाकर खा सकें. इसके लिए वे प्रोसेस्ड फूड की तरह रुख करते हैं. आपको बताते हैं कि ये कितने खतरनाक होते हैं?

By : सोनम | Updated at : 29 Sep 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

Processed Food Side Effects: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई है, लोग खाना बनाकर खाने की जगह पैकेट में बंद तरह-तरह की चीजें खाकर अपना पेट भर रहे हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं बच रहा है कि वे खाने-पीने की तरफ ध्यान दें. यही सब कारण है कि मार्केट में प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर तरह-तरह की मसालेदार चिप्स हो, इनकी डिमांड काफी ज्यादा हो गई है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके स्वाद में जायका लगाने वाले ये प्रोसेस्ड फूड आपके लिए कितना खतरनाक है, अगर नहीं मालूम है, तो जान लीजिए ये आपके हार्ट बीट की गति को कम कर रहे हैं और इनसे शरीर में बनने वाले फैट से आर्टरीज में ब्लॉकेज की संभावना तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये आपके लिए कितना खतरनाक हैं.

इन बीमारियों की बढ़ने की आशंका

इन प्रोसेस्ड फूड से शरीर में तेजी से फैट जमा होता है, जिसके चलते आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ती है और ये बाद में जाकर हार्ट अटैक जैसी समस्या को जन्म देता है. इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें नमक, चीनी, ट्रांसफैट, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिक्स किया जाता है. ये बाद में जाकर हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, मोटापा और डायबिटीज जैसी दिक्कतों को जन्म देते हैं. ये सभी बीमारियां बाद में हार्ट की बीमारी को जन्म देती हैं. अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो आप पैकेट पर लिखे शुगर, फैट, सोडियम, कैलोरी की मात्रा के बारे में जरूर ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके.

इन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत

WHO और अन्य तमाम संस्थाएं बताती हैं कि ज्यादा नमक के सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो बाद में जाकर हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक कारण बनता है. इसलिए अगर आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तनाव की समस्या है, तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है. अगर आप इनसे बचने के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो उसको जारी रखें, ताकि जोखिम कम हो सके.

 रिसर्च में सामने आ चुकी ये बात

इसको लेकर तमाम तरह के रिसर्च कराए गए, जिसमें हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश एक रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग काफी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनमें हार्ट से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा होती है. WHO की एक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ट्रांसफैट (जो ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड में पाए जाते हैं) से कोरोनरी हार्ट डिजीज के चलते हर साल करीब 5,00,000 प्रीमैच्योर मौतें होती हैं. यशोदा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, गाजियाबाद के डॉ. सौरभ विश्वास के मुताबिक, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचा जा सके. इसमें मौजूद हाई सोडियम, कैलोरी और फैट हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन लेवल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनसे बचा जाए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 29 Sep 2025 12:28 PM (IST)
Heart Disease Risk Processed Food Processed Food Side Effects
