महंगाई के जमाने में जहां हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और निस्वार्थ सेवा का भाव लगभग खत्म हो चुका है. ऐसे में एक सरदार जी भरी सर्दी में रेलवे स्टेशन पर जाकर ऐसे लोगों को खाना खिलाते हैं जो घंटों ट्रेन में सफर करते हैं और जनरल डिब्बे में धक्के खाते हैं. सोशल मीडिया पर सरदार जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो रेलवे स्टेशन पर खाने की प्लेट लेकर खड़े हैं और आने जाने वाले रेल यात्रियों को मुफ्त में भोजन बांट रहे हैं.

रेल यात्रियों को मुफ्त खाना खिलाते हैं सरदार जी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सरदार जी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रे में खाना लेकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है वैसे ही सरदार जी ट्रेन के यात्रियों को दरवाजे से ही खाना देने लगते हैं. इतनी ठंड और गलन के मौसम में भी सरदार जी का ये सेवा भाव अब इंटरनेट को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. सरदार जी के खाने को लोग प्यार से स्वीकर भी कर रहे हैं और खाते हुए उन्हें भरपूर दुआएं भी दे रहे हैं.

पंजाब के बरनाला रेलवे स्टेशन पर एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया।



जहां एक बुज़ुर्ग सिख व्यक्ति रुकी हुई ट्रेन के पास यात्रियों को फ्री खान और पानी बांटते दिखे, बिना किसी प्रचार के की गई यह सेवा सिख धर्म की निस्वार्थ सेवा की परंपरा को दर्शाती है।



— JIMMY (@Jimmyy__02) January 2, 2026

इस उम्र में सेवा के जज्बे को देख हैरान हैं लोग

वीडियो में दिख रहा है कि सरदार जी की उम्र कम से कम 60 साल है. जिस उम्र में लोग सेहत की चिंता करके देर तक रजाई में बैठे रहते हैं, उस उम्र में सरदार जी भरी ठंड में बाहर निकलकर लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं. हर कोई सरदार जी के इस जज्बे को सलाम कर रहा है. वीडियो इंटरनेट पर जैसे ही वायरल हुआ लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी.

यूजर्स बोले, अंकल के जज्बे को सलाम है

वीडियो को @Jimmyy__02 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...सिख समाज हमेशा से ही समाज सेवी रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सर्दियों में अंकल के जज्बे को सलाम है.

