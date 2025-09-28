Diabetes Diet For Over 40: 40 साल की उम्र इंसान की जिंदगी का आधा पड़ाव होता है, जिसके बाद शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं. इन्हीं बीमारियों में से एक होता है डायबिटीज-बीपी, जिससे इस उम्र के लोग काफी परेशान रहते हैं. अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, तो चलिए आपको इससे बचने के लिए तगड़ा जुगाड़ बताते हैं, जिससे बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी.

सुरन की सब्जी

डायबिटीज-बीपी के मरीजों के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है, वह है कि वे अपने डाइट को कैसे मैनेज करते हैं. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो आपके थाली में क्या-क्या शामिल है, यह इन बीमारियों को ट्रिगर या कम करने का काम करते हैं. इसी को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि अगर आप अपने डेली डाइट में सुरन को शामिल करते हैं, तो इसके काफी फायदे होते हैं. इससे ब्लड सुगर, पाचन में सुधार, कार्डियोवेसल्स हेल्थ और त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है.

डाइट में यह क्यों होना चाहिए शामिल?

इसके फायदे के बाद सबसे जरूरी सवाल जो होता है, वह है कि इसे आपके डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए. इसको लेकर लीना ने इसके कुछ फायदे बताए हैं, जैसे कि यह आपके ब्लड शुगर लेवर को बैलेंस करता है. इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिसके चलते यह पाचन और शरीर के वजन को बैलेंस रखता है. यह स्किन की ग्लोइंग को बरकरार रखता है और शरीर से खराब पदार्थ को निकाल कर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.

कैसे बना सकते हैं जिमीकंद (सुरन) के कबाब?

इसे टेस्टी बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन ने कुछ टिप्स शेयर की हैं. अगर आप इसका कबाब बनाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी कुछ इस तरह है कि दो चम्मच तेल, एक चम्मच अदरक, दो हरी मिर्च, 250 ग्राम उबला और कटा हुआ सुरन, छोटा चम्मच, आधा कप ओट्स का आटा या भुना हुआ चना दाल पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पत्तियां, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची, स्वादानुसार नमक, आधा कप ब्रेड क्रम्ब्स और सजावट के लिए पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर बनाने की बात करें तो पहले अदरक, मिर्च और सुरन को फ्राई कर लें. उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर इसे बना सकते हैं. यह टेस्टी होने के साथ- साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी है.

