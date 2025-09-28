हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHigh Blood Pressure Foods: 40 साल हो गई उम्र और डायबिटीज-बीपी कर रहे परेशान? यह सब्जी खाएंगे तो नहीं होगी कोई बीमारी

High Blood Pressure Foods: 40 साल हो गई उम्र और डायबिटीज-बीपी कर रहे परेशान? यह सब्जी खाएंगे तो नहीं होगी कोई बीमारी

Diabetes Diet: उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर में कई तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं, इस दौरान हमें खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान रखने की जरूरत होती है. आपको सुरन की सब्जी के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 28 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

Diabetes Diet For Over 40: 40 साल की उम्र इंसान की जिंदगी का आधा पड़ाव होता है, जिसके बाद शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं. इन्हीं बीमारियों में से एक होता है डायबिटीज-बीपी, जिससे इस उम्र के लोग काफी परेशान रहते हैं. अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, तो चलिए आपको इससे बचने के लिए तगड़ा जुगाड़ बताते हैं, जिससे बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी.

सुरन की सब्जी

डायबिटीज-बीपी के मरीजों के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है, वह है कि वे अपने डाइट को कैसे मैनेज करते हैं. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो आपके थाली में क्या-क्या शामिल है, यह इन बीमारियों को ट्रिगर या कम करने का काम करते हैं. इसी को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि अगर आप अपने डेली डाइट में सुरन को शामिल करते हैं, तो इसके काफी फायदे होते हैं. इससे ब्लड सुगर, पाचन में सुधार, कार्डियोवेसल्स हेल्थ और त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है.

डाइट में यह क्यों होना चाहिए शामिल?

इसके फायदे के बाद सबसे जरूरी सवाल जो होता है, वह है कि इसे आपके डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए. इसको लेकर लीना ने इसके कुछ फायदे बताए हैं, जैसे कि यह आपके ब्लड शुगर लेवर को बैलेंस करता है. इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिसके चलते यह पाचन और शरीर के वजन को बैलेंस रखता है. यह स्किन की ग्लोइंग को बरकरार रखता है और शरीर से खराब पदार्थ को निकाल कर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.

कैसे बना सकते हैं जिमीकंद (सुरन) के कबाब?

इसे टेस्टी बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन ने कुछ टिप्स शेयर की हैं. अगर आप इसका कबाब बनाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी कुछ इस तरह है कि दो चम्मच तेल, एक चम्मच अदरक, दो हरी मिर्च, 250 ग्राम उबला और कटा हुआ सुरन, छोटा चम्मच, आधा कप ओट्स का आटा या भुना हुआ चना दाल पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पत्तियां, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची, स्वादानुसार नमक, आधा कप ब्रेड क्रम्ब्स और सजावट के लिए पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर बनाने की बात करें तो पहले अदरक, मिर्च और सुरन को फ्राई कर लें. उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर इसे बना सकते हैं. यह टेस्टी होने के साथ- साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी है. 

इसे भी पढ़ें: कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Diabetes Diet Diabetes Diet For Over 40 High Blood Pressure Foods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget