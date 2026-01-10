एक्सप्लोरर
क्या ठंड में रोज नहाना सेहत के लिए जरूरी है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
कुछ लोग इसे अपनी रोजमर्रा की आदत मानते हैं. लेकिन क्या ठंड में नहाना शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक. दरअसल, ठंड में नहाना पूरी तरह से सेहत, उम्र और शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है.
सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोग यह सोचने लगते हैं कि रोज नहाना सही है या नहीं? ठंडी हवा और ठंडा पानी देखकर अक्सर लोग नहाने से कतराते हैं. वहीं कुछ लोग इसे अपनी रोजमर्रा की आदत मानते हैं. लेकिन क्या ठंड में नहाना शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक. दरअसल, ठंड में नहाना पूरी तरह से सेहत, उम्र और शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है. अगर सही तरीके से नहाया जाए तो सर्दियों में नहाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. वहीं, गलत तरीके से नहाने से नुकसान भी हो सकता है.
