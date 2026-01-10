क्या ठंड में रोज नहाना सेहत के लिए जरूरी है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

बहुत ठंडे पानी से नहाने पर सर्दी-जुकाम और खांसी हो सकती है. बुजुर्ग लोग अगर ठंडे पानी से नहाएं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ज्यादा देर तक नहाने से स्किन रूखी और खुरदरी हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी ठंड लग सकती है. इसलिए, ठंड में नहाने के समय पानी का तापमान और समय बहुत जरूरी है.