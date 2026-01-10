हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या ठंड में रोज नहाना सेहत के लिए जरूरी है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

कुछ लोग इसे अपनी रोजमर्रा की आदत मानते हैं. लेकिन क्या ठंड में नहाना शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक. दरअसल, ठंड में नहाना पूरी तरह से सेहत, उम्र और शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है.

10 Jan 2026 11:09 AM (IST)
सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोग यह सोचने लगते हैं कि रोज नहाना सही है या नहीं? ठंडी हवा और ठंडा पानी देखकर अक्सर लोग नहाने से कतराते हैं. वहीं कुछ लोग इसे अपनी रोजमर्रा की आदत मानते हैं. लेकिन क्या ठंड में नहाना शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक. दरअसल, ठंड में नहाना पूरी तरह से सेहत, उम्र और शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है. अगर सही तरीके से नहाया जाए तो सर्दियों में नहाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. वहीं, गलत तरीके से नहाने से नुकसान भी हो सकता है.

बहुत ठंडे पानी से नहाने पर सर्दी-जुकाम और खांसी हो सकती है. बुजुर्ग लोग अगर ठंडे पानी से नहाएं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ज्यादा देर तक नहाने से स्किन रूखी और खुरदरी हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी ठंड लग सकती है. इसलिए, ठंड में नहाने के समय पानी का तापमान और समय बहुत जरूरी है.
ठंड में रोज नहाना जरूरी है या नहीं, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपका शरीर कितना मजबूत है और आपका रूटीन कैसा है. बच्चों और जवानों के लिए रोज नहाना आमतौर पर फायदेमंद होता है. बुजुर्गों या बीमार लोगों को हल्का और गुनगुना पानी ही यूज करना चाहिए.
10 Jan 2026 11:09 AM (IST)
