रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?

रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?

Post Office RD Scheme: छोटी रोजाना बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस की एक इस स्कीम में निवेश कर आप भविष्य के लिए मजबूत रकम तैयार कर सकते हैं. जानिए पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jan 2026 02:52 PM (IST)
Post Office RD Scheme: छोटी रोजाना बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस की एक इस स्कीम में निवेश कर आप भविष्य के लिए मजबूत रकम तैयार कर सकते हैं. जानिए पूरी जानकारी.

अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले. तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक अच्छा ऑप्षशन बन सकती है. फिलहाल इस स्कीम पर 6.7 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है.

पोस्ट ऑफिस आरडी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हर महीने थोड़ी रकम अलग रख सकते हैं. यहां आप सिर्फ 100 रुपये महीने से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है. कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकता है.
पोस्ट ऑफिस आरडी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हर महीने थोड़ी रकम अलग रख सकते हैं. यहां आप सिर्फ 100 रुपये महीने से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है. कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकता है.
इस स्कीम में निवेश को महंगाई के असर से बचाने की कोशिश की जाती है. बैंक एफडी के मुकाबले यहां अक्सर बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकारी योजना है. इसलिए इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं होता. जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए यह भरोसेमंद रास्ता बनता है.
इस स्कीम में निवेश को महंगाई के असर से बचाने की कोशिश की जाती है. बैंक एफडी के मुकाबले यहां अक्सर बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकारी योजना है. इसलिए इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं होता. जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए यह भरोसेमंद रास्ता बनता है.
Published at : 10 Jan 2026 02:52 PM (IST)
Investment RD Utility News POST OFFICE

