रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
Post Office RD Scheme: छोटी रोजाना बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस की एक इस स्कीम में निवेश कर आप भविष्य के लिए मजबूत रकम तैयार कर सकते हैं. जानिए पूरी जानकारी.
अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले. तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक अच्छा ऑप्षशन बन सकती है. फिलहाल इस स्कीम पर 6.7 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है.
Published at : 10 Jan 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Investment RD Utility News POST OFFICE
यूटिलिटी
