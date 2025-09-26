PM Modi Navratri Fast: भारत में व्रत केवल धार्मिक आस्था से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये शरीर को डिटॉक्स करने और स्वस्थ रखने का भी एक साधन माना जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल नवरात्रि के नौ दिनों में कठोर व्रत रखते हैं. इस दौरान वे सिर्फ एक ही फल खाते हैं जैसे पपीता खाने लगे, तो इसे ही खाते हैं. यह सुनकर मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर केवल एक फल पर नौ दिन रहना शरीर के लिए कैसा होता है और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

पपीते में छुपा पोषण का खजाना

पपीता को superfood कहा जाता है क्योंकि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद Vitamin A, Vitamin C, potassium और fiber शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं.

पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को free radicals से बचाते हैं.

यह digestion को बेहतर बनाता है और पेट की समस्या से राहत देता है.

लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती.

व्रत में पपीते के फायदे

नवरात्रि जैसे लंबे उपवास में शरीर को हल्का और पौष्टिक आहार चाहिए होता है. ऐसे में पपीता सबसे अच्छा विकल्प है.

इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होता.

इसमें प्राकृतिक मिठास होती है जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है.

रोजाना पपीते का सेवन शरीर को infections से बचाता है.

क्या सिर्फ पपीते पर रहना सुरक्षित है?

यह सच है कि पपीता बेहद पौष्टिक फल है, लेकिन लंबे समय तक केवल एक ही फल पर निर्भर रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है.

शरीर को protein और healthy fats की भी जरूरत होती है.

जिन लोगों की जिंदगी एक जैसे वक्त पर चलती है, जैसे सोना, उठना, खाना, पीना एक समय पर उनके लिए ऐसा करना ठीक है. लेकिन जिनका कोई वक्त नहीं, उनके लिए नुकसानदायक है.

नवरात्रि व्रत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ पपीता खाना यह दर्शाता है कि साधारण फल भी शरीर को शक्ति और स्फूर्ति दे सकते हैं. हालांकि, आम लोगों को जरूरी है कि वे अपने स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डाइट चुनें. पपीता न केवल व्रत का फल है, बल्कि daily diet में भी शामिल किया जाए तो यह रोगों से बचाकर लंबे समय तक फिट रख सकता है.

