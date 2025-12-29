हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थOversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

How Much Sleep Do Adults Need; अच्छी नींद हमारे सेहत के लिए काफी जरूरी होती है, लेकिन सवाल आता है कि कितनी नींद?. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एक इंसान को कितनी नींद की जरूरत होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

How Many Hours of Sleep Is Healthy: क्या आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है? आमतौर पर वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती रही है, लेकिन नई रिसर्च कुछ अलग कहानी बता रही है. अब एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि ज्यादातर एडल्ट के लिए लगातार 7 घंटे की नींद सबसे बेहतर मानी जा सकती है, सिर्फ सुबह तरोताजा उठने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक शारीरिक और मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए भी. चलिए आपको बताते हैं कि आपको कितना देर तक नहीं सोना चाहिए. 

आखिर 7 घंटे की नींद क्यों सबसे सही?

Nature Aging में प्रकाशित एक बड़े स्टडी में 38 से 73 साल के करीब 5 लाख लोगों की नींद का एनालिसिस किया गया. इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से 7 घंटे सोते थे, उनकी याददाश्त, फैसले लेने की क्षमता और सोचने-समझने की शक्ति बेहतर थी. साथ ही उनका मूड भी ज्यादा स्थिर रहता था और मेंटल प्रॉब्लम्स कम देखी गईं. रिसर्च में यह भी सामने आया कि बहुत कम या बहुत ज्यादा नींद लेने वालों में एंग्जायटी, डिप्रेशन और मेंटल क्षमता में गिरावट का खतरा ज्यादा था.

इसी तरह Journal of Clinical Sleep Medicine भी 18 से 60 साल के एडल्ट को रोज कम से कम 7 घंटे सोने की सलाह देता है. इससे कम नींद लेने पर दिल की बीमारी, मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, इम्यून सिस्टम कमजोर होना और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

क्या 9 घंटे सोना ज्यादा है?

बीमारी या ज्यादा थकान के बाद ज्यादा सोना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आपको रोज 9 घंटे या उससे ज्यादा नींद चाहिए, तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है. कुछ स्टडीज में पाया गया है कि लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा सोने वालों में शरीर में सूजन, सोचने की गति धीमी होना और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है.
यह भी देखा गया है कि जो लोग आदतन 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनमें लंबे समय में मौत का जोखिम भी थोड़ा ज्यादा पाया गया. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा नींद हमेशा नुकसानदेह है. लेकिन अगर आप 9 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं, तो नींद की क्वालिटी या कोई छुपी बीमारी वजह हो सकती है.

कम नींद लेने वालों के साथ क्या होता है?

जो लोग रोज सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं, उनके लिए इसके असर धीरे-धीरे सामने आते हैं. कम नींद से याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान लगाने में दिक्कत आती है, मूड स्विंग्स होते हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है. लंबे समय तक नींद की कमी रहने पर मेटाबॉलिक बीमारियां, दिल की परेशानी और मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है. कई लोग वीकेंड पर ज्यादा सोकर नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि अनरेगुलर नींद भी नुकसानदेह हो सकती है. अगर सोने-जागने का समय रोज़ बदलता रहता है, तो शरीर की अंदरूनी घड़ी सर्काडियन रिदम बिगड़ जाती है। इससे लिवर और दिल की बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.  कुछ स्टडीज में ऐसे लोगों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जोखिम करीब 26 प्रतिशत तक ज्यादा पाया गया है.

नींद में सबसे जरूरी है नियमितता

एक्सपर्ट का कहना है कि नींद की अवधि जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसकी नियमितता भी है. रोज एक ही समय पर सोना और जागना शरीर को संतुलित रखता है, जिससे मूड, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है.  हालांकि 7 से 9 घंटे की नींद दोनों ही सही मानी जाती हैं, लेकिन मौजूदा सबूत बताते हैं कि लगातार, बिना रुकावट की 7 घंटे की अच्छी नींद दिमागी तेजी और लंबी उम्र के लिए सबसे फायदेमंद है.

इसे भी पढ़ें- Belly Fat After 30: न डाइट बदली और न वर्कआउट का तरीका, फिर 30 के बाद क्यों बढ़ने लगता है बेली फैट?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Oversleeping Side Effects How Many Hours Of Sleep Is Healthy How Much Sleep Do Adults Need
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
Advertisement

वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
2026 में Dollar का अंत? | BRICS का Gold Currency Plan दुनिया हिला देगा | Paisa Live
Pune Nagar Nigam Election में Congress और Shivsena के बीच हुआ गठबंधन । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
क्रिकेट
World Record in T20I: इस गेंदबाज ने एक टी20 मैच में 8 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए कौन है ये गुमनाम बॉलर?
इस गेंदबाज ने एक टी20 मैच में 8 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए कौन है ये गुमनाम बॉलर?
बॉलीवुड
'मुझे अंकल आमिर खान का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
'मुझे अंकल आमिर का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
ट्रेंडिंग
जिस भैंस को कुत्ते ने काटा उसी के दूध से बना लिया रायता, तेहरवीं की दावत से 200 लोग पहुंचे अस्पताल- यूजर्स भी हैरान
जिस भैंस को कुत्ते ने काटा उसी के दूध से बना लिया रायता, तेहरवीं की दावत से 200 लोग पहुंचे अस्पताल
हेल्थ
Nail Changes and Health: नाखूनों का रंग और बनावट बदल रही है? ये हो सकता है इस गंभीर बीमारी का इशारा
नाखूनों का रंग और बनावट बदल रही है? ये हो सकता है इस गंभीर बीमारी का इशारा
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget