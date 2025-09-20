हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAlocohol Affect Nervous System: शराब पीने के बाद चढ़ क्यों जाती है, कैसे काम करता है इंसान का नर्वस सिस्टम?

Alocohol Affect Nervous System: शराब पीने के बाद चढ़ क्यों जाती है, कैसे काम करता है इंसान का नर्वस सिस्टम?

Alocohol Affect Nervous System: शराब पीने के बाद नर्वस सिस्टम और दिमाग पर क्या असर होता है? जानिए कैसे बदलता है मूड, सोच और व्यवहार।

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 20 Sep 2025 10:50 AM (IST)

Alocohol Affect Nervous System: क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही शराब का असर शुरू होता है, इंसान का मूड, सोचने का तरीका और बोलचाल तक बदल जाती है? कभी यह इंसान को ज्यादा हंसमुख और खुला बना देती है तो कभी गुस्सैल या उदास. दरअसल, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प साइंस छुपा है. शराब केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम (Nervous System) को भी प्रभावित करती है. यही कारण है कि थोड़ी मात्रा में ली गई ड्रिंक भी दिमाग़ की कार्यप्रणाली को बदल देती है. आइए जानते हैं, एक्सपर्ट्स की राय से कि शराब पीने के बाद यह असर क्यों और कैसे होता है.

डॉ. सरीन बताते हैं कि, शराब (Alcohol) पेट और आंतों से बहुत तेजी से ब्लडस्ट्रीम में पहुंच जाती है. वहां से यह सीधा दिमाग तक पहुंचती है. दिमाग़ की कोशिकाओं यानी Neurons पर इसका सीधा असर पड़ता है ये हमारे शरीर को चलाने, सोचने और भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं. जिसकी वजह से इंसान को हल्कापन या ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है.

नर्वस सिस्टम कैसे प्रभावित होता है?

  • हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बंटा होता है, Central Nervous System (CNS) और Peripheral Nervous System (PNS)
  • CNS शराब का सबसे बड़ा असर यहीं होता है. ब्रेन के वे हिस्से जो सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है.
  • PNS यह दिमाग से मिलने वाले संदेशों को अंगों तक पहुंचाता है. शराब इस मैसेजिंग सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है. यही कारण है कि इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ-पांव सही से काम नहीं करते.

क्यों चढ़ जाती है शराब?

  • Blood Alcohol Concentration: जितना ज्यादा BAC होगा, उतनी जल्दी और ज्यादा असर महसूस होगा
  • Empty Stomach: खाली पेट शराब पीने से यह और तेजी से असर करती है
  • Metabolism: हर इंसान का पाचन और मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसलिए असर भी अलग-अलग पड़ता है

शराब और नींद का रिश्ता

कई लोग मानते हैं कि शराब नींद लाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह नींद की क्वालिटी को खराब कर देती है. Alcohol दिमाग़ के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो गहरी नींद (Deep Sleep) कंट्रोल करता है. इसलिए शराब पीने के बाद नींद भले ही जल्दी आ जाए, लेकिन सुबह थकान और सिरदर्द होना आम बात है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 20 Sep 2025 10:50 AM (IST)
