हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थIodine Solution: कफ सिरप के बाद मध्य प्रदेश में आयोडीन सॉल्यूशन का खौफ, मरीजों की स्किन पर पड़ रहे छाले

Iodine Solution: कफ सिरप के बाद मध्य प्रदेश में आयोडीन सॉल्यूशन का खौफ, मरीजों की स्किन पर पड़ रहे छाले

शहडोल मेडिकल कॉलेज में शिकायतें मिल रही हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन लगाने के बाद मरीजों की स्किन पर जलन, लालपन और छाले पड़ रहे हैं. खासकर गर्भवती महिलाओं को इस सॉल्यूशन से काफी दिक्कतें हो रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Oct 2025 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों से मध्य प्रदेश अब तक उबर नहीं पाया है. इस बीच शहडोल स्थित बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में आयोडीन सॉल्यूशन का खौफ मरीजों में दिखने लगा है. दरअसल, यहां गर्भवती महिलाओं और सर्जरी करवाने वाले मरीजों को आयोडीन सॉल्यूशन से गंभीर दिक्कतें हो रही हैं. बता दें कि ऑपरेशन से पहले स्किन को साफ करने के लिए लगाए जाने वाले इस सॉल्यूशन से मरीजों की स्किन पर जलन, लालपन और छाले पड़ रहे हैं. इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट ने इस सॉल्यूशन की सप्लाई रोक दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?

मरीजों को हो रही गंभीर परेशानी

शहडोल मेडिकल कॉलेज में दो महीने से शिकायतें मिल रही हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन लगाने के बाद मरीजों की स्किन पर जलन, लालपन और छाले पड़ रहे हैं. खासकर गर्भवती महिलाओं को इस सॉल्यूशन से काफी दिक्कतें हो रही हैं. कई मरीजों की स्किन पर गहरे घाव बन गए हैं, जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे. इससे मरीजों में इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है.

मेडिकल कॉलेज के डीन ने कही यह बात

बता दें कि शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहां के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में दूरदराज से मरीज इलाज के लिए आते हैं. हालांकि, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से मरीजों का भरोसा टूट रहा है. मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. गिरीश बी रामटेक ने माना कि कुछ मरीजों को इस सॉल्यूशन से दिक्कत हुई है. ऐसे मरीजों को स्किन एक्सपर्ट्स को दिखाया जा रहा है और दो-तीन दिन में उनकी हालत ठीक हो जाती है.

मरीजों ने यूं बयां किया दर्द

छत्तीसगढ़ के जनकपुर से आई प्रसूता खुशबू सेन के पति धीरज सेन ने बताया कि उनकी पत्नी को डिलीवरी के दौरान आयोडीन सॉल्यूशन लगाया गया था. कुछ ही घंटों बाद खुशबू की स्किन पर जलन होने लगी और पीठ पर छाले पड़ गए. धीरज ने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है. जिस सॉल्यूशन से इलाज होना चाहिए, उसने हमें और परेशानी में डाल दिया. धीरज जैसे कई अन्य मरीजों के परिजनों ने भी यही शिकायत की है.

सॉल्यूशन की सप्लाई पर सवाल

जानकारी के मुताबिक, यह आयोडीन सॉल्यूशन इंदौर की समकेम कंपनी से सप्लाई किया गया था. जिस बैच से मरीजों को दिक्कत हो रही थी, उसे अब हटा लिया गया है. मेडिकल कॉलेज ने नए सॉल्यूशन की व्यवस्था की है, लेकिन सवाल यह है कि इस बैच की जांच पहले क्यों नहीं की गई? मरीजों को इतनी गंभीर परेशानी होने के बावजूद प्रबंधन ने दो महीने तक इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? 

इसे भी पढ़ें: क्या होता है हार्ट फेल्योर, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कब तक जिंदा रह सकता है इंसान?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Input By : रविन्दर सिंह गिल
Published at : 09 Oct 2025 07:38 PM (IST)
Tags :
Shahdol Health News MADHYA PRADESH Iodine Solution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
टेलीविजन
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
लाइफस्टाइल
Professional mehndi designs for ladies: 5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget