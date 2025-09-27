हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPippali for Weight Loss: वजन कम करने का प्राकृतिक उपाय, पिप्पली का इस तरह करें इस्तेमाल

Pippali for Weight Loss: वजन कम करने का प्राकृतिक उपाय, पिप्पली का इस तरह करें इस्तेमाल

Pippali for Weight Loss: पिप्पली के सरल और प्राकृतिक उपाय से अपने वजन को कम करें और वेट लॉस जर्नी को आसान बनाएं. जानिए आखिर इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 27 Sep 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

Pippali for Weight Loss: वजन कम करना आज की लाइफस्टाइल में एक बड़ी चुनौती बन चुका है. डाइटिंग, जिम और सही दिनचर्या के बावजूद कई लोग अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में मौजूद एक साधारण सा आयुर्वेदिक उपाय, पिप्पली weight loss journey को आसान बना सकता है?

बता दें, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि, आखिर ये लंबी पिप्पली वजन कम करने में कैसे मदद करेगी. तो आज हम आपको इसी चीज के बारे में डिटेल में बतएंगे कि, इसके सेवन से आपका वजन जल्द से जल्द कम होने लगेगा.

इस मसले पर डॉ. उपासना बोहरा का कहना है कि पिप्पली का नियमित सेवन करने से न सिर्फ metabolism को बढ़ाता है, बल्कि शरीर से वजन को भी कम करने में मदद करता है.

पिप्पली क्या है?

पिप्पली एक तरह की लंबी काली मिर्च होती है, जो आपका वजन तेजी से कम कर सकती है. साथ ही पाचन शक्ति को सुधारने, शरीर से टॉक्सिंस निकालने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी पिप्पली बेहद प्रभावी है.

वजन कम करने में पिप्पली का महत्व

पिप्पली के अंदर मौजूद active compounds जैसे कि piperine metabolism को तेज करते हैं. यह शरीर को एनर्जी देता है. इसके अलावा यह बार-बार भूख लगने से भी आपको बचाता है.

पिप्पली का सेवन कैसे करें?

  • पिप्पली का सेवन करने के कई आसान तरीके
  • पिप्पली का चूर्ण: 1/4 छोटा चम्मच पिप्पली का powder दिन में दो बार दूध या गर्म पानी के साथ लें.
  • पिप्पली को पानी में उबालकर तैयार decoction पी सकते हैं.
  • पिप्पली powder को एक चम्मच honey के साथ मिलाकर खाने से weight loss में तेजी आती है.
  • पिप्पली को खाली पेट लेना ज्यादा असरदार माना जाता है.

पिप्पली के और फायदे

  • पाचन शक्ति को सुधारता है.
  • शरीर से harmful toxins निकालता है.
  • रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है.

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पिप्पली एक बेहतरीन विकल्प है. नियमित सेवन से आपका वजन कम हो सकता है. हालांकि अगर आफको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो बिना डॉक्टर के सलाह के पिप्पली का सेवन न करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 27 Sep 2025 07:01 AM (IST)
Weight Loss Health Pippali
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Embed widget