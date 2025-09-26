हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAgarbatti Smoke Health Risks: सेहत के लिए खतरनाक है अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं, हो सकता है कैंसर; एक्सपर्ट से जानें

Agarbatti Smoke Health Risks: सेहत के लिए खतरनाक है अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं, हो सकता है कैंसर; एक्सपर्ट से जानें

Agarbatti Smoke Health Risks: अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू सुखद लगती है, लेकिन इसका धुआं सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 26 Sep 2025 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

Agarbatti Smoke Health Risks: भारतीय परंपराओं में पूजा-पाठ और घर की शुद्धि के लिए अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाना आम है. इसकी खुशबू वातावरण को सकारात्मक बनाती है और मन को शांति देती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धुएं को आप पवित्र मानते हैं, वही धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है?

डॉ. सेठी के अनुसार, इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले रसायन और सुगंधित तत्व जलने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं. इनमें carbon monoxide, benzene, formaldehyde जैसे तत्व पाए जाते हैं. इसलिए इसके लगातार संपर्क से फेफड़ों पर असर पड़ता है.

सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव

  • अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं लंबे समय तक सांस में जाने से कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है.
  • सांस की समस्या के लिए ट्रिगर का काम करता है.
  • धुएं में मौजूद रसायन स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
  • हार्ट पर दबाव बढ़ाता है.
  • लगातार एक्सपोजर से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है.

ये भी पढ़े- PM Modi Navratri Fast: नवरात्रि के नौ दिन सिर्फ एक ही फल खाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जानिए इससे सेहत पर क्या पड़ता है असर?

धार्मिक आस्था और सेहत के बीच संतुलन

हमारी परंपराओं में धूपबत्ती का उपयोग गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना मुश्किल है। लेकिन सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है .

  • घर पर हवा आती-जाती रहनी चाहिए.
  • रोजाना लंबे समय तक धूपबत्ती न जलाएं.
  • बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में धूपबत्ती से बचें.

क्या हैं सुरक्षित विकल्प?

अगर आप वातावरण को सुगंधित रखना चाहते हैं तो कुछ सुरक्षित विकल्प अपनाए जा सकते हैं.

  • Essential oils diffuser का प्रयोग करें.
  • नैचुरल फूलों की खुशबू घर में रखें.
  • नीम की पत्तियां या लौंग जलाना कम हानिकारक माना जाता है.

अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू भले ही मन को सुकून देती हो, लेकिन इसका धुआं धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. सही जानकारी और सावधानी से आस्था और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. अगर आप सचमुच अपने घर और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप सही कदम उठाएं.

इसे भी पढ़ें- PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 26 Sep 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
Cancer Health Tips Agarbatti Smoke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छाई कानपुर की महिला उद्यमी, कबाड़ से बनाया करोड़ों का कारोबार
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
इंडिया
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Tej Pratap Yadav New Political Party: कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
ट्रैवल
What Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget