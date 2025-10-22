आजकल लोगों में हाई ब्लड शुगर एक कॉमन बीमारी बन चुकी है. इसमें शुगर लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे कई परेशानियां होने का खतरा रहता है. कुछ केसेज में ये बेहद जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए शुगर पेशेंट्स के लिए शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.

ऐसे में शुगर के मरीज अपने डेली रूटीन में ये 3 हर्बल ड्रिंक्स शामिल करके भी शुगर लेवल को आसानी से कम कर सकते हैं. इन ड्रिंक्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करते हैं और शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप भी घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं ये हेल्दी ड्रिंक्स और क्या हैं इनके फायदे.

फैन्युग्रीक वॉटर

शरीर में बढ़ते शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए मेथी का पानी सबसे बेहतरीन उपाय है. मेथी का पानी न सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशल है बल्कि प्री-डायबीटिक लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. दरअसल, मेथी को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. मेथी का पानी शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इसे पीने से खाना खाने के बाद शरीर में शुगर का एब्जॉरपशन धीरे होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है.

इसे बनाना भी बेहद आसान है. आपको बस एक से दो चम्मच मेथी लेनी है और उसे भिगोकर एक रात के लिए रख देना है. फिर सुबह उठकर मेथी छान लेनी है और खाली पेट उसका पानी पी लेना है.

करेले का जूस

करेला टेस्ट में जितना कड़वा होता उतना ही हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है. इसमें मौजूद एंटी-डायबिटिक गुण शुगर की मेडिसिन की तरह काम करते हैं. रिसर्च बताती हैं कि इसके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को लो करते है और कंट्रोल में लाते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद चारेंटीन और पॉलिपेप्टिड-पी, इंसुलिन प्रोसेस की नकल करते हैं और बॉडी में ग्लूकोस को सही तरह से यूटिलाइज करने में मदद करते हैं.

इसको बनाने के लिए एक करेले को छोटे टुड़कों में काटकर उसे पानी के साथ मिक्सी में ब्लेड कर लेना है. स्वाद के लिए आप इसमें हल्का नमक या नींबू डाल सकते हैं. फिर इस मिक्सचर को छानकर खाली पेट पी लेना है.

दालचीनी की चाय

रिसर्च्स के अनुसार सिनेमन टी को पीने से नॉन-डायबिटिक लोगों में खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने की समस्या खत्म हो जाती है. दालचीनी में मौजूद सिनेमलडिहाइड नाम का कंपोनेंट इंसुलिन की प्रोसेस की नकल करता है और बॉडी की शुगर रेगुलेटिंग एबिलिटी को बढ़ता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है.

इसे तैयार करने के लिए आपको 1 से 2 सिनेमन स्टिक्स लेनी हैं और उबलते हुए पानी में डाल देनी हैं. कुछ मिनट बाद इसका पानी छानकर एक कप में डालना है और उसकी चाय बनाकर पीनी है. इसे खासतौर पर खाने के बाद पिया जाता है ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे.

