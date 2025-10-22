हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थब्लड शुगर रहता है हद से ज्यादा हाई तो डाइट में शामिल कर लें ये 3 ड्रिंक्स, जानें इनकी रेसिपी और फायदे

ब्लड शुगर रहता है हद से ज्यादा हाई तो डाइट में शामिल कर लें ये 3 ड्रिंक्स, जानें इनकी रेसिपी और फायदे

हाई ब्लड शुगर में हर्बल ड्रिंक्स बेहद फायदेमंद होती हैं. ये हमारे शरीर में ग्लूकोस एब्जॉरपशन कम करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखती हैं. आइए जानते हैं कि डायबिटीज में कौनसी हर्बल ड्रिंक पीना हेल्दी है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 22 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल लोगों में हाई ब्लड शुगर एक कॉमन बीमारी बन चुकी है. इसमें शुगर लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे कई परेशानियां होने का खतरा रहता है. कुछ केसेज में ये बेहद जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए शुगर पेशेंट्स के लिए शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. 

ऐसे में शुगर के मरीज अपने डेली रूटीन में ये 3 हर्बल ड्रिंक्स शामिल करके भी शुगर लेवल को आसानी से कम कर सकते हैं. इन ड्रिंक्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करते हैं और शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप भी घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं ये हेल्दी ड्रिंक्स और क्या हैं इनके फायदे.

फैन्युग्रीक वॉटर  

शरीर में बढ़ते शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए मेथी का पानी सबसे बेहतरीन उपाय है. मेथी का पानी न सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशल है बल्कि प्री-डायबीटिक लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. दरअसल, मेथी को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. मेथी का पानी शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इसे पीने से खाना खाने के बाद शरीर में शुगर का एब्जॉरपशन धीरे होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है.

इसे बनाना भी बेहद आसान है. आपको बस एक से दो चम्मच मेथी लेनी है और उसे भिगोकर एक रात के लिए रख देना है. फिर सुबह उठकर मेथी छान लेनी है और खाली पेट उसका पानी पी लेना है.

करेले का जूस 

करेला टेस्ट में जितना कड़वा होता उतना ही हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है. इसमें मौजूद एंटी-डायबिटिक गुण शुगर की मेडिसिन की तरह काम करते हैं. रिसर्च बताती हैं कि इसके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को लो करते है और कंट्रोल में लाते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद चारेंटीन और पॉलिपेप्टिड-पी, इंसुलिन प्रोसेस की नकल करते हैं और बॉडी में ग्लूकोस को सही तरह से यूटिलाइज करने में मदद करते हैं.

इसको बनाने के लिए एक करेले को छोटे टुड़कों में काटकर उसे पानी के साथ मिक्सी में ब्लेड कर लेना है. स्वाद के लिए आप इसमें हल्का नमक या नींबू डाल सकते हैं. फिर इस मिक्सचर को छानकर खाली पेट पी लेना है.

दालचीनी की चाय 

रिसर्च्स के अनुसार सिनेमन टी को पीने से नॉन-डायबिटिक लोगों में खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने की समस्या खत्म हो जाती है. दालचीनी में मौजूद सिनेमलडिहाइड नाम का कंपोनेंट इंसुलिन की प्रोसेस की नकल करता है और बॉडी की शुगर रेगुलेटिंग एबिलिटी को बढ़ता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है.

इसे तैयार करने के लिए आपको 1 से 2 सिनेमन स्टिक्स लेनी हैं और उबलते हुए पानी में डाल देनी हैं. कुछ मिनट बाद इसका पानी छानकर एक कप में डालना है और उसकी चाय बनाकर पीनी है. इसे खासतौर पर खाने के बाद पिया जाता है ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे.

इसे भी पढ़ें: शरीर में बेहद जरूरी है ये चिपचिपा पदार्थ, अगर खराब हो जाए तो मौत पक्की?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Diabetes Diabetic Patients Blood Sugar Level Bitter Gourd Juice High Blood Sugar Cinnamon Tea Fenugreek Water Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget