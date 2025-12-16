हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEgg Freezing: एग फ्रीज करवाने जा रही हैं, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी करती है मैटर; महिलाएं जान लें ये बात

Egg Freezing: एग फ्रीज करवाने जा रही हैं, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी करती है मैटर; महिलाएं जान लें ये बात

Does Egg Freezing Work: आज कल महिलाएं देर से मां बनने का फैसला ले रही हैं, इसके पीछे तमाम कारण हैं. चलिए आपको बताते हैं कि एग फ्रीज करवाने के दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Female Fertility Preservation: करियर, निजी कारणों या सेहत से जुड़ी वजहों के चलते आज बड़ी संख्या में महिलाएं मातृत्व को कुछ समय के लिए टाल रही हैं. ऐसे में एग फ्रीजिंग महिलाओं के लिए फर्टिलिटी को सुरक्षित रखने का एक अहम विकल्प बनकर उभरी है. लेकिन जैसे ही एग फ्रीजिंग की बात आती है, दो मेडिकल टर्म्स सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं  एग क्वालिटी और एग क्वांटिटी नाम मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनका मतलब और असर बिल्कुल अलग होता है.

कई महिलाओं को लगता है कि अगर अंडों की संख्या ज्यादा है तो प्रेग्नेंसी के चांस भी ज्यादा होंगे, वहीं कुछ मानती हैं कि सिर्फ क्वालिटी ही काफी है. लेकिन फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों जरूरी हैं, हालांकि इनका महत्व बराबर नहीं होता. उम्र, लाइफस्टाइल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीधे तौर पर एग क्वालिटी और एग काउंट को प्रभावित करते हैं, इसलिए सही समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी है.

ग्रेटर कैलाश स्थित फोर्टिस अस्पताल की ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डॉ. मधु गोयल के अनुसार "एग क्वालिटी और क्वांटिटी के फर्क को समझना महिलाओं को सही उम्मीदें रखने और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है."

एग क्वालिटी का असली मतलब क्या है?

एग क्वालिटी से मतलब होता है कि एग अंदर से कितना स्वस्थ है. एक अच्छी क्वालिटी का एग वही होता है, जिसमें सही संख्या में क्रोमोसोम्स हों, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद हेल्दी एम्ब्रियो बन सके. डॉ. मधु गोयल बताती हैं कि 30 साल की उम्र के बाद एग क्वालिटी धीरे-धीरे गिरने लगती है. इससे क्रोमोसोमल गड़बड़ियों का खतरा बढ़ता है, जो प्रेग्नेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती हैं. कम उम्र में फ्रीज किए गए एग्स न सिर्फ बेहतर तरीके से थॉ होते हैं, बल्कि उनसे सफल प्रेग्नेंसी की संभावना भी ज्यादा रहती हैय

एग क्वांटिटी या एग काउंट क्या होता है?

एग क्वांटिटी का मतलब है ओवरी में मौजूद अंडों की संख्या. इसका आकलन आमतौर पर एंटी-मुल्लेरियन हार्मोन ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड स्कैन से किया जाता है. हालांकि उम्र के साथ एग काउंट कम होना सामान्य है, लेकिन बताते हैं कि हैं  ज्यादा अंडे होने का मतलब यह नहीं कि वे सभी हेल्दी हों. “कई बार किसी महिला में एग काउंट ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी कमजोर होती है, वहीं कुछ महिलाओं में एग्स कम होते हुए भी वे ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं,” वह बताती हैं।

क्वालिटी बनाम क्वांटिटी: क्या ज्यादा अहम है?

एग फ्रीजिंग के मामले में एग क्वालिटी को थोड़ा ज्यादा अहम माना जाता है. एक हेल्दी एग के फर्टिलाइज होने और सही एम्ब्रियो बनने की संभावना कई कमजोर अंडों से ज्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती। हर फ्रीज किया गया एग थॉ प्रोसेस में सर्वाइव नहीं करता और हर फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में नहीं बदलता. यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर ज्यादा संख्या में एग्स फ्रीज करने की सलाह देते हैं, ताकि सफलता की संभावना बढ़ सके.

इसे भी पढ़ें- सेक्सुअल हेल्थ के लिए दवा नहीं खानपान जरूरी, रिसर्च में बताया- कौन-से 3 फूड बेहद फायदेमंद?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 16 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Egg Freezing Egg Freezing Process What Is Egg Freezing
Embed widget