थकान, तनाव और खराब नींद का रामबाण इलाज, जानिए पैरों की मालिश के असरदार फायदे

आज की तेज और भागदौड़ भरी लाइफ में लोग घर और ऑफिस दोनों जगह की जिम्मेदारियों को संभालते हैं. सुबह से लेकर रात तक काम और घरेलू जिम्मेदारियों में लगे रहने के कारण अक्सर लोग अपनी खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं.लगातार फिजिकल और मेंटल दबाव के कारण तनाव बढ़ता है, नींद में कमी आती है और शरीर थकान महसूस करता है. ऐसे में छोटे-छोटे कदम आपकी सेहत और मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. इनमें से एक सबसे आसान और असरदार उपाय फुट मसाज यानी पैरों की मालिश है. पैरों की हल्की मालिश सिर्फ आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा करने में मदद करती है. अगर आप रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने पैरों की मालिश करें, तो थकान, तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं. आइए जानते हैं पैरों की मालिश के असरदार फायदे क्या हैं?

पैरों की मालिश के असरदार फायदे

1. तनाव और थकान को करती है कम: हमारे पैरों में कई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े होते हैं. जब इन पॉइंट्स पर हल्का दबाव डाला जाता है, तो यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है. इससे शरीर की थकान दूर होती है और मानसिक तनाव भी कम होता है. यही कारण है कि दिनभर के काम के बाद पैरों की मालिश लेने से तुरंत राहत महसूस होती है.

2. नींद में सुधार: पैरों की मालिश से शरीर में रिलैक्सेशन हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो नींद को गहरी और कंर्फटेबल बनाता है. जिन लोगों को खराब नींद या रात में बेचैनी की समस्या होती है, उनके लिए सोने से पहले 10 मिनट पैरों की हल्की मालिश करना बहुत फायदेमंद हो सकता है. इससे नींद जल्दी आती है और दिनभर की थकान भी दूर होती है.

3. हार्मोनल बैलेंस पर असर: तनाव का सीधा असर हार्मोन पर पड़ता है. नियमित पैरों की मालिश से एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव रहता है, जिससे हार्मोन का संतुलन बना रहता है. यह मूड स्विंग, पीरियड्स के दौरान दर्द और मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है.

4. ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा: लंबे समय तक खड़े रहने या हाई हील्स पहनने के कारण पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है. पैरों की मालिश ब्लड फ्लो को बढ़ाकर पैरों में सूजन, दर्द और जकड़न को कम करती है. इसके अलावा यह पैरों में एनर्जी और हल्कापन बनाए रखती है.

5. पैरों की स्किन और हेल्थ के लिए फायदेमंद: फुट मसाज से पैरों की स्किन में नमी बनी रहती है. इससे ड्राईनेस और क्रैक्ड हील्स जैसी समस्या कम होती है. अगर आप ऑयल या लोशन के साथ मसाज करें तो पैरों की स्किन मुलायम और ग्लोइंग बनती है. पैरों की मालिश से ब्लड फ्लो बढ़ता है और शरीर की एनर्जी बनी रहती है, मसाज से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और तनाव दूर होता है, नींद में सुधार आता है, पैरों की नसों पर मालिश करने से दर्द, सूजन और जकड़न दूर होती है.

