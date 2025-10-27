हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Prolonged Cough Cancer Symptom: खांसी के साथ शरीर के इस हिस्से में हो रहा है दर्द? हो सकता है कैंसर

Prolonged Cough Cancer Symptom: खांसी के साथ शरीर के इस हिस्से में हो रहा है दर्द? हो सकता है कैंसर

cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ें हैं. इंसान को शरीर में कहीं भी कैंसर होने का खतरा बना रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि खांसी के साथ किस हिस्से में दर्द कैंसर का संकेत है.

By : सोनम | Updated at : 27 Oct 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

Symptoms of cancer from cough: सर्दी, खांसी और जुकाम इंसान को समय-समय पर परेशान करते रहते हैं. लेकिन अगर ये ज्यादा होने लगे, तो हमें कई तरह से दिक्कत होने लगती है. खांसी आमतौर पर सर्दी-जुकाम, एलर्जी या संक्रमण का नतीजा होती है, लेकिन अगर आपको इसके साथ छाती, कंधे या पीठ में दर्द महसूस हो, तो यह केवल सामान्य समस्या नहीं बल्कि फेफड़ों के कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं शरीर के किन हिस्सों में दर्द को कैंसर का जनक माना जाता है, यानी आपको इन अंगों में अगर दर्द है, तो पता चलता है कि आपको कैंसर का खतरा है या फिर होने वाला है.

कौन सा दर्द होता है कैंसर?

अब सवाल आता है कि शरीर के किस हिस्से में दर्द कैंसर का कारण बन सकता है. अमेरिकन कैंसर सोसायटी के मुताबिक, लगातार खांसी और छाती में दर्द लंग्स के कैंसर के सामान्य संकेतों में गिने जाते हैं. यानी अगर आपको खांसी के साथ-साथ फेफड़ों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है. WHO के अनुसार लंग्स के कैंसर के प्रमुख संकेतों में लंबे समय तक न खत्म होने वाली खांसी, छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं.

इस तरह दिखते हैं लक्षण

अमेरिकन कैंसर सोसायटी में खांसी से कैंसर के जिन लक्षणों के बारे में बात किया गया है, उनमें-

  • खांसी जो खत्म न हो या समय के साथ बिगड़ती जाए
  • खांसने, गहरी सांस लेने या हंसने पर बढ़ने वाला लंग्स का दर्द
  • खून या जंग जैसे रंग का थूक आना
  • बार-बार होने वाले फेफड़ों के इंफेक्शन
  • बिना वजह वजन घटना और थकान

इन लक्षणों को शामिल किया गया है, जो हमें पहले चेतावनी भी देते हैं कि हमको कैंसर का खतरा होने वाला है. CDC की रिपोर्ट Coughing that doesn’t go away और Chest pain में लंग्स में कैंसर के ये सभी नॉर्मल लक्षण होते हैं. क्लिवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कुछ मामलों में फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में बनने वाला पैंकोस्ट ट्यूमर शुरू में खांसी से अधिक कंधे, ऊपरी पीठ या हाथ में दर्द देता है. यह दर्द रात में ज्यादा बढ़ सकता है और हाथ में कमजोरी या झनझनाहट के साथ भी हो सकता है. इसलिए अगर खांसी के साथ लगातार कंधे या पीठ में दर्द बना रहे, तो जांच कराना जरूरी है.

क्या हर खांसी कैंसर होता है?

अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल होता है कि कैसे पहचाने कि कौन सी खांसी कैंसर वाली है और कौन सी नहीं है. ज्यादातर खांसी इंफेक्शन, एलर्जी या प्रदूषण से जुड़ी होती है. फर्क यह है कि कैंसर की खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है और धीरे-धीरे अन्य लक्षण जैसे खून आना, सांस फूलना और वजन घटना भी साथ लेकर आती है. अगर आपको 3 हफ्ते तक खांसी की दिक्कत रहती है, तो आपको डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: इस बीमारी के चलते हुआ एक्टर सतीश शाह का निधन, जानें किस स्टेज में हो जाती है ये खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 27 Oct 2025 05:14 PM (IST)
Cough Persistent Cough Lung Cancer Lung Cancer Symptoms Cough
