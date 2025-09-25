हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPuffy Face in Morning: सुबह उठते ही फूला-फूला रहता है चेहरा, समझ लें खराब हो गई है आपकी किडनी

Puffy Face in Morning: सुबह उठते ही फूला-फूला रहता है चेहरा, समझ लें खराब हो गई है आपकी किडनी

Puffy Face in Morning: सुबह उठते ही चेहरा फूला-फूला दिख रहा है तो यह आपकी किडनी की सेहत से जुड़ा गंभीर संकेत हो सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

Puffy Face in Morning: कहते हैं कि चेहरा इंसान की सेहत का आईना होता है. जब हम सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखते हैं और उसमें सूजन जर आती है तो इसे अक्सर लोग नींद की कमी या थकान समझ लेते हैं. लेकिन हकीकत कुछ और है, चेहरे पर लगातार सूजन रहना आपकी kidney health से जुड़ा गंभीर संकेत हो सकता है.

डॉ. दीपिका राणा बताती हैं कि अगर सुबह उठते ही चेहरा फूला हुआ नजर आता है और आंखों के नीचे puffy eyes की समस्या बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

किडनी और चेहरे की सूजन का रिश्ता

किडनी का मुख्य काम शरीर से टॉक्सिन्स और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में पानी जमा होने लगता है और उसका असर सबसे पहले चेहरे और आंखों के आसपास दिखता है. इसे water retention कहा जाता है.

ये भी पढ़े- Home Remedies: बिना वैक्सिंग और थ्रेडिंग के चेहरे से हटाएं बाल, बस पानी में मिलाकर स्किन पर लगा लें ये 1 चीज

सुबह उठते ही सूजन आना

  • पैरों या टखनों में भारीपन महसूस होना
  • थकान और कमजोरी बने रहना
  • ये सभी किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.

अन्य लक्षण जिन पर ध्यान दें

चेहरे की सूजन के अलावा अगर आपको ये लक्षण भी महसूस हों तो तुरंत जांच कराएं

  • बार-बार पेशाब आना या बहुत कम आना
  • पेशाब में झाग या खून आना
  • लगातार हाई ब्लड प्रेशर
  • भूख न लगना और मतली होना
  • ये संकेत बताते हैं कि आपकी kidney function प्रभावित हो रहा है

घरेलू उपाय और सावधानियां

शुरुआत में जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके स्थिति को काबू किया जा सकता है

  • ज्यादा नमक और तैलीय भोजन से परहेज करें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें
  • नियमित रूप से kidney function test करवाते रहें

डॉक्टर से कब मिलें?

अगर चेहरे की सूजन लगातार कई दिनों तक बनी रहती है और साथ में अन्य लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है. समय रहते इलाज शुरू करने पर बड़ी समस्या से बचा जा सकता है.

सुबह उठते ही चेहरा फूला हुआ दिखना हमेशा सामान्य नहीं होता। यह आपकी किडनी के कमजोर होने का संकेत भी हो सकता है. इसलिए इसे हल्के में न लें. सही खानपान, नियमित जांच और समय पर इलाज से आप अपनी kidney health को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: आंखें बताती हैं इन खतरनाक बीमारियों का पता, गलती से भी न करें नजरअंदाज 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Health Kidney Damage Puffy Face
और पढ़ें
Embed widget