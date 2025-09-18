Home Remedies for Facial Hair: चेहरे की खूबसूरती सिर्फ चमकदार त्वचा से नहीं, बल्कि क्लीन और स्मूद लुक से भी झलकती है. लेकिन चेहरे के छोटे-छोटे अनचाहे बाल कई बार पूरे लुक को फीका कर देते हैं. ज्यादातर महिलाएं इन्हें हटाने के लिए waxing या threading का सहारा लेती हैं. लेकिन इसके लिए आप घर बैठे एक चीज का इस्तेमाल करके अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकता हैं.

बेसन और पानी का इस्तेमाल

बेसन को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें. ध्यान रखें कि ये ज्यादा पतला या गाढ़ा न हो

सबसे पहले चेहरे को साफ करें

बेसन और पानी का पेस्ट उस जगह लगाएं, जहां आपके बाल हैं

15 मिनट के लिए छोड़ दें या जब सूख जाए तो धो लें

क्यों है यह तरीका असरदार

बेसन चेहरे को साफ करने में मदद करता है और ये स्किन को भी चमकदार बनाता है

चेहरे पर जितने बाल नजर आ रहे हैं, ये आसानी से निकाल देता है

इसमें किसी भी तरह का कैमिकल नहीं होता, क्योंकि ये घर पर बनाया जा सकता है

कितनी बार करें उपयोग

आप इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं. धीरे-धीरे चेहरे के बाल चले जाएंगे और त्वचा साफ नजर आने लगेगी

अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा हल्का turmeric powder मिला सकती हैं, इससे स्किन और भी ज्यादा चमक जाएगी

फेस पेक लगाने से पहले अपनी चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें

हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने पर 1 महीने में असर दिखने लगेगा

अगर आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग के दर्द से बचना चाहती हैं और घर पर ही ये तरीका अपना सकती हैं. यह तरीका सिंपल और नैचुरल है. तो अगली बार जब आप facial hair से परेशान हों, तो क्रीम लगाने या वैक्सिंग करवाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही बेसन और पानी का यूज करके अनचाहे बाल हटा सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

