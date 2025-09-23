हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?

नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?

नींद की कमी कई समस्याओं को जन्म देती है. हाल ही में आई रिसर्च के अनुसार नींद की कमी का दिमाग पर असर शराब के प्रभाव से भी खतरनाक हो सकता है. नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Sep 2025 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

अच्छी नींद को अच्‍छी हेल्थ सेहत का राज मानाा जाता है. एक्सपर्ट्स लगातार इसकी अहमियत पर भी जोर देते आए हैं और चेतावनी देते हैं कि नींद की कमी कई सेहत से जुड़ी समस्याओं को जन्म देती है. हाल ही में सामने आई रिसर्च के अनुसार नींद की कमी का दिमाग पर असर शराब के प्रभाव से भी खतरनाक हो सकता है. लगातार नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है, याददाश्त कमजोर होती है और मूड में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. वहीं नींद की कमी का असर सिर्फ अस्थाई नहीं होता है जैसे शराब पीने पर दिमाग अस्थाई रूप से सुन्‍न पड़ जाता है वैसे ही नींद की कमी दिमाग और शरीर पर लंबे समय तक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है. लगातार रात में कम नींद लेने वाले लोग धीरे-धीरे अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता खो सकते हैं. 

नींद की कमी से दिमाग पर पड़ने वाला असर 

नींद की कमी का असर शराब की तरह ही शरीर पर दिखाई देता है. एक रात सही से नींद न लेने के बाद व्यक्ति में अक्सर थकावट, मानसिक भ्रम और आलसीपन महसूस होता है. इसके अलावा लगातार नींद की कमी दिमाग की कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार नींद की कमी का असर लंबे समय तक हमारे शरीर पर होता है. नींद की कमी से शरीर और दिमाग धीरे-धीरे तहत कमजोर होने लगते हैं, जबकि शराब का असर आमतौर पर अस्थाई होता है. 

कैसे रखें अपने दिमाग को सुरक्षित?

नींद की कमी के प्रभाव गंभीर होते हैं, लेकिन कुछ उपाय अपना कर इसे कम किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दिन कोशिश करें कि आप एक ही समय पर सोए और सुबह रोजाना सही टाइम से उठे. इससे शरीर की जैविक घड़ी सही रहती है. वहीं रोजाना कम से कम 7 घंटे की लगातार नींद लें, जिससे दिमाग और शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है और कोशिकाएं सही तरीके से काम करती है. इसके अलावा शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रात 9 बजे से सुबह 4बजे तक सोने का समय रखें.  यह समय दिमाग और शरीर के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नींद को प्राथमिकता देना न सिर्फ थकान दूर करने का उपाय है, बल्कि यह दिमाग और शरीर की लंबे समय तक सेहत के लिए भी जरूरी है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 23 Sep 2025 10:17 AM (IST)
Sleep Deprivation Good Sleep Brain Function Health Impact
