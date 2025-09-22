Earphone Side Effects: आजकल के डिजिटल युग में Earphones हर किसी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. ऑफिस हो या कॉलेज, ट्रैवलिंग हो या वर्कआउट, लोग दिनभर इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपकी सुनने की शक्ति कम करता है. धीरे-धीरे हमारी सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है और इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

डॉ. शैलेश पांडे का कहना है कि, ईयरफोन सीधे कान में ध्वनि पहुंचाती है, जिससे आपके कान की संवेदनशील नसों पर दबाव बढ़ता है. लंबे समय तक High Volume में सुनने से काफी दिक्कत हो सकती है. शुरू में यह सिर्फ हल्की आवाज में परेशानी महसूस कराता है, लेकिन धीरे-धीरे सुनने की क्षमता घटने लगती है.

तेज अवाज वाले ईयरफोन का इस्तेमाल

आपने अक्सर देखा होगा कि, लोग नए-नए तरह के ईयरफोन खरीद लेते हैं. जिसमें काफी तेज आवाज आती है, ऐसे लोग सोचते हैं कि, बाहर की आवाज सुनाई न दे, बस गानों की आवाज सुनाई देनी चाहिए. लेकिन ऐसे लोगों के लिए आगे चलकर काफी समस्या हो सकती है.

दिनभर ईयरफोन इस्तेमाल करने के नुकसान

लगातार ईयरफोन पहनने से कान में Infection का खतरा बढ़ता है.

कान की मोम जैसी प्राकृतिक सफाई बाधित होती है.

लंबे समय तक तेज आवाज में संगीत सुनने से Hearing Loss हो सकता है.

कैसे करें अपनी श्रवण क्षमता की सुरक्षा

हमेशा 60% से ज्यादा आवाज में संगीत या वीडियो न सुनें.

हर 2 घंटे में ईयरफोन निकालकर कान को आराम दें.

ईयरफोन और कान दोनों को साफ रखें, ताकि Infection से बचा जा सके.

ये बाहरी शोर को कम करते हैं, जिससे कम Volume में सुनना संभव होता है.

लोगों की आवाज स्पष्ट नहीं सुनना

फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं

तेज आवाज में टीवी देखना और फिर कम करने पर सुनाई न देना

ईयरफोन हमारी जिंदगी को आसान और मनोरंजक बनाते हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग से hearing health को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. सावधानी और सही आदतों के साथ हम अपनी सुनने की क्षमता ठीक रख सकते हैं. लेकिन आजकल ज्यादातर लोग हर चीज की आवाज तेज सुनते हैं.

