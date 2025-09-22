हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarphone Side Effects: क्या दिनभर लगाएं रहते हैं ईयरफोन? धीरे-धीरे घट रही आपकी सुनने की क्षमता

Earphone Side Effects: क्या दिनभर लगाएं रहते हैं ईयरफोन? धीरे-धीरे घट रही आपकी सुनने की क्षमता

Earphone Side Effects: दिनभर ईयरफोन लगाने से सुनने की शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है. जानें इसके नुकसान और सुरक्षित रहने के उपाय.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)

Earphone Side Effects: आजकल के डिजिटल युग में Earphones हर किसी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. ऑफिस हो या कॉलेज, ट्रैवलिंग हो या वर्कआउट, लोग दिनभर इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपकी सुनने की शक्ति कम करता है. धीरे-धीरे हमारी सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है और इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

डॉ. शैलेश पांडे का कहना है कि, ईयरफोन सीधे कान में ध्वनि पहुचात है, जिससे आपके कान की संवेदनशील नसों पर दबाव बढ़ता है. लंबे समय तक High Volume में सुनने से काफी दिक्कत हो सकती है. शुरू में यह सिर्फ हल्की आवाज में परेशानी महसूस कराता है, लेकिन धीरे-धीरे सुनने की क्षमता घटने लगती है.

तेज अवाज वाले ईयरफोन का इस्तेमाल

आपने अक्सर देखा होगा कि, लोग नए-नए तरह के ईयरफोन खरीद लेते हैं. जिसमें काफी तेज आवाज आती है, ऐसे लोग सोचते हैं कि, बाहर की आवाज सुनाई न दे, बस गानों की आवाज सुनाई देनी चाहिए. लेकिन ऐसे लोगों के लिए आगे चलकर काफी समस्या हो सकती है.

दिनभर ईयरफोन इस्तेमाल करने के नुकसान

  • लगातार ईयरफोन पहनने से कान में Infection का खतरा बढ़ता है.
  • कान की मोम जैसी प्राकृतिक सफाई बाधित होती है.
  • लंबे समय तक तेज आवाज में संगीत सुनने से Hearing Loss हो सकता है.

कैसे करें अपनी श्रवण क्षमता की सुरक्षा

  • हमेशा 60% से ज्यादा आवाज में संगीत या वीडियो न सुनें.
  • हर 2 घंटे में ईयरफोन निकालकर कान को आराम दें.
  • ईयरफोन और कान दोनों को साफ रखें, ताकि Infection से बचा जा सके.
  • ये बाहरी शोर को कम करते हैं, जिससे कम Volume में सुनना संभव होता है.

लोगों की आवाज स्पष्ट नहीं सुनना

  • फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं
  • तेज आवाज में टीवी देखना और फिर कम करने पर सुनाई न देना

ईयरफोन हमारी जिंदगी को आसान और मनोरंजक बनाते हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग से hearing health को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. सावधानी और सही आदतों के साथ हम अपनी सुनने की क्षमता ठीक रख सकते हैं. लेकिन आजकल ज्यादातर लोग हर चीज की आवाज तेज सुनते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 22 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Earphones Side Effect Ear
