चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी

हमारे चेहरे पर समय-समय पर तमाम तरह के दाग और धब्बे पड़ते रहते हैं. कुछ सामान्य होते हैं, जो समय के साथ ठीक या खत्म हो जाते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो हमारी स्किन पर प्रभाव डालते हैं और ये लंबे समय तक बने रहते हैं. जिससे स्किन पर हमेशा या काफी समय तक धब्बा बना रहता है, जो देखने में काफी अजीब सा लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके भी चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे हैं बिंदी जैसे काले दाग, तो आपको कौन सी परेशानी हो सकती है.

चेहरे पर काले धब्बे क्या होते हैं?

अगर बात करें चेहरे पर होने वाले इन काले धब्बों की तो, इन्हें हाइपरपिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है. जिसमें चेहरे का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा काला होता है. ये मेलानिन के ज्यादा बनने के चलते होते हैं. ये पिगमेंट आपकी स्किन को रंग देते हैं. शरीर और चेहरे पर बनने वाले ये काले धब्बे अलग-अलग रंग और साइज के हो सकते हैं, जिसमें हल्के भूरे से लेकर ग्रे, ब्राउन और काले रंग का हो सकता है. ये ज्यादातर कम नुकसानदायक होते हैं, लेकिन चेहरे की खूबसूरती के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं.

अगर इसके होने के कारणों की बात करें, तो इसके अलग-अलग कारण हैं. जैसे कि सूरज की रोशनी इसका सबसे बड़ा कारण होता है. हार्मोनल चेंजेस भी इसमें शामिल होते हैं. कभी-कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी चेहरे पर दाग और धब्बे पड़ने लगते हैं. इसके अलावा जानवरों के काटने से, जलने से भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा कभी-कभी हम चेहरे पर ऐसे क्रीम या कुछ लगा लेते हैं, जिससे स्किन पर रिएक्शन हो जाता है. इनके अलावा भी कारण हो सकते हैं, जिसके चलते इस तरह की दिक्कत होती है. ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं. लेकिन ये चेहरे, बाहों और जहां सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, उसी हिस्से में ज्यादा नोटिस किए जाते हैं.

क्या हो सकती है दिक्कत?

वैसे तो डार्क स्पॉट अलग-अलग कारणों के चलते होते हैं और इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन इससे शरीर में होने वाली कुछ दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है. जैसे कि अगर बहुत ज्यादा तनाव है तो यह बहुत ज्यादा कोर्टिसोल ट्रिगर करता है. इससे हाइपरपिगमेंट को बढ़ावा मिलता है. तनाव से स्किन पर काफी प्रभाव पड़ता है और इसकी स्थिति काफी खराब होती जाती है. इन धब्बों का चेहरे से हटने में 6 से 12 महीनों का समय लगता है. और अगर ज्यादा डार्क हैं तो इसके लिए कई साल का समय लग सकता है.

इसे भी पढ़ें: कहीं बच्चे को ओवरवेट तो नहीं कर रहा स्कूल का टिफिन, ये हैं बेस्ट लंच आइडिया

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator