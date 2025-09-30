हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weekly Kids Tiffin Meal Plan: कहीं बच्चे को ओवरवेट तो नहीं कर रहा स्कूल का टिफिन, ये हैं बेस्ट लंच आइडिया

Weekly Kids Tiffin Meal Plan: कहीं बच्चे को ओवरवेट तो नहीं कर रहा स्कूल का टिफिन, ये हैं बेस्ट लंच आइडिया

healthy lunch box: बच्चों के लिए हेल्दी और मनपसंद टिफिन तैयार करना हर मां बाप के लिए एक कठिन चुनौती होती है, चलिए आपको आज हम कुछ टिफिन प्लान के बारे में बताते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद आएगा.

30 Sep 2025 03:10 PM (IST)
Kids Tiffin Ideas: हर पेरेंट्स के लिए सबसे चिंता की बात जो होती है, वह है अपने बच्चों को टिफिन में क्या दें. उसको खाने में क्या दें, जो उसके सेहत के लिए फायदेमंद रहे और पढ़ाई में उसका मन लगे. यही सवाल मन में रखकर हर दिन मां सुबह अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती है. अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करते समय इस तरह के सवाल मन में आ रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप अपने बच्चे के लिए परफेक्ट टिफिन कैसे तैयार कर सकते हैं, जो उसको पसंद आए और पूरा टिफिन साफ मिले.

हर दिन के हिसाब से टिफिन के आइडिया

चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि, आप दिन के हिसाब से अपने बच्चों के लिए टिफिन कैसे तैयार कर सकते हैं.

सोमवार टिफिन प्लान- वीक का पहला दिन होता है मंडे, इस दिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर उन मां-बाप के लिए जो खुद भी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं. इस दिन आप बच्चे के लिए पराठा बना सकते हैं, इसमें प्याज पराठा, आलू पराठा या पनीर पराठा आप बना सकते हैं. यह बच्चों के टिफिन के साथ आपके टिफिन का भी हिस्सा हो सकता है.

मंगलवार टिफिन प्लान- अब हफ्ते का दूसरा दिन मंगलवार आता है. इस दिन आप कुछ साउथ इंडियन डिश एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इडली सांभर. यह काफी हेल्दी भी माना जाता है और आप इसको फटाफट रेडी कर सकते हैं.

बुधवार का प्लान- आप इस दिन अपने बच्चों के लिए कुछ चाइनीज फूड ट्राई कर सकते हैं. इसमें आप मैकरोनी या पास्ता बना सकते हैं, जो बच्चों को काफी पसंद भी होता है. इसको हेल्दी रखने के लिए आप कुछ फ्रूट्स भी इसके साथ दे सकते हैं.

गुरुवार का टिफिन प्लान- इस दिन आप पूरी प्लान कर सकते हैं. बच्चों को आलू की पूरी काफी पसंद होती है. इसलिए आप उनको आलू की पूरी या फिर सादा पूरी बनाकर दे सकते हैं. इसके साथ आप छोला अगर मिक्स करते हैं, तो स्वाद दोगुना हो सकता है.

शुक्रवार का प्लान- इस दिन आप पोहा या मूंग दाल का चीला विकल्प के तौर पर रख सकते हैं. अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स मिक्स करते हैं, तो इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है. यह सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

शनिवार का प्लान- शनिवार वीक का आखिरी दिन होता है, स्कूल जाने का आखिरी दिन होता है, अगर इस दिन के टिफिन प्लान की बात करें, तो आप इस दिन उपमा या नमकीन वाली सेवई अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं.

Calorie Burning Workouts: वजन घटाने के लिए कितनी तेज चलना चाहिए? जान लें कैलोरी लॉस का पूरा गुणा-गणित

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
30 Sep 2025 03:10 PM (IST)
Kids Tiffin Ideas Healthy Lunch Box Weekly Meal Plan
