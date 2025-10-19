हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिनभर का स्ट्रेस बन सकता है जानलेवा, ऐसे बढ़ सकता है स्ट्रोक का रिस्क

दिनभर का स्ट्रेस बन सकता है जानलेवा, ऐसे बढ़ सकता है स्ट्रोक का रिस्क

आज युवाओं में स्ट्रेस, खराब डाइट और बैठे रहने की आदत आम हो गई है. यही कारण है कि स्ट्रोक का खतरा अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रेस नींद को खराब कर देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

आज की भाग दौड़ भरी और बिजी लाइफ में स्ट्रेस लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस की डेडलाइन हो या पर्सनल लाइफ की टेंशन लगातार स्ट्रेस न सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. डॉक्टर का कहना है कि चाहे आप हेल्दी खानपान अपनाएं, स्मोकिंग-ड्रिंकिंग से दूर रहे या रोजाना एक्सरसाइज करें. लेकिन अगर आप स्ट्रेस से नहीं बच रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिनभर का स्ट्रेस कैसे जानलेवा बन सकता है और इससे स्ट्रोक का रिस्क भी कैसे बढ़ सकता है.

स्ट्रेस से स्ट्रोक का खतरा

एक्सपर्ट्स के अनुसार आज युवाओं में स्ट्रेस, खराब डाइट और बैठे-बैठे रहने की आदत आम हो गई है. यही कारण है कि स्ट्रोक का खतरा अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रेस नींद को खराब कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. यह दोनों ही फैक्टर स्‍ट्रोक की सबसे बड़ी वजह बनते हैं. इसके अलावा स्ट्रेस के कारण मोटापा भी बढ़ता है जो ब्रेन स्ट्रोक को और ज्यादा बढ़ा देता है.

कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण?

ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, आमतौर पर अचानक चेहरे या हाथ-पैर के एक हिस्से में सुन्नपन या कमजोरी महसूस होना, बोलने-समझने में दिक्कत, बिना वजह सिर दर्द, संतुलन बिगड़ना, चक्कर आना या धुंधला दिखाई देना यह सब भी स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक के मामले में गोल्डन ऑवर बहुत आम होते हैं. ऐसे में अगर मरीज को शुरुआती एक घंटे में इलाज मिल जाए तो खतरा कम किया जा सकता है और रिकवरी की संभावना ज्यादा होती है.

स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें?

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें- हाई बीपी स्‍ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए इसकी नियमित जांच और इसे कंट्रोल में रखना जरूरी होता है.

डायबिटीज को मैनेज करें- बढ़ा हुआ ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे क्लॉट बन सकते हैं.

हेल्दी डाइट अपनाएं- ताजे फल, सब्जियां और कम नमक और कम फैट वाला खाना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कंट्रोल में रहते हैं.

एक्सरसाइज करें- स्ट्रोक से बचने के लिए रोजाना थोड़ी देर वॉक या योग से भी फायदा होता है, इससे वजन और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रहते हैं. 

ये भी पढ़ें: गर्दन पर दिखने लगे हैं ये निशान तो समझ लें खराब हो रही किडनी, ऐसे पहचानें बीमारी की दस्तक

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Stress Diabetes Hypertension Brain Stroke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
ब्यूटी
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget