दिनभर का स्ट्रेस बन सकता है जानलेवा, ऐसे बढ़ सकता है स्ट्रोक का रिस्क

आज की भाग दौड़ भरी और बिजी लाइफ में स्ट्रेस लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस की डेडलाइन हो या पर्सनल लाइफ की टेंशन लगातार स्ट्रेस न सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. डॉक्टर का कहना है कि चाहे आप हेल्दी खानपान अपनाएं, स्मोकिंग-ड्रिंकिंग से दूर रहे या रोजाना एक्सरसाइज करें. लेकिन अगर आप स्ट्रेस से नहीं बच रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिनभर का स्ट्रेस कैसे जानलेवा बन सकता है और इससे स्ट्रोक का रिस्क भी कैसे बढ़ सकता है.

स्ट्रेस से स्ट्रोक का खतरा

एक्सपर्ट्स के अनुसार आज युवाओं में स्ट्रेस, खराब डाइट और बैठे-बैठे रहने की आदत आम हो गई है. यही कारण है कि स्ट्रोक का खतरा अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रेस नींद को खराब कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. यह दोनों ही फैक्टर स्‍ट्रोक की सबसे बड़ी वजह बनते हैं. इसके अलावा स्ट्रेस के कारण मोटापा भी बढ़ता है जो ब्रेन स्ट्रोक को और ज्यादा बढ़ा देता है.

कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण?

ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, आमतौर पर अचानक चेहरे या हाथ-पैर के एक हिस्से में सुन्नपन या कमजोरी महसूस होना, बोलने-समझने में दिक्कत, बिना वजह सिर दर्द, संतुलन बिगड़ना, चक्कर आना या धुंधला दिखाई देना यह सब भी स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक के मामले में गोल्डन ऑवर बहुत आम होते हैं. ऐसे में अगर मरीज को शुरुआती एक घंटे में इलाज मिल जाए तो खतरा कम किया जा सकता है और रिकवरी की संभावना ज्यादा होती है.

स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें?

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें- हाई बीपी स्‍ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए इसकी नियमित जांच और इसे कंट्रोल में रखना जरूरी होता है.

डायबिटीज को मैनेज करें- बढ़ा हुआ ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे क्लॉट बन सकते हैं.

हेल्दी डाइट अपनाएं- ताजे फल, सब्जियां और कम नमक और कम फैट वाला खाना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कंट्रोल में रहते हैं.

एक्सरसाइज करें- स्ट्रोक से बचने के लिए रोजाना थोड़ी देर वॉक या योग से भी फायदा होता है, इससे वजन और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रहते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.